Ученые нашли причину, почему смертность от коронавируса на севере Италии оказалась такой большой

На сайте www.sciencedirect.com опубликована работа итальянских ученых Эдоардо Контини, Бруно Фредиани, Дарио Каро (Edoard Conticinia, Bruno Frediania, DarioCaro), в которой анализируется связь сильного загрязнения атмосферы Северной Италии и высокой смертности от коронавируса в этом регионе.

Италия всем нам представляется (по крайней мере так было до карантина) прекрасной страной. С интереснейшими городами, древней архитектурой, красивейшими пейзажами. Но оказывается, тут далеко не все так превосходно. Группа исследователей из Королевского нидерландского Метеорологического института, используя данные спутников, установила, что Северная Италия является регионом Европы с наиболее загрязненном воздухом . Европейское агентство по окружающей среде (ЕЭЗ) недавно ввело в научный обиход агрегированный Индекс качества воздуха (AQI), отражающий потенциальное негативное воздействие загрязненного воздуха на здоровье человека. AQI основан на значениях концентраций пяти ключевых загрязнителей, в том числе озона, оксидов серы и азота. Согласно показателю AQI Ломбардия и Эмилии-Романьи, что находятся в Северной Италии , являются самыми загрязненными областями во всей Европе.

С тех пор как коронавирус появился в Италии, именно в Ломбардии и Эмилии-Романьи был зафиксирован самый высокий уровень летальных исходов от этого заболевания, не только по сравнению с другими странами, но даже и другими итальянскими регионами. Так по данным от 21 марта 2020 года, количество смертей от коронавируса в Ломбардии и Эмилии-Романьи составило около 12%, тогда как в остальной Италии - около 4,5%. Основываясь на этой взаимосвязи между высоким уровнем смертей от коронавируса и загрязнением атмосферы, авторы статьи предполагают, что люди, приживающие в районах с загрязненным воздухом, более предрасположены к смерти от Covid-19: «Мы приводим доказательства того, - пишут авторы статьи, - что люди, живущие в районе с высоким уровнем загрязняющих веществ, более склонны к развитию хронических респираторных заболеваний и практически от любой инфекции. Более того, длительное воздействие загрязнения воздуха приводит к хроническому воспалительному раздражителю даже у молодых и здоровых людей. Мы приходим к выводу, что высокий уровень загрязнения в Северной Италии следует рассматривать как дополнительный фактор высокого уровня летальности, зарегистрированного в этом районе».

И это взаимосвязь, разумеется, не случайна. Загрязнение воздуха является одной из причин самых разных воспалений дыхательных путей. Учеными было показано, что воздушная пыль приводит к системному воспалению даже у здоровых и некурящих молодых людей . Также авторы статьи ссылаются и на работы, указывающие, что загрязнение воздуха приводит к тому, что альвеолярные макрофаги (так называются клетки, которые находятся в ткани легких) воспаляются.

Загрязнение воздуха является одной из причин самых разных воспалений дыхательных путей.Фото: REUTERS

Другие наиболее часто встречающие загрязнители атмосферы - Озон (O3), диоксид серы (SO2) и оксид азота (NO2) - также играют заметную роль в возникновении различных воспалений дыхательной системы. Учеными доказано, что такие загрязнения воздуха приводят к атерогенезу (то есть постоянному и периодически обостряющемуся процессу повреждения сосудов и изменений сосудистой стенки), хроническим респираторным заболеваниям и сердечно-сосудистым кастастрофам. Также в статье упоминается и несколько недавних исследований, указавших на возможную корреляцию между плохим качеством воздуха и обострением хронических воспалительных заболеваний, таких как системная красная волчанка и ревматоидный артрит.

Такая связь между загрязнением воздуха и развитием заболеваний дыхательных путей и легких, по мнению авторов статьи, может быть объяснена тем, что загрязнение окружающей среды ухудшает в том числе и первую линию защиты верхних дыхательных путей, а именно нарушает работу ресничек, находящихся на поверхности бронхов , фильтрующих потоки воздуха. Авторы считают, что защитная функция ресничек в верхних дыхательных путях может быть ослаблена постоянным воздействием загрязненного воздуха. А нарушение такой защитной функции в свою очередь, может увеличивать вероятность проникновения инфекции в нижние дыхательные пути. К тому же постоянное загрязнение воздуха ведет к ослаблению иммунной системы, поэтому и заболевания переживаются тяжелее.

Впрочем, каких-то окончательных и бесповоротных выводов авторы статьи не делают и в конце ее прямо говорят о том, что необходимы еще экспериментальные и эпидемиологические исследования для оценки влияния атмосферного загрязнения на протекание различных болезней.