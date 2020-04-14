Выводы ученых: коронавирус может нарушить работу мозга

В самом начале эпидемии коронавируса врачи, наблюдая за первыми пациентами и изучая их анализы, говорили, что COVID-2019 характерны следующие симптомы: повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Менее распространенными были рвота и диарея. Но даже такие редкие случаи проявления болезни указывали на то, что инфекция способна нарушать не только работу дыхательных путей, но и пищеварительной системы, напоминает научный портал Medium Elemental.

К концу февраля мир узнал, что коронавирус может протекать бессимптомно. И медики стали выявлять инфекцию у людей, которые чувствовали себя вполне нормально. Еще через месяц - инфицированные стали жаловаться на потерю обоняния. При этом других симптомов COVID-2019 у них не наблюдалось. Параллельно врачи сообщали, что пациенты с коронавирусом могут переносить его в легкой форме, - легкая усталость, насморк, в общем, все симптомы классической сезонной простуды. Но стало понятно, что это далеко не предел для нового коронавируса и он может негативно влиять на другие органы.

ПОМУТНЕНИЕ РАССУДКА

Сейчас медики пришли к выводу, что SARS-CoV-2 способен атаковать еще и мозг. Пока неясно, как коронавирус может воздействовать на его работу. Но предыдущие исследования вируса гриппа и других коронавирусов говорят о том, что подобное исключать нельзя.

Пока все наблюдения на эту тему больше напоминают медицинские байки. Врачи рассказывают друг другу о пациентах с COVID-2019, у которых первые симптомы проявились в виде помутнений сознания и головных болей. И на сегодня установить, может ли коронавирус напрямую влиять на мозг (и в какой степени) или опосредованно - лишая его кислорода, пока невозможно.

Пока неясно, как коронавирус может воздействовать на работу мозга.Фото: REUTERS

Профессор нейрохирургии в Медицинском центре Техаса Четан Рао говорит, что отличить два этих воздействия на мозг пациента очень сложно. Возможно они происходят одновременно. В пример тому пациенты, которые находились в нормальном состоянии, получали небольшую кислородную поддержку за четыре часа фактически превращались в овощ - им требовалась искусственная вентиляция легких и подключение к системе поддержания сердечно-сосудистой системы.

ПОТЕРЯ ВКУСА И ОБОНЯНИЯ

На прошлой неделе российские вирусологи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого заявили, что COVID-19 способен проникать через гематоэнцефалический барьер и разрушать ткани головного мозга. Согласно их исследованию, вирусы гриппа и герпеса могут спровоцировать отмирание целых участков мозга. Схожее происходит и новым коронавирусом. У части инфицированных пациентов врачи не установили нарушений в работе легких. Но при этом у заболевших фиксировалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Ранее они жаловались на потерю вкуса и обоняния, что может указывать на инфицирование COVID-2019 тканей мозга.

Впервые о том, что COVID-2019 может атаковать мозг, заговорили еще в феврале ученые из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии. В марте исследователи опубликовали свою теорию в научном журнале по вирусологии. Они утверждали, что SARS-CoV-2 похож на другие коронавирусы, которые подчас не ограничиваются только дыхательными путями и могут воздействовать на центральную нервную систему, провоцируя развитие неврологических заболеваний.

Впервые о том, что COVID-2019 может атаковать мозг, заговорили еще в феврале.Фото: REUTERS

ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Американские ученые выявили пока только один случай, подтверждающий теорию китайских специалистов. К врачам обратилась 50-летняя женщина, сотрудница одной авиакомпании. Она жаловалась на кашель, лихорадку и спутанное сознание. Тест на COVID-2019 оказался положительным. Но из-за необычных симптомов пациентку отправили на КТ и МРТ головного мозга. Обследование показало необычный отек. Врачи диагностировали острую некротизирующую геморрагическую энцефалопатию. Это довольно редкое заболевание (врожденное или приобретенное), при котором изменяется ткань головного мозга, что приводит к нарушению ментальных функций. Этот диагноз напрямую связан с поражением центральной нервной системы, и характеризуется припадками и психическими отклонениями. К слову, некоторые инфекционные заболевания или вирус гриппа способны приводить к энцефалопатии.

У женщины врачи установили ряд поражений в различных областях головного мозга: оказались повреждены височные доли, отвечающие за восприятие, анализ и синтез речи, а также за способность чувствовать вкусы и запахи.

- Это первый зарегистрированный случай острой некротизирующей геморрагической энцефалопатии, связанный с коронавирусной инфекцией, - говорится в публикации исследователей из организации здравоохранения Генри Форда в Детройте, вышедшей в журнале Nаture. - Поскольку число пациентов с коронавирусом растет, клинические врачи и радиологи должны следить за всеми изменениями в психическом состоянии инфицированных, дабы предотвратить развитие неврологических заболеваний.

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