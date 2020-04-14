«Давно пора заменить Василису Володину на Тамару Глобу»: зрители обсуждают перемены в «Давай поженимся!»

На прошлой неделе в Москве прошли съемки новый выпусков проекта «Давай поженимся!». Снимают за пару дней выпуски на месяц ежедневных эфиров: передача идет в будни. Двенадцать лет программу ведет Лариса Гузеева, а ей помогают сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина.

Последние съемки проходили в новых условиях, поэтому Гузеева красилась и делала прическу своими силами. Ну и стилистов также на было – снимались звезды ТВ в своей одежде. Не было и астролога Володиной, она предупредила руководство заранее: сниматься не будет, она дома на самоизоляции. Об этом первой сообщила Гузеева: «Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила, что ее жизнь, жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила!» Гузеева сообщила, что она на «рабочем посту», так как у ТВ сейчас важная миссия – не только информировать, но и развлекать народ, который круглосуточно сидит у телевизора. «Я бы, например, не ходила – у меня все давно есть. Я себя давно заработала. Я здесь не ради денег! Но надо! Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой», - говорит Лариса Андреевна. На съемках работали в усеченном составе – самые незаменимые сотрудники. Острая на язык Гузеева съязвила, болтая за кулисами с коллегами: «А может в таком составе и останемся после карантина?»

Роза Сябитова обсудила с поклонниками в соцсетях карантинные съемки. Вот одно из ее мнений: «Давайте подумаем, что программу делаем не только мы, а еще режиссер, оператор, редакторы, продюсеры, монтажеры и многие другие. Они зарабатывают деньги, а если мы не выйдем на работу, кто будет кормить их детей?»

На прошлой неделе в Москве прошли съемки новый выпусков проекта «Давай поженимся!».

В общем, женихов и невест на путь истинный наставляли Гузеева и Сябитова. Зрителей не было, перед входом в студию все прошли контроль температуры, ну а съемочный павильон прошел дезинфекцию. Поклонники передачи в социальных сетях активно обсудили отсутствие Василисы Володиной. При этом никто не осуждает решение Василисы сесть дома на самоизоляцию — за это напротив хвалят! Но обсуждение вышло за границы темы самоизоляции. Было выдвинуто революционное предложение о смене астролога после отмены режима карантина — для придания передачи «нового дыхания». Как известно, всем не угодишь, поэтому нашлись критики манеры общения Володиной в эфире. Зрители предложили Тамару Глобу, которая однажды уже очень удачно заменяла Василису, пока та была в декрете. Глоба – интеллигентный, грамотный эксперт. Вот несколько мнений, высказанных при обсуждении проекта в социальных сетях. «Давно пора было заменить Василису Володину на Тамару Глобу», «после карантина зовите Глобу – дайте новое дыхание передаче», «Розочка и Ларисочка две незаменимых звездочки»! Стоит отметить, что и у Володиной есть поклонники.

Кстати, Василиса на карантине не скучает: продолжает составлять личные гороскопы и рекомендации на пять лет вперед по цене 140 – 300 тыс. руб. Сегодня объявила набор на «авторский курс Лунация» - будет учить онлайн, как нейтрализовать стресс, не чувствовать себя угнетенными из-за последних событий. Астролог даже обещает, что «отдельные часть «Лунации» ориентированы на помощь тем, кто не может справиться с вечерними перееданиями или алкоголизмом, бессонницей, нарушенным режимом дня или гормональными проблемами». Очевидно, что Василиса Володина очень занятой и разносторонний специалист.