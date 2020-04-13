«Двойняшки Пугачевой зубрят французский, сын Плющенко занимается с педагогом из Африки»: чем звёздные наследники увлечены на удалёнке

В связи с пандемией школы закрыты, учащихся перевели на дистанционное обучение. Для детей звезд ситуация не стала исключением. Так, семилетний сын актера Дениса Косякова обучается в Центре образовательных технологий Advance. Занятия проходят дистанционно, по скайпу.

— Сыну 7 лет, первый класс — самая ответственная пора. Отлично подошел развивающий курс для младших школьников. Первые успехи уже есть. Денис уже сходу скажет, где находятся, например, Кордильеры, а где Анды. Он выучил с нуля 22 испанских слова, 27 флагов разных стран и много другой полезной для развития информации, — рассказал «КП» актёр.

kosyakovdg Лучшие повара - мужчины?) Один из плюсов карантина - никаких фастфудов, только домашняя еда.

Дочери Стаса Михайлова Иванна и Маша тоже занимаются с учителями онлайн. В свободное от уроков время девочки увлечены рисованием.

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надя, как и ее знаменитая мама, скучает без льда. Надя — юная звезда фигурного катания, девочка сыграла небольшую роль в новогоднем шоу мамы «Спящая красавица». А пока арена закрыта, Надя занимается ОФП дома.

tatiana_navka Ученье - свет, а неученье - тьма! Да, даже во время самоизоляции, да, даже в спорте и танцах!!! Наш замечательный тренер, Мария Полякова организовала вот такие вот онлайн-занятия для детишек! У нас по две тренировки в день, уроки продолжаем, единственное чего нет, так это льда) Что-то Надюше нравится больше, что-то меньше, что-то получается, что-то нет, но мы всё равно стараемся!!! Так что мы #остаемсядома с пользой! P. S. Взрослым же хочу напомнить, что видеоуроков на YouTube смотреть, не пересмотреть, и специальные возможности для этого не нужны. Даже спортивные клубы сдают всевозможное оборудование в аренду #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #яблокоотяблони #матьидочь #тренировки #спорт #самоизоляция #остаемсядома

— Ученье — свет, а неученье — тьма! Да, даже во время самоизоляции, да, даже в спорте и танцах! Наш замечательный тренер Мария Полякова организовала вот такие вот онлайн- занятия для детишек! У нас по две тренировки в день, уроки продолжаем, единственное, чего нет, так это льда. Что-то Надюше нравится больше, что-то меньше, что-то получается, что-то нет, но мы всё равно стараемся! Так что мы остаёмся дома с пользой! — написала в своём Инстаграме Татьяна Навка. — Взрослым же хочу напомнить, что видеоуроков на YouTube смотреть не пересмотреть, и специальные возможности для этого не нужны. Даже спортивные клубы сдают всевозможное оборудование в аренду.

Наследники Филиппа Киркорова тоже не расслабляются на карантине. Дети певца занимаются английским онлайн.

allavictoriyakirkorova Мы не сходим с дистанции на дистанционном обучении. В графике!

— Учеба на «удалёнке». Делу время, потехе час, — написал в своём Инстаграме сын Киркорова Мартин, опубликовав видео, как он занимается со своей учительницей онлайн.

martinkirkorov Учеба на удалёнке . Делу время, потехе час..

— Мы не сходим с дистанции на дистанционном обучении. В графике! — заверила подписчиков дочь артиста Алла-Виктория Киркорова, показав, как уже с другим учителем английского они с братом «грызут гранит науки» в домашних условиях.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр тоже учит английский онлайн.

gnomgnomych Люблю животных, игрушки и интересные задания! #ПокаВсеДома учу английский с Паолой из Африки Узнал, что у нее две собаки, рассказал про нашу Фифу Я еще не во всех странах побывал, но очень хочу! @novakidschool, спасибо за крутые уроки Теперь у меня есть опыт общения с учителями со всего мира!

— Люблю животных, игрушки и интересные задания!

Учу английский с Паолой из Африки, узнал, что у нее две собаки, рассказал про нашу собаку Фифу.

Я еще не во всех странах побывал, но очень хочу!

Теперь у меня есть опыт общения с учителями со всего мира! — похвастался подписчикам «Гном Гномыч» (так Сашу ласково зовут родители).

plushenkoofficial 2 часа ОФП каждый день!Утром и вечером по часу,а иначе толку не будет!!!!!

gnomgnomych Добрейшего спортивного дня всем

Плюс ко всему на самоизоляции Плющенко-младший не забывает о своей мечте стать чемпионом. Юный фигурист продолжает тренироваться на удаленке. Тренирует мальчика его папа, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

rudkovskayaofficial Тренировка, импровизационные танцы с 5 кг мячом и падение люстры на голову Евгения @plushenkoofficial , и самое главное реакция Олимпийского Чемпиона СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА

plushenkoofficial Тот кто хочет-ищет возможности,а кто не хочет-причины,тренироваться можно везде,было бы желание

Не забывают про науку и дети Пугачевой и Галкина.

Алла Борисовна разместила в своём Инстаграме видео, как Гарри учит французский со своим гувернером-французом Яном.

— Не теряем времени зря в заточении, — подписала семейный ролик Примадонна.

alla_orfey Не теряем времени зря в заточении

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До и во время карантина: Тодоренко стала двойником Пугачевой, а дочь Брежневой теперь брюнетка

Рассматриваем, как знаменитости изменились в режиме самоизоляции (подробности)