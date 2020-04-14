2020-04-14T20:47:20+03:00
Экономика

Бизнес просит из-за коронавируса ввести продуктовые карточки для малоимущих

Так предполагается поддержать и тех, кто в нынешней ситуации потеряет доход, и отечественных производителей продовольствия
Елена ОДИНЦОВА
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В число получателей такой государственной помощи надо включить людей, потерявших доход из-за нынешних карантинных мер. Они смогут получать необходимый набор базовых продуктовВ число получателей такой государственной помощи надо включить людей, потерявших доход из-за нынешних карантинных мер. Они смогут получать необходимый набор базовых продуктовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бизнес предлагает властям вернуться к идее продуктовых карточек для малообеспеченных. Такое обращение направили в правительство представители сразу нескольких крупнейших ассоциаций, объединяющих производителей и поставщиков продовольствия, - Национальной мясной ассоциации, Ассоциации компаний розничной торговли, Российской гильдии пекарей и кондитеров и т. п.

Как следует из документа, в число получателей такой государственной помощи надо включить людей, потерявших доход из-за нынешних карантинных мер. Они смогут получать необходимый набор базовых продуктов. Что в свою очередь, как написано в обращении, «увеличит спрос на продукцию российских предприятий». А это поддержит отечественный бизнес и поможет сохранить рабочие места.

Идею помочь малоимущим непосредственно едой несколько лет назад уже продвигал Минпромторг. Ничего общего с продуктовыми талонами, памятными с советских времен, она не имеет. Как объясняли тогда в ведомстве, предполагалось ввести систему, сходную с той, что существует для малоимущих в США. Примерный смысл таков. Человек, признанный нуждающимся, получает специальную карту с некоей суммой денег. Их он может потратить на строго определенные категории товаров. Сколько именно и каких продуктов из утвержденного списка ему нужно, человек решает сам — в пределах отведенной суммы.

Предполагалось, что отоваривать карты можно будет только отечественными продуктами. Таким образом решались бы сразу две задачи: «подкормить» нуждающихся и поддержать российских производителей. До реализации программы дело, однако, так и не дошло. В бюджете на нее никак не находились деньги.

Сейчас, по оценкам авторов обращения, на реализацию программы может понадобиться порядка 800 млрд рублей. Тогда карточки на сумму 10 тысяч рублей смогут ежемесячно получать 10 миллионов россиян до конца этого года.

Также в обращении предлагается привлечь к помощи нуждающимся закрытые из-за коронавируса столовые и рестораны — обеспечить их госзаказами на питание для потерявших работу граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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