2020-04-14T18:08:40+03:00
Экономика

Форум «Армия-2020» состоится в конце августа

Мероприятие пройдет вместе с Армейскими международными играми
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Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации с 23 по 29 августа 2020 года пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2020», организатором которого выступает Министерство обороны России.

Начиная с 2015 года, Форум «Армия» подтверждает свой статус одной их ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

Форум является уникальной платформой для демонстрации достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, высокотехнологичного производственного оборудования, материалов и комплектующих. На площадках Форума создаются уникальные возможности для конструктивного общения, обмена опытом, результативного взаимодействия российских и иностранных специалистов в военно-технической сфере. Открываются новые перспективы для укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей.

Отличительной особенностью Форума «Армия-2020» станет его совместное проведение с Армейскими международными играми – 2020.

В рамках предстоящего Форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Работа научно-деловой составляющей Форума традиционно будет построена на принципах открытого и свободного обмена мнениями, конструктивного диалога лидеров мировой военно-технической сферы, представителей власти, экспертного и научного сообществ с целью совместного обсуждения и поиска оптимальных решений для эффективной реализации задач по совершенствованию обеспечения обороны и безопасности, а также трансферу передовых технологий в гражданские отрасли экономики.

Демонстрационная программа Форума на сухопутном, водном и авиационном кластерах предоставит участникам возможность продемонстрировать эксплуатационные и боевые возможности своих разработок в действии, как российским специалистам, так и иностранным делегациям стран - партнеров России в области военного и военно-технического сотрудничества и потенциальным заказчикам российского вооружения, военной и специальной техники.

Информация об условиях участия и заявка на участие размещены на официальном сайте Форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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