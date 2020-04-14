«Они думают, что я пьяна и больна коронавирусом»: соседи выгнали Дану Борисову из подъезда.

Уже не первый раз за время пандемии Дана Борисова появляется в странном состоянии в своих сторис в Инстаграме.

- Она выпивает. Мне поклонники присылают ее видео и фото в пьяном виде. Она любит всех поучать, а какой пример она подает обществу и своему ребёнку? Ее лечить надо! - говорит светская львица Алена Кравец.

А теперь Борисова пожаловалась подписчикам на лающий кашель и на болезнь своей собаки.

- Соседи, когда меня видят, шарахаются. Слышу только оскорбления, что я больна коронавирусом, что я заразная алкоголичка и проститутка. И собаку мою они тоже считают заразной. Хотя коронавирус это вещь неконтролируемая ,-пожаловалась подписчикам Борисова.

По словам телеведущей, ее собака действительно больна, подхватила какую -то заразу от дворовых псов. А вот сама Борисова заверила поклонников, что сдала тест на коронавирус и это заболевание у неё не нашли.

-Я просто болею обычной простудой, у меня кашель, - объясняет блондинка.

Впрочем, соседям телеведущей ее поведение кажется неадекватным. В минувший понедельник Борисову выставили из соседнего дома, где задыхающаяся от кашля Дана давала в подъезде интервью телевизионщикам.

-Зачем она к нам пришла кашлять?Она вообще не в нашем корпусе живет,-возмущались блогеры, выложившие видео инцидента в соцсети.

Напомним: недавно 43-летняя Дана Борисова поведала, что занималась эскортом.

— Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, все, что можно, употребив. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались. И слава Богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась.

Сейчас тоже предлагают секс за деньги, но мне это неинтересно, — сказала подписчикам телеблондинка.