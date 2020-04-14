Власти Китая ужесточают проверку всех научных исследований по коронавирусу

Пока все мировое научное сообщество бросило все силы на изучение новой коронавирусной инфекции, власти Китая решили ограничить публикации исследований о происхождении COVID-2019. Теперь по новым правилам перед обнародованием все научные работы о коронавирусе нужно согласовывать сначала с академическими комитетами университетов, где работают исследователи, а затем с Министерством здравоохранения и другими госорганами. Несколько китайских университетов сообщили об этих нововведениях на своих сайтах, однако позже эта информация была удалена; среди них был Фуданьский университет в Шанхае, а также Китайский геологический университет в Ухани.

ЭЛЕМЕНТАРНО!

Эксперты, которые уже публиковали свои исследования по коронавирусу, среди которых был специалист по респираторной медицине Дэвид Хуэй Шу-Чэонг, рассказали, что раньше подобных ограничений не было. Даже авторитетные международные медицинские журналы выдвигали куда менее жесткие требования к публикации.

— Еще в феврале никаких ограничений не было, — отметил Дэвид Хуэй Шу-Чэонг. — В три часа ночи в день сдачи статьи я вносил финальные правки и отправил работу к полудню в «Медицинский журнал Новой Англии». Процесс был предельно простым.

С чем именно связаны новые правила и ограничения, пока непонятно. Власти не дали никаких разъяснений.

По словам другого ученого, пожелавшего остаться неизвестным, правительство КНР таким образом хочет контролировать всю информацию, которая касается вируса, и, возможно, воспрепятствовать проведению более важных исследований.

— Мне кажется, власти хотят сфабриковать официальную версию так, будто бы пандемия началась не в Китае, — сообщил он телеканалу CNN. — Я считаю, что они не пропустят ни одного объективного исследования, основной целью которого будет выяснение происхождения нового коронавируса.

ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК

С конца января китайские ученые опубликовали ряд работ о коронавирусе, в том числе о том, когда на самом деле произошли первые случаи распространения вируса от человека к человеку. Эти работы вызвали волну возмущения в китайских СМИ: результаты исследований противоречили официальной позиции правительства Китая по этому вопросу. Сразу после этого контроль за выходом научных публикаций ужесточился. Время между проведение исследования и публикацией его результатов сильно возросло.

Директива китайских властей основана на инструкциях, согласованных в ходе заседания рабочей группы Госсовета по предупреждению и борьбе с COVID-19, которое состоялось еще 25 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История появления коронавируса похожа на генетический детектив

До сих пор сведений, откуда взялся новый коронавирус, как он распространяется и насколько опасен, у ученых недостаточно. Но свято место пусто не бывает. Поэтому информационные лакуны заполняются всевозможными теориями - от фантастических до весьма правдоподобных (подробности)