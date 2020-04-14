"Выставили в коридор умирать": мама актрисы Елены Соловей скончалась в муках

Елена Соловей, прославившаяся ролью в фильмах "Раба Любви", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Вам и не снилось…", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и многих других, более 30 лет живет в США. В начале 90-х муза Никиты Михалкова эмигрировала за океан в надежде найти хороших врачей для супруга - кинохудожника Юрия Пугача, которому требовалась пересадка почки. Переехать к дочери планировала и мама Зинаида Шматова.

Имя Елены Соловей прославил на всю страну Никита Михалков, который снял ее в своей картине "Раба любви", ставшей шедевром. С тех пор словосочетание "раба любви" закрепилось за актрисой как второе имя, ее также называли музой Михалкова. Но, когда артистка была на пике славы, сильно заболел ее муж Юрий Пугач. В Советском Союзе не было средств для его спасения, поэтому ради супруга женщина бросила все.

Эмиграция звезды советского кино стала ударом для ее многочисленных поклонников. А вскоре удар настиг и Елену Яковлевну. Ее мама - Зинаида Ивановна собиралась приехать к дочке в Америку, даже изучала английский язык. Но болезнь помешала женщинам встретиться - мама актрисы умерла в муках.

"У нее были камни в желчном, требовалась срочная операция. Мама была очень сильная и терпеливая. Ей вызвали врача, который сказал, мол, если еще будет что-то болеть, то надо прийти на прием. Но, оказывается, в госпиталь надо было ехать срочно. Через пару дней ей стало плохо", - поведала 73-летняя Соловей в эфире программы "Судьба человека".

777alic Имя Елены Соловей прославил на всю страну Никита Михалков

Измученную болью женщину на неотложке доставили в больницу. Однако операцию ей сделали не сразу. "Маму оставили в коридоре. Там она пролежала до тех пор, пока не пожелтела. Лишь после этого ей сделали операцию и снова выставили в коридор умирать... Вот и все. Такая чудовищная и ужасная история", - сокрушается артистка.

Елена Яковлевна до сих пор вспоминает, в каких ужасных условиях находился ее близкий человек. "Никто не мыл полы. Это делал мой брат, когда мама лежала. Судно некому было вынести... Это было ужасно. Маму не вернуть", - со слезами на глазах говорит Соловей.

mvoice.ru Рассказывая о сыгранных ролях, Елена Яковлевна признавалась: "Все роли, все до одной, которые мне предлагали режиссеры, мне сначала не нравились. Впрочем, может быть, лучше сказать по-другому: всем этим ролям я сначала сопротивлялась, как могла..."

Стоит отметить, что летом 2019 года года из жизни ушел и супруг актрисы Юрий Пугач. Мужчина умер на 75-м году жизни после пересадки почки. В последнее время кинохудожник сильно болел. Елена Яковлевна искала ему донора по всему миру. Соловей даже хотела отдать любимому свой орган, но тот отказался. Артистка тяжело переживала невосполнимую утрату и долгое время не появлялась на публике