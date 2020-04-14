Коронавирус в Никарагуа: карнавал против инфекции

Ещё в прошлом году Никарагуанский институт туризма разработал девиз для привлечения иностранных гостей: "Никарагуа. Уникальная и оригинальная!". Что ж, можно сказать, что этот лозунг весьма точно отражает действительность! Пока весь мир борется с коронавирусом с помощью карантина и самоизоляций, в Никарагуа решили пойти свои путем: там призывают людей не бояться болезни и устраивают в разгар пандемии многодневные праздники. Что там вообще происходит?

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ

Одна из главных "загадок" последнего месяца в Никарагуа - куда делся руководитель страны? Знаменитый революционер Даниэль Ортега перестал появляться на публичных мероприятиях с 12 марта. Он даже не присутствовал на похоронах своего "товарища по борьбе" депутата местного законодательного собрания Хасинто Суареса, с которым вместе воевал против диктатора Анастасио Сомосы в 1970-е годы.

Никаких официальных объяснений отсутствия главы государства пока так и не прозвучало. Жителям страны остается только гадать, что произошло с президентом - болезнь, смерть, "дворцовый переворот"? Вместо Ортеги «лицом» власти стала его жена и по совместительству вице-президент Росарио Мурильо, которая в последние несколько недель проводит ежедневные пресс-конференции. Правда, делает она это тоже не под камерами, а по телефону, что создает дополнительный повод для слухов.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В самой Никарагуа выдвигают две возможные причины "затворничества" 74-летнего главы государства. Первая - его смерть, о которой уже много раз объявляли противники лидера сандинистского движения. Вторая версия - желание оградить себя от критики в самый тяжелый период эпидемии коронавируса, чтобы после окончания кризиса Ортега мог появиться "незапятнанным" перед народом.

ПИР ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА

При этом власти Никарагуа весьма своеобразно подходят к борьбе с вирусом. Например, в середине марта, в то время, как большая часть государств по всему миру ограничивала массовые мероприятия, правительство провело митинг под лозунгом "Любовь во времена COVID-19". Видимо, вдохновившись романом колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса "Любовь во время чумы". Вместе с этим мероприятием по всей стране прошли марши против болезни, в которых приняли участие сотни людей.

Первый случай COVID-19 в Никарагуа выявили 19 марта у гражданина, прибывшего из Панамы, а уже 27 марта был зафиксирован первый человек, скончавшийся от коронавируса. И даже несмотря на эту смерть власти не поменяли своего "карнавального" отношения к болезни. Практически каждые выходные организуются различные праздники, ярмарки и другие массовые развлечения, а также многочисленные конкурсы с призами. Например, в воскресенье 12 апреля в разных регионах страны прошли музыкальные фестивали, на которых присутствовали тысячи людей.

Монумент памяти Уго Чавеса в Манагуа, столице страны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из таких мероприятий стал "Летний музыкальный фестиваль 2020", который провели в пригороде столицы, где было много разных удивительных конкурсов. Например, такой: участники состязания должны были «сплетаться» телами и наперегонки целовать одну и ту же вещь.

В минувшее воскресенье католики отмечали Пасху. Несмотря на то, что официальная католическая церковь в Никарагуа призвала верующих оставаться дома, правительство организовало "альтернативные" праздничные мероприятия и процессии.

На сегодняшний день страна остается единственным государством Латинской Америки, которое обеспечивает свободный въезд и выезд со своей территории. Впрочем, изоляция все равно произошла, ведь на прошедшей неделе был отменен рейс из Мексики, который оставался единственной "ниточкой", связывающей Манагуа с внешним миром.

ЧТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ?

На сегодняшний день, по официальным данным, в Никарагуа было выявлено 9 случаев инфицирования коронавирусом, один из заболевших скончался. При этом в Манагуа утверждают, что все больные заразились, находясь за границей, а ни одного эпизода передачи вируса на национальной территории не зафиксировано.

Некоторые представители оппозиции оспаривают эти цифры. Например, НПО "Гражданский наблюдательный совет по COVID-19" утверждает, что реальное число больных в стране превышает двести человек. Различные международные организации, такие как Панамериканская организация здравоохранения, Организация американских государств, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие структуры несколько раз выражали озабоченность ситуацией с развитием эпидемии в Никарагуа.

Проблема состоит в том, что местные власти сами не делают ничего для защиты граждан от COVID-19 и даже в определенной степени гордятся своим "пофигизмом". Не исключено, что именно Никарагуа может в ближайшем будущем стать новым эпицентром распространения коронавируса и рискует повторить судьбу Эквадора, который, даже несмотря на все принятые меры, сейчас находится в таком состоянии, что трупы в крупнейшем городе Гуаякиле оставляют прямо на улицах.

P.S.: Власти США тоже давно отслеживают ситуацию в Никарагуа, ведь Ортега для них настоящая "кость в горле" - друг Венесуэлы и Кубы, а также союзник России. Вот и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак в своем "Твиттере" мельком заметил: "Глава государства отсутствует, в то время пока страна противостоит коронавирусу, а ведь Никарагуа нужен лидер и правдивая информация о смертельной пандемии". Как бы сложная обстановка в Центральной Америке не соблазнила Вашингтон на еще одну смену режима…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772969" frameborder="0"></iframe> В Никарагуа массово отмечают Пасху, несмотря на коронавирус.

КСТАТИ

Почему коронавирус бьет по бедным сильнее, чем по богатым

Пандемия может привести к тяжелым социальным последствиям и даже революциям (подробности)