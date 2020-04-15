Не лимоном единым: Ищем витамин С в продуктах

Примета времени: из магазинов исчезают лимоны. Это наши граждане решили срочно запастись витамином С. Ну а как? Пандемия же. А продукты с витамином С наряду с медом, имбирем сейчас вроде как очень полезны. (Чем именно - см. «КСТАТИ» и «ВАЖНО!».)

- Впервые витамин С, или аскорбиновая кислота, действительно был получен из лимонного сока в 1932 году, - рассказывает наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но в лимонах его не так уж много. Всего 40 мг в 100 г продукта.

Зато есть масса овощей и фруктов, в которых этого витамина в разы больше.

Шиповник

В 100 г - 1200 мг С

О том, что шиповник - чемпион по содержанию аскорбинки, знают все. Хорош что свежий, что сухой. У нашего шиповника еще и очень высокий коэффициент способности антиоксидантов поглощать свободные радикалы. Практически панацея при стрессах и авитаминозе.

Красный перец.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красный перец

В 100 г - 250 мг С

Витамина С в нем в 4 раза больше, чем в апельсинах. Нужен именно красный перец: в нем в большом количестве содержатся красно-желтый пигмент - каротин и красный пигмент - ликопин, мощнейшие антиоксиданты, снижающие риск возникновения рака. Красный перец еще и лидер по количеству витамина А.

В зеленом перце витамина С чуть меньше, но его тоже можно включить в рейтинг.

Яблоки

В 100 г - 165 мг С

- Была бы моя воля, я бы поставила яблоки на первое место, - заявляет Людмила Денисенко. - Ну согласитесь, кто из вас съедает того же красного перца или облепихи со смородиной больше, чем яблок? А яблоки еще и самый распространенный источник минеральных веществ: калий, фосфор, кальций, магний, натрий, много железа. Можно в чай добавлять - запросто.

Человеку необходимо съедать 48 кг яблок в год - в свежем и переработанном виде. В общем, налетайте, грызите.

Черная смородина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черная смородина

В 100 г - 200 мг С

Для обеспечения суточной потребности в аскорбиновой кислоте человеку достаточно съедать 15 - 20 ягод черной смородины. Причем не важно - замороженных, свежих или в виде варенья.

Петрушка, зелень

В 100 г - 150 мг С

Особенно много витаминов в молодой зелени петрушки. Оказывает благотворное действие на организм при заболеваниях почек и мочевого пузыря, при сердечно-сосудистых заболеваниях. А еще ее можно выращивать на подоконнике, каждый день получая порцию витаминов и минералов! В укропе, кстати, тоже много витамина С - он хорош для пищеварения.

Брокколи

В 100 г - 136 мг С

Ну куда в приличном рейтинге без брокколи. Клетчатки в ней много, диетическая, полезная во всех смыслах. Обладает антиканцерогенными свойствами. Это про профилактику рака.

Отваривайте ее, отправляйте в суп, пиццу или пасту.

Облепиха

В 100 г - 200 мг С

Нисколько не хуже смородины, некоторым нравится даже больше, чем лимон. Продается в магазинах в замороженном виде. Хоть в чай, хоть в компот, хоть в вино добавляйте.

КСТАТИ

Зачем он нам необходим

- Витамин С мощный антиоксидант, то есть предохраняет организм от бактерий и вирусов, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.

- Укрепляет иммунную систему.

- Витамин С поможет преодолеть любое простудное заболевание, ускорит заживление ран.

- Оказывает влияние на синтез ряда гормонов, в том числе антистрессовых, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров.

- Участвует в синтезе белка коллагена, что необходимо для роста клеток тканей, костей и хрящей организма, улучшает способность организма усваивать кальций, выводит токсины, регулирует обмен веществ.

- По последним данным, он еще и обладает антираковыми свойствами, снижает интоксикацию организма и даже замедляет процесс старения.

ВАЖНО!

А как же имбирь?

Его сейчас продают по баснословной цене. На Кавказе имбирь действительно считают чуть ли не панацеей и продуктом, способствующим долголетию. А на Бали, например, пьют чай с имбирем, лемонграссом (лимонной травой) и хонитри (медовым деревом).

- Но, если разобраться, нет в имбире ничего такого, что оправдывает такие высокие цены, - уверяет диетолог. - Кто-то из распиаренных блогеров ляпнул, что имбирь едва ли не коронавирус лечит. Нет, это не так! Главное свойство имбиря: он способствует пищеварению. И хорош при кашле - в сочетании с лимоном и медом смягчает горло и позволяет лучше откашливаться. Но наши привычные травяные сборы - с липой, шалфеем, тимьяном - ничуть не хуже. Тут скорее дело вкусов и привычки.

Если вы без имбиря никак и готовы раскошелиться, помните: свежий, неочищенный от кожуры корень хранится в холодильнике максимум до 3 недель. В морозильнике - до 6 месяцев.