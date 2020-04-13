Великобритания на карантине: не хотели жесткой изоляции – получили тысячи смертей

Я возвращался домой из супермаркета по абсолютно безлюдной улице. В полдень. Вдруг вдалеке показалась женщина, которая шла мне навстречу. Когда между нами оставалось метров 50, она решила перейти на другую сторону. И я тоже — я там всегда перехожу. Заметив мой маневр, женщина вернулась на тротуар.

Я улыбнулся и сказал: “Дистанция должна быть два метра!” Она виновато засмеялась и сделала движение руками, которое я перевел так: лучше перебдеть, чем недобдеть.

СЕРЬЕЗНОСТЬ СИТУАЦИИ ДОШЛА ДО ЛЮДЕЙ НЕ СРАЗУ

В Лондоне сейчас народ ходит медленно. Разговаривают тихо или вообще молчат, чтобы вирус не проник в организм. Стараются держать дистанцию. Если встречаются на узкой дороге, оба отходят к краю или вообще на газон, чтобы соблюсти два положенных метра. Как лыжники уступают друг другу половину лыжни.

По телевизору все время говорят: сидите дома. Сидите дома. Сидите дома! Выходите только в магазин или в аптеку. Можно гулять или бегать для здоровья. Но тренажеры в нашем парке закрыли как раз в тот момент, когда я начал качаться. Пришла местная власть, прогнала меня, огородила тренажеры желтой лентой. Повесила объявление: нельзя!

Тренажеры — место скопления народа. А больше двух не собираться. Не останавливайтесь, сэр, бегите дальше. И я бегу. Когда пробегаю мимо кого-нибудь, задерживаю дыхание — два метра до, два метра после.

Серьезность ситуации до британцев дошла не сразу. Сначала говорили, что коронавирус опасен только для пожилых людей и тех, кто уже чем-то тяжело болен. А для других это типа насморка. Поэтому молодежь махнула на вирус рукой. А потом стали умирать молодые и здоровые. И дети. Выяснилось, что вирус убивает всех.

По телевизору все время говорят: сидите домаФото: REUTERS

Когда в других странах, даже в Европе, уже устанавливали жесткий карантин, правительство Британии ограничивалось мягкими мерами. Проводились массовые мероприятия: рок-концерты, футбол. Мы же не полицейское государство, не тоталитарный режим. Кроме того, карантин — это очень плохо для бизнеса.

В эти выходные число погибших от коронавируса британцев перевалило за 10 тысяч. Говорят о том, что Британия по количеству смертей может выйти в Европе на первое место.

НЕХВАТКА МЕДОБОРУДОВАНИЯ

Сейчас правительство делает все возможное для спасения людей. Однако не все получается. Очень серьезная проблема — нехватка медицинского оборудования, средств защиты для медперсонала, а также препаратов для тестирования. Поскольку нет средств защиты, медперсонал подвергается большой опасности. Несколько докторов и медсестер уже умерли.

Серьезность ситуации до британцев дошла не сразуФото: REUTERS

Это то, что не перестает меня удивлять, хотя в Лондоне я живу уже 24 года. Британия — одна из самых развитых стран мира, ядерная держава. Однако на жизни обычных людей это статистическое процветание никак не отражается. Миллионы британцев не живут, а выживают.

Вот и сейчас. Прошло уже довольно много времени, а до сих пор не могут наладить производство масок и перчаток для медперсонала в достаточном количестве. Какую-то часть завозят из Китая.

ВСПОМИНАЮТ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

В британских средствах массовой информации сейчас вспоминают вторую мировую войну. Началось с того, что какой-то ветеран обратился к нынешней молодежи. Мы в вашем возрасте жертвовали собой ради свободы Британии, а вы даже не можете спокойно посидеть дома на диване.

О войне напомнила королева Елизавета II в своем специальном обращении к нации по поводу страшного вируса. По телевизору часто звучит самая популярная песня той поры “Мы снова встретимся” в исполнении Веры Линн.

Сейчас правительство делает все возможное для спасения людей. Однако не все получаетсяФото: REUTERS

borisjohnsonuk Борис Джонсон записал обращение после выписки из больницы

Народ призывают к стойкости и дисциплине — как во время войны. На обращение правительства помочь в борьбе с вирусом откликнулись десятки тысяч добровольцев. Вышедшие на пенсию медработники вернулись в больницы. Кто-то развозит старикам продукты и лекарства.

Настоящие герои нашего времени — доктора и медсестры. Об этом говорят постоянно, в том числе премьер-министр Борис Джонсон, который переболел вирусом и только что выписался из больницы. Страшно подумать, что было бы в Британии, если бы не существовало бесплатной системы здравоохранения. А ведь совсем недавно ходили слухи о том, что ее собираются приватизировать.

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