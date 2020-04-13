Американские ученые: число заболевших коронавирусом может доходить до 100 миллионов

Распространение коронавирусной инфекции происходит в разных странах по-своему. Где-то пик уже пройден и наблюдается заметный спад, например, как в Италии, где-то пик эпидемии еще не пройден и фиксируется рост новых инфицированных, например, как в России.

Инфекция распространяется внутри стран неравномерно: одни районы становятся очагами эпидемии, другие «отделываются малой кровью». Но как отмечают эпидемиологи, сейчас мир переживает лишь первую волну пандемии, не за горами - новая, и куда более фатальная. И ее масштаб и силу может сдержать лишь социальное дистанцирование, санитарно-профилактические меры и появление долгожданной вакцины, отмечает научный портал Elemental Medium.

«РАЗ В СТОЛЕТИЕ»

- Это чрезвычайно заразный вирус, и я думаю, что он способен распространяться намного быстрее, чем мы считаем, - говорит доцент кафедры эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Майкл Мин.

Ученый до сих пор сомневается в точности результатов тестов на COVID-2019, а также напоминает о несчетном количестве инфицированных, у которых симптомы коронавируса не проявляются вовсе.

По мнению Мина, на сегодня в мире может быть от 10 до 100 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией. А это означает, что карантинные меры - добровольная самоизоляция населения - может растянуться не на несколько недель, а на несколько месяцев. Такой позиции придерживается старший научный сотрудник Центра глобального развития США Джереми Конындик.

- Масштаб эпидемии COVID-2019 огромен потому, что вирус распространяется бесконтрольно и это происходит до сих пор, - констатирует иммунолог Университета Огайо Марк Кэмерон.

Во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах Кэмерон работал врачом в больнице Торонто (город стал одним из единственных очагов, где бушевала эпидемия за пределами Китая). Доктор отмечает, что несмотря на схожесть симптомов и генетического кода SARS и SARS-CoV-2, эти эпидемии разнятся соотношением тяжелых и легких случаев.

- В 2003 году у заразившихся довольно быстро проявлялись все симптомы, поэтому их было легко идентифицировать, изолировать и лечить, - говорит врач. - Был очень маленький процент тех, у кого болезнь протекала легко или бессимптомно. Поэтому атипичная пневмония не распространялась так быстро, как COVID-2019. Нынешний вирус умен и коварен, он распространяется очень легко. Это беспрецедентный случай, который случается раз в столетие.

Из-за отсутствия симптомов у инфицированных точное количество переносчиков COVID-2019 установить невозможноФото: REUTERS

КИТАЙСКИЙ ПРИМЕР

Многие американские медицинские аналитики считают, что не стоит рассматривать наихудший сценарий в виде повторной волны эпидемии коронавируса как неизбежный. Спасти от широкого распространение инфекции может помочь опыт китайских специалистов, которые подавили заразу в ее очаге - в городе Ухань, не дав ей захватить всю страну. Для этого необходим единый центр командования и его региональные филиалы, решение проблемы с нехваткой средств индивидуальной защиты для медработников и проведение регулярного и широкомасштабного тестирования. И это необходимо делать уже сейчас.

По данным издания New York Times, в некоторых азиатских странах, где был преодолен пик заболеваемости, наблюдался новый всплеск новых случаев заражения. Это произошло в Сингапуре и Тайване.

СЕЗОННАЯ ЗАРАЗА

Ученые призывают не обольщаться и не ждать, что с приходом летнего тепла эпидемии коронавируса сойдет на нет.

- Сезонный грипп или обычный ОРВИ при повышенной температуре воздуха погибает, в частности, если у населения выработался коллективный иммунитет к инфекции, - отмечает иммунолог Университета Огайо Марк Кэмерон. - Рассчитывать на смягчение COVID-2019 из-за смены сезона не приходится. Коронавирус уже довольно легко преодолел различные климатические зоны на всем земном шаре.

Даже если пандемия станет слабеть летом, то это не означает, что она закончилась и вирус исчез.

- В таком случае, стоит ждать, что коронавирус превратится в сезонную инфекцию, оставив в покое лишь тех, у кого сформируется к нему иммунитет. Вакцина бы в этом плане могла бы помочь, но до ее запуска в массы еще несколько месяцев, - добавляет врач.