Как организовать пасхальный стол во время карантина: советы диетолога

Как не переусердствовать в этом вопросе, тем более, что в этом году к традиционным пищевым ограничениям во время поста добавились еще и очень урезанная физическая активность? Как в таких условиях лучше организовать праздничный стол? И как от поста перейти в обычный режим питания? Эти вопросы, актуальные и волнующие, уверен, многих, мы и попросили нам разъяснить известного врача-диетолога, постоянную участницу различных телевизионных медицинских программ Елену Соломатину.

- Елена, скажите, происходят ли какие-либо изменения с нашим пищеварением во время поста?

- Да, и весьма существенные. Поскольку во время поста едят, главным образом, растительную пищу, пищеварение и ферментативная система определенным образом перенастраиваются. Начинают вырабатываются ферменты, которые помогают переваривать именно такую еду. Также уменьшается количество желудочного сока, который нужен прежде всего, чтобы переваривать белковую пищу животного происхождения, по-другому начинает работать желчный пузырь и даже кишечник изменяет режим своей работы. Весь организм перестраивается на другой тип питания.

- И вот пост закончился. И ура, разговление. Чем может быть опасно для нашего организма, если после долгого поста сразу же кинуться на богатый едой стол и начать есть мясо, рыбу и так далее?

- Как известно, те части нашего тела, которые перестают нагружаться, атрофируются. За время поста организм привык и адаптировался к такому состоянию, когда количественный состав ферментов меняется, уменьшается количество желудочного сока. И если вдруг, совершенно неожиданно, без всякой предварительной подготовки человек сядет за праздничный стол, на котором будет много продуктов животного происхождения, к тому же, наверняка, и обработанных неправильно, то есть зажаренных или приготовленных во фритюре, запеченных в масле, нагрузка на ЖКТ окажется чрезмерной. Это может привести к самым разным заболеваниям желудочно-кишечного-тракта. Многие добавят сюда же и крепкий Так что можно ожидать обострения заболеваний слизистой желудка: гастрит, язва. Плюс к этому острый панкреатит, холецистит, колит. И другие заболевания пищеварительного тракта, который не справляется с обилием тяжелой еды.

- Каким же образом следует приучать наш организм к мясу и колбасе?

- Важно выходить из поста правильно. Если у вас имеются какие-то заболевания желудочного кишечного тракта или вы человек пожилой, это надо делать постепенно и очень осторожно. И продукты животного происхождения вводить желательно не сразу, а друг за другом, постепенно добавляя их к тому, что вы ели во время поста. Если человек нормально переносит рыбу, то можно ее в включать в свой рацион в первый же день, но только это должна быть не жирная скумбрия или масляная, а, например, треска или судак, отварная, либо приготовленная на пару. Начинать надо с более легких белковых продуктов. В первый день к привычному постному меню можно добавить немного нежирного творога (не более 1-2% жирности) и яйцо, на следующий день добавить в рацион сыр и небольшие порции кондитерских изделий. На третий день к этому можно добавить более жирную рыбу.

Лучше, разговляться некрепкими спиртными напитками. Оптимально будет сухое красно виноФото: Shutterstock

- А мясо, когда можно включить в рацион?

- Приблизительно на четвертый день. Только это должно быть нежирное отварное, запеченное, тушеное мясо. Такое как куриная грудка, индейки, кроличье мясо. И только позже будет включить в свое меню говядину, свинину, баранину. Питание должно быть дробным и частым. Каждый новый продукт мы вводим приблизительно два дня.

- Вы предлагаете растягивать процесс выхода из поста и возвращения к привычному меню. Однако, на пасху в большинстве домов традиционный праздничный стол. С мясом, рыбой, салатами и так далее. Какой, на ваш взгляд, оптимальный набор блюд на пасхальном столе?

- Как я уже говорила, очень важно выходить из поста правильно. Разумеется, на столе должна быть пасха, но только можно в ней использовать творог 2- 2,5% жирности, а не жирный творог, допустим, 18% жирности. Это разница существенная. К тому же пасху можно делать, не добавляя сливочного масла, а только изюм и курагу. Крашенные яйца на столе пусть будут, но лучше съесть не более одного. Пусть будет и кулич. Но только не на сливочном масле или маргарине, а более постный, не жирный. Лучше потом, когда организм привыкнет к непостной пище, будем есть кексы и пирожные. Если все-таки у вас дома жирный кулич, тогда лучше съесть совсем небольшой кусочек, для соблюдения традиций.

- На любом праздничным столе всегда стоят салаты. Какие вы бы рекомендовали в данном случае?

- Лучше всего делать салаты из небольшого числа компонентов. Использовать те же овощи, к которым вы привыкли за время поста, добавляя куриную грудку, яйца, рыбу, но совсем немного. Заправлять нежирным йогуртом или нежирной сметаной, в которые можно добавить каких-нибудь специй. Еще можно капнуть лимонного сока и оливкового масла, к которому многие привыкли за время поста. А если вы не представляете салата без майонеза, то тогда майонез можно разбавить йогуртом или нежирной сметаной .

- А если все-таки очень хочется мясного?

- Тогда лучше выбирать нежирное мясо - курица, индейка, кролик. Также возможно подать на стол и куриный бульон, только это должен быть второй бульон.

- А что такое второй бульон?

- Мы начинаем варить курицу и когда она закипит и немного поварится, сливаем воду. Наполняем кастрюлю еще раз, начинаем варить курицу и то, что получается сейчас и есть «второй бульон», он менее жирный и содержит меньше холестерина. Что касается размера порций, то, конечно, это индивидуально и зависит от того как у кого работает желудочно-кишечный тракт. Но тарелку второго бульона и кусок курицы позволить себе может почти любой человек.

- На любом праздничном столе стоят и спиртные напитки. Какие имеются ограничения при разговлении?

- Лучше, чтобы это были некрепкие спиртные напитки. Оптимально сухое красно вино, потому что оно содержит много антиоксидантов, в том числе, ресвератрол, полифенолы и флавоноиды. Но выпивать следует не более полбокала женщинам и бокала мужчинам. Дело в том, что спиртное наш организм усваивает с помощью фермента алкогольдегидрогеназа, вырабатываемого печенью, но за время поста производство этого фермента значительно снижается, а, значит, большое количество спиртного мы усвоить не сможем. Считается, что 30 граммов в пересчете на чистый спирт в таких условиях почти любой человек сможет перенести нормально. И желательно закусывать чем-то более плотным. Например, рыбой или куриной грудкой. Но еще раз говорю, тут все очень индивидуально, у кого-то за время поста выработка фермента, расщепляющего спирт, упала, а кто-то выпьет больше одного бокала и не заметит никакого опьянения. А вот от слабо слабоалкогольных коктейлей я бы советовала воздержаться всем, потому что что они, как правило, делаются на газированной воде с сахаром, что ускоряет всасывание алкоголя, и могут содержать огромное количество всевозможной химии.

- Со всеми церковными праздниками ассоциируется кагор. А это вино можно поставить на стол?

- Если не пить стаканами, то можно и кагор. В медицинской практике много лет назад кагор давали ослабленным больным для поддержания сил.

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