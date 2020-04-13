Владимир Долматов: Чтобы убедиться, что яд действует, фюрер приказал дать его любимой овчарке

Публицист и историк Владимир Долматов вместе с Издательским домом «Комсомольская правда» подготовил на основе документов НКВД, «Смерш», КГБ фундаментальный труд о последних днях главы Третьего рейха и о легендах, которые возникли после смерти фюрера и позже обросли удивительными домыслами.

ФЮРЕРА ПОДМЕНИЛИ?

- У Гитлера были двойники — одного из них и убили в бункере в Берлине в апреле 1945-го?

- Это любимая тема авторов конспирологических теорий о сбежавшем Гитлере. Эта версия изложена в книге английских историков, авторов бестселлера «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера». Из протоколов допросов лиц из ближайшего окружения фюрера в «Смерш» и в НКВД следует, что никаких двойников он и близко не подпускал. Это утверждал и начальник личной охраны Гитлера Раттенхубер. И личный пилот фюрера Баур, и личный адъютант, и личный слуга... Ежедневно общаясь с фюрером, они-то сразу бы обнаружили подмену.

- А как же Густав Велер, которому как раз и отводят роль двойника, заменившего Гитлера в предсмертный час?

- Велер, действительно, был очень похож на Гитлера. В 30-е годы он пытался отравиться светильным газом из-за частых вызовов в гестапо, где от него требовали подстричь волосы и сбрить усы, чтобы убрать сходство с фюрером. Но Велер был обнаружен нашими спецслужбами в январе 1946 года в немецком Бернау – живой и невредимый.

- 15 марта 1945 года Гитлер едва не погиб при бомбежке Берлина — и навсегда скрылся в бункере?

- В подземелье вместе со штабом он спустился раньше - в феврале из-за участившихся бомбардировок Берлина (Гитлер панически боялся бомбежек). Сам фюрербункер, где поселился Гитлер и семья Геббельса (там присутствовала и охрана), начали строить в конце 1944 года. Вместе с бункерами под Рейхсканцелярией и подземным гаражом он составлял единый комплекс. И вмещал порядка 500 человек.

- Так видел кто-то Гитлера «наверху» после 15 марта?

- Я нашел лишь одно упоминание о его «вылазке» из фюрербункера после 15 марта: в день своего рождения, 20 апреля, Адольф Гитлер в саду имперской канцелярии награждал отличившихся подростков из гитлерюгенда. За те 10 дней, что прошли от именин до смерти, фюрер физически сдал колоссально. Он превратился в совершенно больного, разбитого человека. Этому способствовали и катастрофические сводки с фронта, и предательство его ближайших соратников Геринга и Гиммлера, за спиной фюрера строивших планы капитуляции перед Великобританией и США. Плюс к тому, по указаниям личного доктора, Гитлер принимал в общей сложности около 82 лекарственных препаратов…

- Но он же хотел покинуть столицу?

- 22 апреля фюрер должен был покинуть Берлин. Но узнав, что первые советские танки прорвались в город, впал в истерику: «Война проиграна, Третий рейх рухнул...» Придя в себя, Гитлер заявил, что остается в Берлине. И, если город падет, умрет здесь. Никакие уговоры не заставили его поменять это решение.

ГИТЛЕР УШЕЛ ИЗ БУНКЕРА?

- Из бункера Гитлера был подземный ход в метро - и за пределы города?

- Нет. Фюрербункер имел выходы в Рейхсканцелярию, в бомбоубежища под ней и в сад. Туда, где тело фюрера потом и сожгли —метрах в десяти от выхода. Все вокруг было испещрено взрывами, деревья покорежены, газон почернел от гари …Так называемый правительственный квартал, в котором находились Рейхстаг и Имперская канцелярия, был одной из главных целей для нашей артиллерии. Но у фюрербункера - почти четырехметровые бетонные стены, да еще и под землей. Ни один снаряд не пробил их.

- До последнего в Берлине стоял самолет, готовый вывезти Гитлера на запад?

- Личный пилот Гитлера Ганс Баур и начальник личной охраны Ганс Раттенхубер показали на допросах, что никакой подготовки к бегству фюрера не велось — он же в категорической форме заявлял, что останется в Берлине до конца.

- Когда был его последний шанс?

- Теоретически, 26 апреля (на следующий день Красная Армия завершит окружение Берлина) у Гитлера был последний шанс улизнуть из горящего города. В тот день в Берлин прилетела легендарная валькирия рейха, Ханна Райч и командир 6-го воздушного флота Роберт фон Грейм. Его фюрер решил назначить новым главой люфтваффе - вместо предателя Геринга. При перелете самолет обстреляли из зениток. Грейма ранило, но Райч посадила поврежденный самолет на автомагистраль у Рейхсканцелярии. Из показаний Райч мы узнаем, что 28 апреля Гитлер провел «самоубийственный совет», на котором все присутствующие получили ампулы с ядом и инструкции по его применению. Массовое самоубийство должно состояться, как только русские войдут на территорию Рейхсканцелярии.

- Гитлер боялся бомбежек, но не боялся яда?

- Осенью 1943 го психоаналитик Гарвардского университета Мюррей по заданию Центральной группы разведки (будущее ЦРУ) подготовил анализ личности Гитлера, основанный на изучении книг и речей фюрера. Исследования привели ученого к убеждению, что в случае поражения Германии Гитлер неминуемо покончит жизнь самоубийством.

Взорванный бункер Гитлера.Фото: ru.wikipedia.org

ЗАВЕЩАНИЕ ГИТЛЕРА

- Фюрер в апреле 1945-го пытался договориться со Сталиным ?

- Гитлер говорил, что единственный человек, с которым возможно, Германия и сможет договориться – это Сталин. Черчилль и Рузвельт слабы как политики и зависят от своих парламентов. Но такая договоренность невозможна, пока сам он жив. Об этом, рассказал на допросе, например, генерал Монке, командующий обороной центрального района Берлина. А в ночь на 1 мая начальник Генштаба сухопутных войск вермахта генерал Кребс явился в расположение Красной армии с сообщением о самоубийстве Гитлера. И выложил меморандум от нового правительства Германии о перемирии. Но Сталин был категоричен: никаких переговоров, только полная капитуляция!

- Гитлер оставил секретные завещания?

- В четыре утра 30 апреля он продиктовал своей секретарше, фрау Юнге завещание, состоявшее из двух частей. В первой (политическая воля) - Гиммлер и Геринг лишались всех постов за «секретные переговоры с врагом». Своим преемником Гитлер назвал гросс-адмирала Деница (в качестве рейхспрезидента Третьего Рейха Дениц пробудет до 24 мая 1945 г.). Геббельс по завещанию становился рейхсканцлером. А Борман - главой партии. В частном завещании Гитлер указал, что обвенчался с Евой Браун, вместе с которой идет на смерть. «Нашей волей является, чтобы мы сразу же были сожжены …» - больше всего Гитлер боялся, что попади он в плен, его выставят напоказ в клетке в Москве, и не пощадят даже мертвого.

- Как он готовился к самоубийству?

- Есть два фотоснимка с Гитлером на выходе из фюрербункера. Считается, что они отсняты 30 апреля 1945 г. Охранник Менгерсхаузен на допросе показал, что утром 30 апреля Ева Браун направилась из бункера в сад, сказав часовому: «Хочу в последний раз посмотреть на солнце». Возможно, что и Гитлер позже последовал ее примеру.

- Фюрера до последнего защищали юнцы гитлерюгенда?

- Правительственный квартал защищали прежде всего отборные части СС. И все те, кто еще уцелел в кровавой мясорубке. Сопротивлялись они отчаянно.

ОТРАВИЛСЯ ИЛИ ЗАСТРЕЛИЛСЯ?

- Гитлер пустил пулю в висок, а Ева Браун приняла яд?

- Изначально речь шла только о цианистом калии. 28 апреля в присутствии Гитлера проверили действие яда на его любимой овчарке Блонди и на ее щенке. 8 мая комиссия под руководством главного судмедэкперта 1-го Белорусского фронта Фауста Шкаравского приступила к вскрытию тел членов семьи Геббельса (к тому времени они все были идентифицированы) и «обгоревшего трупа мужчины (предположительно труп Гитлера)», а также Евы Браун. У последних, как и у Геббельсов, во рту нашли осколки раздавленных ампул с ядом. В заключении судмедисследования указано: «смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями».

- Так откуда альтернативная версия - что Гитлер застрелился?

- В момент самоубийства в кабинете кроме Гитлера и Евы никого не было. Личный камердинер фюрера Гейнц Линге ожидал исхода за дверью в приемной. Гитлер приказал ему выйти из комнаты и зайти через несколько минут. Вот что рассказал он на допросе: «Вместе с рейхсляйтером Борманом мы вошли внутрь. На левой стороне дивана сидел Гитлер. На правом виске было ясно видно кровавое пятно – место, куда попала пуля. На полу лежали оба его пистолета. На стене, краю дивана и на ковре были брызги крови… Рядом с Гитлером сидела, поджав ноги, его жена. Она тоже была мертва».

Линге, завернув тело фюрера в одеяло, вместе с Борманом и личным адъютантом Гитлера Гюнше отнесли его к выходу в сад. Там уже стояли доставленные из гаража по приказу адъютанта канистры с бензином. Вызванные на помощь конвойные принесли тело Браун. Хотели обоих накрыть государственным флагом, но не смогли его найти. Сад обстреливался из минометов, потому положили трупы в ближайшую воронку, облили бензином и подожгли...

- А судмедэксперты, проводившие исследование 8 мая, обнаружили пулевое отверстие в черепе фюрера?

- В Акте констатируется, что (помимо яда) на «…значительно измененном огнем теле видимых признаков тяжелых смертельных повреждений не обнаружено». Сейчас трудно понять, почему судмедэксперты не посчитали таковым свидетельством ими же отмеченный факт: «крышка черепа частично отсутствует». Ведь это указывало на возможный выстрел из пистолета

- Может, так хотели дискредитировать Гитлера? Мол, для военного смерть от яда менее почетна, чем от пули...

- Вряд ли с этим можно согласиться. Скорее всего, эти недочеты в экспертизе – просто результат спешки. Ведь за день Шкаравскому пришлось сделать 11 вскрытий и останки Гитлера были последними. С учетом того, что через год в воронке, где ранее были обнаружены останки фюрер с его женой, нашли фрагменты черепа предположительно Гитлера с огнестрельным отверстием, я считаю, что самоубийство было двойным – и яд, и выстрел. А Ева Браун отравилась сама.

- Кто зафиксировал смерть фюрера?

- Никто. На эту деталь обратили внимание и следователи, но допрашиваемые не смогли внятно объяснить, почему так произошло. Полагаю, просто похоронщикам было не до формальностей.

- Как удалось обнаружить тела Гитлера и Евы Браун?

- Перед контрразведчиками «Смерш» всех фронтов была поставлена задача по поиску нацистских главарей. Никто не знал, где скрывается Гитлер, да и жив ли он вообще? 2 мая, через несколько часов после того как гарнизон Берлина прекратил сопротивление, поисковая группа смершевцев во главе с полковником Василием Горбушиным обследовала Рейхсканцелярию. Апартаменты Гитлера были пусты. Допрошенный техник гаража Шнейдер рассказал, что несколько дней назад ему приказали весь имеющийся в наличии бензин отправить в бункер фюрера. А потом он услышал от шофера Гитлера, что фюрер мертв и тело его сожгли.

- Техник указал место?

- Скорее всего нет. Решили искать в саду Рейхсканцелярии. В двух метрах от выхода из фюрербункера обнаружили полуобгоревшие тела Геббельса и его жены Магды. Поиски шли под землей, в саду, в наземном здании, близлежащих улицах – ничего. Лишь на третий день контрразведчикам повезло: привлек внимание торчащий из земли в воронке от бомбы кусок материи. Раскопали – на сером одеяле, заляпанном комьями земли, лежали покореженные огнем черные останки…

Адольф Гитлер и Ева БраунФото: GLOBAL LOOK PRESS

СТАЛИН НЕ ВЕРИЛ?

- Сталин первым из лидеров стран-союзниц узнал о смерти Гитлера?

- Да, в пять утра 1 мая был звонок Жукова в Москву. Начальник охраны Власик разбудил Сталина. И первое, что сказал вождь, выслушав маршала: «Доигрался подлец. Жаль что не удалось взять его живым». Все! Мертвый Гитлер Сталину был не интересен. И ему совершенно безразлично было - отравился фюрер или застрелился. 16 июня вождю доставили из Берлина полный комплект документов: протоколы допросов, фотографии, данные вскрытия и опознания… Против обыкновения на двухстах страницах нет ни одной сталинской пометки, словно он их вообще не листал. Не отдал и никаких распоряжений о дополнительных следственных мероприятиях. До конца жизни Сталин ни разу не сказал, что останки Гитлера обнаружены и находятся у нас.

- Останки Гитлера и Браун нашли в начале мая — почему об этом стало известно далеко не сразу?

- Вся информация о самоубийстве Гитлера во времена Сталина и довольно долго после его кончины была гостайной. Некоторые историки в связи с этим утверждают, что глава СССР сознательно скрывал факты и даже дезинформировал союзников. Возможно, Сталин и рассчитывал как-то использовать информацию о Гитлере в дипломатической игре. Но если уж он действительно собирался блефовать, то не допустил бы Трумэна и Черчилля на экскурсию в фюрербункер во время Потсдамской конференции. Черчилль вспоминал позднее: «Я спустился и увидел комнату, в которой фюрер и его любовница совершили самоубийство, а когда мы снова поднялись наверх, нам показали место, где было похоронено его тело». Кстати, сам Сталин от поездки в фюрербункер отказался, заявив: «Я – не турист!».

ПОДОЗРЕНИЯ БЕРИИ

- На Западе не все поверили, что Гитлер погиб?

- Не только на Западе, в СССР – тоже. Американцы и англичане не получали от советских спецслужб никакой информации и вели собственное расследование. К ноябрю 1945 года оно было завершено с вердиктом: Гитлер покончил жизнь самоубийством. Все следственные материалы американская разведка передала советской стороне с предложением обсудить вопрос об обстоятельствах смерти Гитлера на заседании Союзного комитета по разведке в Берлине.

- Наша реакция?

- Берия и Молотов не нашли причин отказывать союзникам. Нарком внутренних дел даже заготовил телеграмму в Берлин с разрешением передать союзникам все следственные материалы – факсимиле этих документов есть в моей книге. Но неожиданно против передачи выступил руководитель «Смерш» Виктор Абакумов. Учитывая, что майское следствие велось главным образом его ведомством – органами контрразведки «Смерш» 1-го Белорусского фронта, Берия был озадачен…

- Решил, что Абакумов что-то скрывает?

- Возможно. К тому времени отношения у них сложились напряженные. И Берия дает поручение начать новое независимое расследование обстоятельств смерти Гитлера. В тайне не только от «Смерш», но даже... от Сталина.

- Опасная история...

- Возглавил руководство новым следствием генерал-лейтенант Амаяк Кобулов (младший брат одного из самых близких Берии людей – заместителя наркома внутренних дел генерал-полковника Богдана Кобулова). И генерал Кобулов уже определился с версией: никакого самоубийства не было, Гитлера подменили, а сам фюрер сбежал. Предположительно в Испанию или Аргентину. И задача следствия доказать, что Гитлер жив! С этой позиции и строились допросы, обрушив на немцев-арестантов всю мощь следственных приемов НКВД. Безусловно, Кобулов затеял весьма рискованную игру, да еще направленную против руководителя «Смерша». Причем именно в тот момент, когда вопрос о назначении Абакумова на должность наркома государственной безопасности решался в высших эшелонах власти…

Чем закончилось новое расследование, а оно продолжалось полгода, читатели смогут узнать из моей книги «Тайна смерти Гитлера».