2020-04-14T01:53:19+03:00
Звезды

«Отличница-шалунья»: Екатерина Климова в костюме школьницы удивила Инстаграм

42-летняя актриса сфотографировалась в неожиданном образе
Ирина СУХАНОВА
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Екатерина Климова - одна из самых красивых актрис российского кино. Фото: Инстаграм.Екатерина Климова - одна из самых красивых актрис российского кино. Фото: Инстаграм.
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Екатерина Климова не перестает удивлять поклонников: то снимется в купальнике на Бали, словно прекрасная русалка, то продемонстрирует невероятную фигуру, тренируясь в бассейне. В свои 42 года актриса выглядит гораздо моложе своих лет. Что она и доказала, сфотографировавшись в образе школьницы. Белый фартук, коричневое платье, бантики и строгие очки – из Екатерины получилась почти что примерная отличница.

Образ ученицы актриса примерила на себя, чтобы рассказать об образовательных курсах. Но подписчиков в Инстаграме гораздо больше заинтересовал школьный наряд звезды экрана. «Климовой пять за внешний вид! Выглядите потрясающе»; «Какой горячий снимок, а главное, не пошло. Обожаю вас за этот баланс»; «Мне бы такую одноклассницу или учительницу! Ходил бы в школу с удовольствием», - пишут фолловеры в комментариях. Поклонники единодушно пришли к выводу, что Екатерину на фото действительно можно принять за старшеклассницу – настолько молодо она выглядит. А ведь она, на минуточку, мама четверых детей!

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Снова в школу!))) Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь.
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Четверых наследников актриса родила от троих разных мужей. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Илья Хорошилов, отец Лизы. Забрав дочку, Климова ушла от него в разгар своего романа с актером Игорем Петренко. Игорь стал ее вторым мужем – они прожили вместе 9 лет, в этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.

Сейчас, во время карантина, спектакли и съемки отменены, и Климова проводит много времени вместе с детьми. Актриса пожаловалась в Инстаграме, что режим самоизоляции дается ей с трудом – непросто сидеть с детьми в четырех стенах. Тем не менее, Екатерина обратилась к поклонникам с просьбой оставаться дома и не рисковать здоровьем.

- Оставайтесь дома, друзья. Это маленький подвиг в рамках вашего маленького государства — семьи. И подвиг для нашей большой страны. Давайте не будем путать смелость с глупостью и подумаем о врачах, о всех тех, кто находится на передовой, - написала она на своей страничке.

klimovagramklimovagram
Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже) Куда ты летишь, время?
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Екатерина не скрывает, что ей нелегко в одиночку воспитывать четверых детей. По словам Климовой, ни один ее брак не сложился из-за перфекционизма.

- Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство, - призналась актриса в одном из последних интервью. - По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось.

Поклонники уверены, что Екатерина обязательно найдет свое счастье. В комментариях они часто советуют ей обратить внимание на мужчин вне съемочной площадки и больше не связывать свою судьбу с актерами. «Вам нужен хороший, добрый мужчина, который будет заботиться о вас и ваших детях, беречь вас и станет для вас сильным плечом», - пишут фолловеры в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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