2020-04-14T13:09:17+03:00
Экономика

Запрет на продажу масок в магазинах продержался всего неделю

Правительство приостановило действие своего же постановления о государственном регулировании цен на средства медзащиты
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Правительство приостановило действие своего же постановления о государственном регулировании цен на средства медзащитыПравительство приостановило действие своего же постановления о государственном регулировании цен на средства медзащитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство РФ приостановило действие постановления «о 10 процентах». Официальное его название - «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

В документе приводится перечень необходимых для борьбы с коронавирусом средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также устанавливался предельный уровень надбавки на каждом этапе оптовой продажи — не более 10%. На конечном этапе, в розничной торговле, в частности, в аптеках, надбавка должна составлять 10 копеек.

Постановление №431 ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты. Помимо того, ограничило и розничную продажу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановление №431 ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты. Помимо того, ограничило и розничную продажу.Фото: Олег УКЛАДОВ

- С момента выхода в свет постановления наша ассоциация провела ряд консультаций со всеми сторонами - потенциальными участниками его реализации, и было выявлено, что на сегодняшний день рынок не готов к моментальной реализации данного постановления, - сообщил «КП» президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов. - Для этого требуется доработка процессов и создание условий. Постановление №431 ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты. Помимо того, ограничило и розничную продажу. По моим сведениям приостановка продлится 2 недели — за это время будет разработан механизм, который будет отвечать сложившимся отношениям производителей и поставщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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