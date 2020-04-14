Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 14 апреля 2020: 460 человек заболели за сутки

За минувшие сутки в Московской области коронавирус подтвердили сразу у 460 человек. Всего с начала эпидемии число пациентов с COVID-2019 выросло до 2315.

Хотя бы один случай коронавирусной инфекции зафиксирован во всех крупных муниципалитетах Подмосковья кроме городских округов Озеры и Зарайск. После начала роста числа заболевших люде чаще всего доставляли с COVID-2019 по больницам из Одинцова - в том числе из элитных поселков на Рублевке, обитатели которых в марте массово возвращались из-за границы. Однако затем количество инфицированных начало расти и в других муниципалитетах.

На текущий момент больше всего пациентов с COVID-2019 среди жителей Люберец (148 человек), Красногорска (134), Мытищ (133), Одинцово (118) и Химок (114). 79 заболевших выявили в Ленинском городского округе (Видное), 75 - в Пушкино, 70 - в Подольске. Более 50 - в Балашихе, Долгопрудном, Королеве и Лобне.

«За истекший период в Московской области скончались 24 человека, - сообщают в Оперативном штабе Подмосковья по коронавирусу. - Выздоровели и выписались 75 человек».