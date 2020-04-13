"Я не могу рожать, а он хочет ребенка": певица Анастасия тяжело переживает разрыв с певцом Юлианом

Год назад поклонники и друзья поздравляли певицу Анастасию и певца Юлиана со свадьбой. Знаменитости дружили целых 27 лет - общались вне сцены и часто выступали вместе. Однажды Юлиан понял, что жить не может без Анастасии, сделал своей музе предложение. На официальную регистрацию брака съехался весь цвет российского шоу-бизнеса. Среди именитых гостей был и близкий друг пары - ведущий Андрей Малахов. У алтаря счастливая невеста пообещала, что восьмой брак станет для нее последним. И вот на днях громом среди ясного неба стало известие о том, что супруги разводятся.

Певица Анастасия назвала причину разрыва с певцом Юлианом. Оказывается, артист много лет мечтает о ребенке. Но 54-летняя жена не может родить долгожданного малыша 46-летнему Юлиану.

"Я не могу рожать детей. А Юлиан хотел, да и хочет. Я против суррогатного материнства и усыновления... Сейчас чувствую себя одинокой", - цитирует "СтарХит" исполнительницу хита "Мамин крестик".

В тяжелый душевный период Анастасию поддерживает мама. "О нашем расставании с Юлианом она сказала: «Слава Богу!». Мама ненавидит мужиков", - сказала, как отрезала, вокалистка.

Поделилась она еще одной болью. Оказывается, звезда вот уже восемь лет не общается с дочкой Аней. "Когда у меня были проблемы с деньгами, попросила у нее помощь, а она отказала. Это та Аня, которую я отвозила в Америку, в Израиль. Показала весь мир! Немножко разлюбила ее, и не умею прощать. А она даже не пыталась наладить общение", посетовала артистка.

От грустных мыслей ее отвлекает большое хозяйство. Юлиан подарил Анастасии шикарный дом. "У меня девять кур, 16 кроликов, три козла, пять собак и две кошки. Весело провожу с ними карантин. Даже у брата одолжила 50 тысяч рублей, чтобы купить корм для животных. Сама есть не сяду, пока не накормлю скотину!", - поведала Анастасия.