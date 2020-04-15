Больше скорби!

В «Зулейхе...» фантастическая заставка. Дети играют в снегу - камера летит выше, мы видим на снегу силуэт сказочной птицы. Это Семруг - мифическая царь-птица, символ счастья, о ней грезит в романе Зулейха. За кадром звучит что-то лирическое, грустное и прекрасное: оказывается, это Дина Гарипова поет татарскую народную про соловья - маленькую птичку, в которой, однако же, кроется большая сила. За пару минут из ничего создается настроение романа. От которого к концу первой серии не остается и следа.

В сериале много роскошного, сочного: зажиточный татарин Муртаза, его мать Упыриха, вяленые гуси в сарае, сама деревня, снег - все выглядит предельно натурально, но не складывается в историю. Чулпан Хаматова могла бы играть и 16-летних девочек, только деть опыт взрослого, умного человека ей некуда. Ее мечущаяся, замученная свекровью и мужем героиня вызывает разве что уважение: вот же как хорошо умеет артистка Хаматова изображать забитых татарских женщин.

Сериал сгубили «крепкие хозяйственники», привычно сделавшие все как положено. Они усилили сюжет, придумав любовный треугольник. Включили голос за кадром (!), который с драматической интонацией объясняет нам, невеждам, историческую подоплеку, превращая художественное полотно в третьеразрядную инсценировку, как в «Док-токе» у Собчак.

Перед нами стандартная героика, еще один «великий фильм о великой стране», с конфликтом исторического и частного в две краски, от чего тошнит примерно давно. Рефлексию героини выплеснули за ненадобностью - пусть всю дорогу открывает свои скорбные глаза, этого достаточно.

А книгу-то вдобавок многие читали. Без ее волшебства осталась голая сюжетная механика, которую знаешь наперед - когда кого убьют и кто с кем переспит. Не спасают ни яркие характеры, ни операторское мастерство, ни красоты дикой природы. Скучно.

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