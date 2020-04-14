2020-04-14T23:19:03+03:00
Общество

Каждая четвертая жертва ДТП – дело рук пьяного водителя

На Радио «Комсомольская правда» вышел в эфир очередной выпуск программы «Россия в движении» - главного федерального радиопроекта о безопасности дорожного движения и ситуации на дорогах
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Александр Быков — заместитель начальника ГУОБДД МВД РоссииАлександр Быков — заместитель начальника ГУОБДД МВД РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Темой программы была выбрана борьба с нетрезвыми водителями, гостем эфира стал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков.

Он рассказал о том, что причиной гибели каждого четвертого участника дорожного движения в ДТП становятся именно нетрезвые водители, при том, что только каждое 10-е ДТП происходит по их вине. Это означает, что аварии, которые происходят по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, имеют гораздо более тяжкие последствия.

В последнее время, когда большинство граждан оставались на самоизоляции, число ДТП с водителями, находящихся в состоянии алкогольного опьянения сокращалось более активно, чем раньше, и, тем не менее, за это время сотрудники Госавтоинспекции выявили порядка 19 тысяч случаев управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Александр Быков.

Александр Быков и ведущий радио «КП» Антон Челышев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Быков и ведущий радио «КП» Антон ЧелышевФото: Михаил ФРОЛОВ

Он назвал регионы, в которых эта ситуация вызывает у Госавтоинспекции МВД России особое беспокойство, это Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Марий Эл, Калининградская и Кемеровская области – там зафиксирован рост числа случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения. Генерал-майор также назвал регионы, которые систематически проводят мероприятия по профилактике управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – это Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Новгородская и Курганская области. В тех регионах, где в работе, проводимой Госавтоинспекцией, помогают общественные организации, наблюдается очень хорошая динамика, поэтому этот сегмент ведомство всячески поощряет – отметил Александр Быков.

По его словам, всем водителям в нынешней ситуации следует сохранять эмоциональное равновесие, так как многие автовладельцы, оказавшись за рулем после дней самоизоляции, не совсем адекватно ведут себя на дорогах. Это выражается в агрессивном стиле вождения, чего делать ни в коем случае не стоит, так как подобное поведение зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям и печальным последствиям.

В прошлом году благодаря сообщениям неравнодушных граждан и общественных организаций Госавтоинспекция выявила более 350 тысяч случаев нарушения ПДД, в том числе порядка 30 тысяч случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, рассказал замначальника ГУОБДД МВД России.

При этом, по его словам, ключевая задача ведомства – не поймать водителя пьяным за рулем, а не допустить того, чтобы он в подобном состоянии оказался на дороге. Необходимо создавать такие условия, чтобы человек в состоянии опьянения даже не думал садиться за руль, надеясь, что его не поймают, он сможет доехать, и так далее, уверен Александр Быков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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