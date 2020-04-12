Меркель пьет вино, а премьер Индии Моди медитирует. Как мировые лидеры проводят карантин

Эпидемия коронавируса загнала по домам практически весь мир. Вслед за простыми гражданами на самоизоляцию отправились и политические лидеры разных стран.

Президент России Владимир Путин принял решение изолироваться в своей резиденции Ново-Огарево на время эпидемии и работать дистанционно оттуда. Это произошло после того, как стало известно, что главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с COVID-2019, Денис Проценко заразился коронавирусом. За несколько дней до этого российский лидер встречался с медиком во время своего визита в клинику.

Будучи на самоизоляции, Владимир Путин регулярно проходит медобследование и сдает тест на коронавирус. Расстояние не мешает президенту соблюдать рабочий режим и проводить онлайн-совещания с главами регионов и членами правительства.

«КП» изучила, чем занимаются главы других государств на карантине.

ГЕРМАНИЯ

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на самоизоляцию 22 марта. На такой шаг Меркель подтолкнуло заражение коронавирусом врача, который за два дня до этого делал ей профилактическую прививку от пневмонии. При этом никаких симптомов COVID-2019 у политика не было.

Перед тем, как отправиться на карантин, политик съездила за покупками, прикупив несколько бутылочек вина.

3 апреля у канцлера ФРГ закончился режим самоизоляции. За это время Меркель сдала три теста на коронавирусную инфекцию, и все они оказались отрицательными. Все это время, пока политик находилась дома, она выполняла свои функции. Если бы она заболела, то ее бы полномочии перешли к вице-канцлеру министру финансов Олафу Шольцу.

ИНДИЯ

Общенациональный карантин начался в Индии 25 марта. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в течение 21 дня все жители страны должны оставаться дома, покидая его в случае крайней необходимости.

Глава правительства поддержал население и тоже отправился на самоизоляцию. Во время общения с населением в соцсетях, Моди спросили, чем он занимается во время карантина. Премьер рассказал, что поддерживать физическую форму ему помогают занятия йогой и посоветовал другим следовать его примеру.

- Я не эксперт по фитнесу и медицине. Йога была неотъемлемой частью моей жизни на протяжении многих лет, и я нахожу это полезным. Я уверен, что у многих из вас есть и другие способы оставаться в хорошей физической форме, которыми вы можете поделиться с другими, - написал в своем Твиттере Нарендра Моди.

Он также опубликовал 17 анимированных видео-уроков по йоге.

Премьер-министр Индии Нарендра МодиФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЯПОНИЯ

В Японии, где эпидемия коронавирусной инфекции только набирает обороты и власти не так давно решили ввести карантин в Токио и семи префектурах, популярный певец Гэн Хосино записал песню «Давайте потанцуем дома». Композиция стремительно стала набирать популярность, а танцы под нее превратились в своего рода челлендж.

Свои танцы на карантине выкладывали многие известные японские блогеры и знаменитости. К марафону присоединился и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он записал видео, как развлекается дома на самоизоляции. Политик играет со своей собакой, читает книги, смотрит телевизор и пьет чай.

Глава японского правительства поблагодарил всех, кто остается дома в такое непростое время.

- С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим действиям, мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медработников, которые ради нас сражаются в этих непростых условиях, - написал у себя в соцсетях Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАНАДА

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был одним из первых, кто ушел на карантин еще в середине марта. После возвращения вместе с супругом из Британии, жена премьера Софи-Грегуар почувствовала себя плохо, поднялась температура и начался кашель. Тест на коронавирус дал положительный результат. Трюдо решил не покидать свою резиденцию и оставаться с женой до тех пор, пока та не поправится. Он в свою очередь тест на COVID-2019 не сдавал, так как у него симптомов никаких не было.

28 марта Софи Трюдо заявила, что полностью выздоровела, но врачи посоветовали паре пока оставаться дома на самоизоляции.

8 апреля глава правительства Канады объявил, что готов приступить к работе и посетить заседание кабинета министров. При этом Трюдо решил преимущественно оставаться в своей резиденции и решать все важные вопросы по телефону и в онлайн режиме.

Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРАНЦИЯ

Президент Франции Эммануэль Макрон не теряет времени даром и зарабатывает политические очки, пока все жители пятой республики сидят на самоизоляции. Рейтинг главы государства за время тотального карантина достиг двухлетнего максимума и вырос на 13%. Деятельность Макрона одобряют 46% французов. Такой стремительный рост эксперты связывают с теми мерами, которые приняли французские власти в борьбе с эпидемией COVID-2019.

Сам президент не особо соблюдает режим самоизоляции. 31 марта он посетил завод по производству медицинских масок, где пообещал, что в ближайшее время Франция нарастит их выпуск и станет независимой от поставок средств индивидуальной защиты из других стран.

На этой неделе Макрон отправился в один из районов Парижа, чтобы лично поблагодарить парижан за соблюдение режима самоизоляции. Только поездка обернулась скандалом. Президента окружила толпа мигрантов, которые жаловались, что не могут купить средства защиты. Глава государства стушевался и попросил собравшихся к нему не приближаться и сохранять социальную дистанцию. Французам поведение Макрона не понравилось, его обвинили в нарушение режима самоизоляции и попеняли на то, что президент вышел на улицу без маски.

Президент Франции Эммануэль Макрон работает удаленноФото: GLOBAL LOOK PRESS

США

Практически вся семья президента США Дональда Трампа отправилась на самоизоляцию. Но все это время члены семьи американского лидера продолжают работать дистанционно. Например, первая леди США Мелания Трамп через свои соцсети призвала американцев носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на сидение в карантинное заточение дома, Мелания Трамп выглядит блестяще. Не отстает от нее дочь Трампа - Иванка. Старший советник президента вынуждена мотаться между своими апартаментами и Белым домом. Хотя Иванка активно пропагандирует самоизоляцию. Недавно она опубликовала соответствующее видео, записанном в домашних условиях. На карантин отправили и младшего сына Трампа - 14-летнего Бэррона. Подросток проводит время в Белом доме и не может выйти даже на лужайку, чтобы поупражняться с футбольным мячом.

Сам же Дональд Трамп регулярно проводит брифинги для журналистов, обсуждая последние новости эпидемии коронавируса. На встрече с главой государства все присутствующие обязаны соблюдать социальное дистанцирование и находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров.

Президент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS

БРИТАНИЯ

Британские политики уходили на самоизоляцию добровольно при первых же симптомах коронавируса. В начале марта изолировалась в своем доме министр здравоохранения Британии, у которой нашли коронавирус.

Когда карантин стал обязательным для всех британцев, на самоизоляцию отправился и премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон. Из дома он проводил совещания по видеосвязи и даже записывал обращения к британцам, которые затем публиковал в своих соцсетях.

Правда, со временем Борис Джонсон почувствовал себя плохо, и врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. В течение недели у главы британского правительства держалась температура и медики решили отправить его в больницу. Премьер находится там уже больше недели.

До этого сообщалось, что коронавирус добрался и до королевской семьи. Инфекцией переболел принц Чарльз. Он изолировался вместе со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз в шотландском поместье Биркхолл.

Елизавета II вместе с герцогом Эдинбургским Филиппом отправились на время карантина в Виндзорский замок, откуда продолжают работать. Если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то королеву и ее супруга перевезут в Сандрингемский дворец в Норфолке. Пока 94-летняя монархиня чувствует себя хорошо.

К слову, из-за самоизоляции Елизавета II нарушила традицию - после пасхальной церемонии в церкви раздавать милостыню.