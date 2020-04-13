Эксперт: НАТОвцы близки к тому, чтобы остаться без авианосцев на несколько месяцев — на этих кораблях нет сменных экипажей

Вслед за печальной информацией о вспышках эпидемии на четырех авианосцах ВМС США, из Атлантики пришло известие, что коронавирусом поражен и экипаж французского авианосца «Шарль де Голль». Об этом сообщила одна из самых популярных испанских изданий «Эль Мундо».

За комментарием «КП» обратилась к капитану первого ранга запаса, военно-морскому эксперту Василию Дандыкину.

- Испанцы пишут, что французский авианосец на днях раньше времени направлен в порт приписки из-за 40 зараженных на борту (на 10 апреля).

- У французов «Шарль де Голль» единственный авианосец, с атомной установкой. У англичан их два. Получается, на карантин встает флагман французского флота — одного из трех крупнейших флотов НАТО. Экипаж там должен быть около 1700 человек. С авиакрылом — до двух тысяч человек.

- Те же испанцы сообщают, что на борту всего 20 врачей — не маловато для такой махины?

- На крейсере «Адмирал Ушаков», где служил я, при экипаже в 1000 человек медслужба был 10 человек, из которых четверо врачей. У французов на борту народу в два раза больше — и медиков в два раза больше. Но вообще на военных кораблях не предусмотрено по штатному расписанию в мирное время много врачей. Должен быть хирург, терапевт, стоматолог — чтобы аппендицит или зуб могли на борту удалить. Если возникали более сложные проблемы, больных эвакуировали — не важно, наш корабль, американский или французский. А у нас если операцию проводили на подлодке, это считалось подвигом, и врача награждали. Что касается дезактивации при признаках эпидемии — на крупных кораблях есть химслужба, это ее задача. Но вот вирусологов или биологов в штате, на борту, естественно, нет - ни у них, ни у нас. Поставят сейчас «Шарль де Голь» в Тулоне на карантин — запустят с берега медиков, которые дальше будут работать с местной медслужбой.

- Экипаж изолируют на борту или в городе?

- Это французам решать. Они пишут что в носовой части авианосца есть изолированная зона на 130 человек. Но на корабле принудительная вентиляция. Они же не могут ее отключить. А, значит, воздух из этого отсека распространится по другим в любом случае.

- «Эль Мундо» пишет, что «в зоне изоляции поддерживается отрицательное давление». И вспоминает что схожий метод применялся во время эвакуации экипажа французского вертолетоносца от берегов Корсики в Марсель.

- Вообще подобный метод, я полагаю, более присущ подводным лодкам. На надводных кораблях это технически непросто сделать. Не знаю, как с этим справляются французы — у американцев на «Теодоре Рузвельте» изолировать похоже не удалось, у них же не менее 500 зараженных по последним данным… И на «Нимице» бурный рост заболевших. Сложно представить что-то более эффективное, чем ставить на рейд, снимать весь экипаж, оставив вахту, проводить полную дезактивацию. Правильно, что авианосцы прервали несение боевой службы. И наши фрегаты, например, Черноморского флота, сейчас вернулись и встали на карантин. Они не заражены, но береженого бог бережет.

- «Шарль де Голль» был в походе с 21 января, за это время был и в Средиземном море - и его самолеты работали по Сирии и Ираку, был и на Балтике - на НАТОвских учениях, ну и где он мог коронавирус подцепить?

- Это мы можем в автономке месяцами обходится без берега. Французы, наверняка, сходили в портах либо Испании, после похода к берегам Сирии, либо в странах Бенилюкса — после учений в Балтийском море. У них же помимо палубных штурмовиков и вертолеты есть на борту — и их экипажи наверняка были за эти два с половиной месяца на наземных аэродромах и, соотвественно, выходили в города. Надо признать что французы — достаточно легкомысленный народ, несмотря на жесткость их военных. Это наши до сих пор в зарубежных портах, как правило, пятерками ходят. Думаю, у части экипажа, которые были в увольнительных, самые разные контакты на берегу случались. И сейчас, пока они не дошли до Тулона, надо на этот авианосец вертолетом доставить бригады медиков-вирусологов, пульмонологов. Чтобы заражение, действительно, не стало эпидемией и не поразило весь экипаж.

- Теперь об американских авианосцах. Больше всего зараженных на «Теодоре Рузвельте», командира которого уже уволили — но этим экипаж не спасешь…

- Капитан попал под каток политической ситуации, спасение реноме флота — это и спасение Трампа. Считаю, командир, учитывая, что США в данный момент не ведут войну, принял единственно верное решение — зайти на ближайшую базу на Гуам и громко просить помощи, заботясь о жизни и здоровье команды. В итоге оказался изгоем, на его карьере поставлен крест.

- По последней информации больные коронавирусом есть как минимум на четырех американских авианосцах...

- Кроме «Теодора Рузвельта», где ситуация самая тяжелая, и который заходил в порт во Вьетнаме в марте, была информация по «Рональду Рейгану» у берегов Японии, по «Нимицу» и «Карлу Винсону». Без глубокой дезактивации и отправки всех моряков с каждого из авианосцев уже не обойтись. А сменных экипажей на авианесущих кораблях, где служит по 4-5 тысяч человек, в отличие от ударных подлодок, нет. То есть авианосцы станут на прикол до тех пор, пока все члены или большая часть команд не выздоровеет. С учетом того, что какие-то из авианосцев на ремонте или на модернизации, на ходу в Индийском океане сейчас, кажется, один старичок «Эйзенхауэр» - у него, в отличие от других, наверное, давно не было заходов в порты. Ну, еще несколько — но нет данных, что там со здоровьем экипажей? А новые еще не вступили в строй, там проблемы с магнитной катапультой, да и другие есть. Нужны еще большие вливания, прежде чем они выйдут в океан. Получится, и ударные группы американских флотов, которые авианосцы возглавляли — тоже останутся без работы на время.

Ошибка американского командования — они не ввели сразу жесткие ограничения для экипажей, и не доставили туда профильных медиков и средства защиты, хотя уже в марте в самих Штатах эпидемия разворачивалась.

- Зачем они два крупных госпитальных судна отправили в города, а не оставили в своих флотах, которые в походе?

- Не от хорошей жизни. Гражданским в крупных городах не хватало коек. Огромные суда, кажется, на 1000 коек каждый. Оказалось, военно-морское командование не было готово к тому, что произошло.

Кстати, наши военные медики-вирусологи еще в советские времена накопили огромный опыт, в частности, в Африке… И эта школа у нас не потеряна.

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