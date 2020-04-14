«Нужны новые шаги, адекватные уровню вызовов»: Путин пообещал дополнительные меры поддержки бизнеса

- Ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно, - заявил Владимир Путин на совещании по экономике, которое он провел в привычном формате телеконференции. - Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями.

С экрана на него смотрели премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности Деним Мантуров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин.

- В этом составе мы собираемся регулярно для работы по заданной теме, но ситуация сегодня, конечно, необычная, это совершенно очевидно, - признал Путин. - Мы должны будем внимательно проанализировать тенденции, которые проявились в экономике именно в последние недели, и поговорить о прогнозах по дальнейшему развитию ситуации.

Президент констатировал, что как и в других странах мира, российские экономика и бизнес столкнулись с серьёзным давлением. А эпидемия коронавируса повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую активность.

Члены правительства РФ во время совещания по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Нарушены многие торговые, хозяйственные связи. Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг, - перечислял Путин. - Самая чувствительная проблема для компаний – и у нас, и в других странах – это сокращение спроса. Так, объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35 процентов. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение.

Снизилось потребление энергии, что означает - предприятия стали меньше загружать свои мощности.

- Кроме того, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики, - заявил Путин. - А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу.

Президент подчеркнул, что ряд решений по поддержке экономики и бизнеса уже реализуется.

- Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов, - пообещал он новые меры. - Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан.

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