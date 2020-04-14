2020-04-14T13:11:16+03:00
Наука

Коронавирус вроде бы не липнет к дверным ручкам. По крайней мере, к немецким

Немецкие ученые усомнились в том, что китайская зараза способна передаваться через различные поверхности
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Дверные ручки оказались не столь заразными - живых вирусов на них не нашли.Дверные ручки оказались не столь заразными - живых вирусов на них не нашли.
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Страх перед дверными ручками и прочими поверхностями, якобы способными передавать коронавирусы и тем самым заражать людей, которые их касаются, скорее всего, избыточен. Как и меры предосторожности. К такому выводу пришли немецкие ученые, исследованиями которых руководил профессор Хендрик Стрик (Hendrik Streeck), видный немецкий вирусолог, директор Института вирусологии при Университетском госпитале в Бонне (Institute of Virology at the University Hospital).

Предохранительные меры, которые предпринимают в некоторых парикмахерских, выглядят избыточными.

Предохранительные меры, которые предпринимают в некоторых парикмахерских, выглядят избыточными.

- Коронавирус может и не распространяться столь легко, как мы себе представляли, - заявил профессор в интервью немецкому телевидению, на которое ссылается Daily Mail.

Ученые посетили «немецкий Ухань» - деревню Хайнсберг (Heinsberg), расположенную неподалеку от границы с Нидерландами. Заражение COVID-19 шло здесь наиболее интенсивно.

Члены экспедиции обследовали различные поверхности - в местах, в которых жили и бывали люди с подтвержденными диагнозами. В том числе и шерсть домашних животных. Живых вирусов не обнаружили – только их «останки».

- В распоряжении ученых нет доказательств того, что коронавирусной инфекцией можно заразиться, совершая покупки или посещая, к примеру, парикмахерские, - выразил профессор свои сомнения по поводу распространения COVID-19.

Профессор Стрик: снял подозрения с ножниц, расчесок и дверных ручек.

Профессор Стрик: снял подозрения с ножниц, расчесок и дверных ручек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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