Киркоров и Орбакайте из-за эпидемии потеряли миллионы на заграничной недвижимости

Пандемия коронавируса отправила на удаленку и российских звезд. Особой работы у артистов сейчас нет - все концерты отменены, так что доходов никаких. Зато статья расходов огромная. По словам промоутера Сергея Лаврова, звезды прилично погорели на своих заграничных апартаментах, которые во время пандемии пустуют без надобности.

Квартиры пустуют, а за «коммуналку» - плати

В первую очередь, как говорит наш эксперт, загрустили обладатели звездных метров в Майами, где еще в конце 90-х обосновались многие деятели шоу-бизнеса. Вслед за Игорем Николаевым сразу две квартиры на океанском побережье приобрели Филипп Киркоров и Алла Пугачева (тогда они еще были женаты). Апартаментами обзавелась и Кристина Орбакайте. Правда, после развода с Киркоровым Пугачева свою квартиру продала. Мол, летать далековато. А Киркоров к рождению дочери Аллы-Виктории сменил апартаменты на роскошный особняк с семью спальнями.

- Сейчас заработка нет, содержать заграничную недвижимость очень дорого, - объясняет звездный промоутер Сергей Лавров. - Если при этом ты не заплатишь ежегодный налог (а это два процента от рыночной стоимости недвижимости. - Ред.), то твоя квартира или дом могут быть арестованы. Плюс Киркорову еще надо начислить зарплату людям, которые приглядывают за домом. И, конечно, никто не отменял «коммуналку». У моих друзей тоже жилье в Майми, квартира на первой линии, но не в самом престижном районе и доме. Так вот только за «коммуналку» они отдают каждый месяц по полторы тысячи долларов. В эту стоимость входит охрана и чистка общего бассейна. Плюс ежегодный налог - 10 тысяч долларов. Понятное дело, что Киркоров платит в разы больше за свой роскошный особняк.

В 2019 году рыночная стоимость виллы Киркорова составляла 4,6 млн долларов. Получается, что за год у певца уходит на налог около 93 тысяч долларов.

Филипп КиркоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В майамском особняке Киркорова семь роскошных спален, огромная гардеробная, кинозал и бассейн. Фото: zillow.com.

Немалые расходы и у Кристины Орбакайте. Трехкомнатные апартаменты звезды за 2,6 млн долларов расположены в одном из самых престижных районов Майами, неподалеку от торгового центра Bal Harbour. В год певица вынуждена отдавать по 53 тысячи долларов налога.

Майамская недвижимость дорого обходится и 71-летнему Валерию Леонтьеву. Двухэтажная вилла певца стоит 3,3 млн долларов, на налоги ему приходится отстегивать около 70 тысяч долларов в год.

Особняк Филиппа подешевел на $1,8 млн

Помимо «коммуналки» и налогов, знаменитости терпят убытки и из-за экономического кризиса, разразившегося во время пандемии. Цены на недвижимость в Майами упали почти вдвое.

- Майами закрыт на карантин, и наши друзья, которые занимаются продажей недвижимости, говорят, что у них работы нет вообще, - рассказал «КП» частый гость Майами, отец Жанны Фриске Владимир Борисович. - Рынок недвижимости обвалился, и цены рухнули. Продаж нет никаких. И вряд ли в ближайшее время ситуация улучшится.

По словам местных риэлторов, цены на дома и квартиры упали в среднем на 40 процентов. Получается, что Филипп Киркоров уже потерял 1,8 млн долларов - именно на столько подешевел его особняк. Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте и Игорь Крутой тоже автоматически погорели на миллион «зеленых» из-за обвала рынка.

Особняк Леонтьева в Майами утопает в зелени. Дом артиста раньше стоил $3,3 млн, сейчас из-за кризиса он подешевел на $1,3 млн.Фото: Евгения ГУСЕВА

Квартира Анжелики Варум и Леонида Агутина тоже серьезно упала в цене. Супруги обосновались в элитном жилом комплексе Дональда Трампа Tramp Towers на так называемом Солнечном острове. Там есть все для комфортного отдыха: собственный выход на пляж, служба безопасности, бассейн, спа- и фитнес-центры. Их квартира в 45-метровой башне стоит $739 тысяч, но теперь она подешевела примерно на 300 тысяч долларов.

И главное, по словам майамских риэлторов, в ближайшие два-три года выгодно избавиться от своих квартир знаменитостям не удастся. Рынок недвижимости еще долго будет восстанавливаться после кризиса.

Валерии приносит убытки дом в Швейцарии

Огромные расходы из-за заграничной недвижимости и у семьи певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина.

- Звезды покупали заграничную недвижимость в те годы, когда Рублевка стоила очень дорого. Например, дом в Швейцарии стоил тогда дешевле, чем дом на Рублевке, - объясняет промоутер Сергей Лавров. - Но сейчас, когда нет концертов, непонятно, с чего платить. Недавно я разговаривал с Иосифом Пригожиным, у него есть квартира в Лондоне, которую он много лет сдавал, потому что они с Валерией туда редко приезжали. Но сейчас из-за пандемии коронавируса жильцы Иосифа съехали, квартира стоит пустая, безумные расходы по «коммуналке» и налогам. У Йоси и Леры сложности и с их домиком в Швейцарии - набережная осыпалась, озеро подошло вплотную, а там первая линия. Пришлось отвалить 50 тысяч евро за ремонт, засыпать набережную, чтобы вода не пришла к ним домой.

Кристина Орбакайте.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте купила апартаменты в одном из самых престижных районов Майами.Фото: Евгения ГУСЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лепс и Ротару спасают музыкантов от нищеты

Не только артисты, но и их коллективы сейчас томятся без работы. И если у звезд есть финансовая подушка безопасности, то их командам в разы сложнее.

- У музыкантов и танцоров нет фиксированной зарплаты, у них трудовой договор, по условиям которого они получали гонорары за выход, по итогу выступления, - говорит промоутер Сергей Лавров. - А сейчас концертов нет, значит, и денег нет. Благо некоторые звезды помогают выжить своей команде. Знаю, что у Пригожина и Валерии музыканты взяли взаймы в счет следующей зарплаты. Ребятам нечем было за ипотеку платить. София Ротару тоже оказывает финансовую помощь музыкантам.

- Лепс, Киркоров, Эмин Агаларов тоже решили своим ребятам помочь, - рассказал «КП» генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. - Кто из артистов так же сделал? Таких раз, два и обчелся.

Игорь Николаев.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Окна майамской квартиры Игоря Николаева выходят прямо на океан.Фото: Евгения ГУСЕВА

А КТО ЕЩЕ?

Крутой живет на острове миллионеров

Игорь Николаев тоже попал на расходы. У артиста квартира в Майами стоимостью в 786 тысяч долларов. Еще пару лет назад эти звездные метры стоили более миллиона долларов. А сейчас обесценились еще больше. Но композитору все равно приходится платить за них налог - около 16 тысяч долларов в год.

А Игорь Крутой обосновался в тихой гавани для миллионеров на острове Фишер-Айленд. Добраться туда можно только на специальном пароме по приглашению жителя острова. Продюсер купил там апартаменты с шикарной террасой с видом на океан для своей мамы. В 2019 году квартира стоила 1,3 млн долларов. Каждый год Крутой платит за нее налог в 27 тысяч долларов.

КСТАТИ

Олигархи вопреки запретам устраивают тайные корпоративы

Все развлекательные мероприятия в Москве отменены. Но, по словам промоутера Евгения Морозова, есть лихие прокатчики, которые, не побоявшись вируса, организуют тайные «гулянки» с артистами на дачах миллиардеров из списка Forbes.

- Тайные корпоративы - это практически обвинение в нарушении законодательства, - уточняет Морозов. - И все же ходят слухи, что на частных дачах вечеринки продолжаются. Цены на звезд упали, но артисты сейчас и за символические деньги готовы выступать.