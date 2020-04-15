Глава МЧС Евгений Зиничев: У нас режим повышенной готовности. Расслабляться сейчас никому нельзя

Десант спасателей в Мурманск

-...Евгений Николаевич, я понимаю - вопрос риторический. И все же - ситуация, связанная с пандемией - чрезвычайная.

- Более чем. Не случайно же президент Владимир Владимирович Путин буквально в этот вторник, 14 апреля, сказал такие слова (на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое было посвящено пандемии. - А.Г.), что для прекращения распространения коронавируса надо принять экстраординарные меры.

- Но вы же тоже участвуете в «спасении страны» - сейчас это уже так называют: линия обороны от коронавируса.

- Но мы как-то не привыкли особенно афишировать свою работу.

- А ведь уже известно, что в Мурманск прибыли два самолета МЧС. Такой мощный десант...

- Да, руководство Мурманской области области обратилось в Федеральный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации, и мы направили в этот регион свою группировку и оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя и пункта временного размещения, а также - для проведения санитарной обработки территорий.

- Правда, что счёт заражённых коронавирусом там идёт на десятки человек?

- Это вопрос не к нам, а к медикам, к местным властям. Могу только сказать, что в Мурманской области сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. А нашу группировку составляют специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего - около 130 человек и 20 единиц техники.

Уверен, наша помощь не будет лишней для специалистов Минздрава и Роспотребнадзора.

Фото предоставлено МЧС России

Фото предоставлено МЧС России

- Тогда уж расскажите, как МЧС действует в других регионах? Из других мест к вам обращаются за помощью.

- Да, регулярно. В основном, обращения касаются помощи по санобработке социальных объектов и транспортной инфраструктуры.

- Это связано с эпидемией?

- Конечно. С начала апреля подразделения МЧС России проводят дезинфекцию - в ежедневном режиме. Уже обработано более 70 больниц, поликлиник и свыше 80 образовательных учреждения плюс 20 с лишним объектов социального обслуживания, а также более 2600 - объектов транспортной инфраструктуры, почти 900 километров автодорог. И эта работа будет продолжена.

“Не пожар, так - наводнение”

- Насколько я понимаю, прямая обязанность МЧС - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Да, это так.

- Как с этим у вас?

- У нас сейчас - режим повышенной готовности,?и не только в противостоянии коронавирусу, но и - сезонным рискам и стихии природного характера.

- Успеваете?

- По прогнозам метеорологов, на текущий момент паводковая обстановка на территории большинства регионов складывается благоприятная и вероятность подтопления населенных пунктов низкая.

Но расслабляться нельзя. В готовности находятся силы и средства. Для нас важно, чтобы люди могли заблаговременно принять меры по защите своего имущества, поэтому особое внимание уделяется своевременному информированию граждан и органов управления о складывающейся обстановке, возможных рисках, правилах эвакуации и пунктах временного размещения, которые уже подготовлены.

Глава МЧС России Евгений Зиничев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ МЧС

“О паводках. В 44 регионах России активная фаза уже завершилась, но в 13 - на реках, все еще сохраняется ледостав. На территории Дальнего Востока, в Приволжье, в Сибири и на Урале остаются подтопленными 18 приусадебных участков, 23 низководных моста и 6 участков автомобильных дорог».

- А с пожарами как? Их больше стало?

- К сожалению, это так. И причин тому много - это и малоснежная зима, и высокий температурный режим, и человеческий фактор. 99 % ландшафтных пожаров происходит по вине человека. Люди сухую траву жгут... Особый противопожарный режим введен на территории 52 субъектов, более, чем в тысяче муниципальных образований. Александр, у меня мало времени. Я вам дам один документ - ознакомитесь и вставите в текст нашего интервью (см. фрагмент доклада ниже. - А.Г)...

Пожарная машина на месте возгорания камыша в станице Анапской. Фото: МЧС России/ТАСС

- Я просто вспомнил совещание, на котором удалось присутствовать, по пожарам в Чите, его проводил Владимир Путин в конце апреля 2019-го. Из-за палов растительности тогда полыхало все Забайкалье..

- Это вы правильно вспомнили! Так вот - с начала 2020 года надзорными органами МЧС России проведено почти 11 тысяч межведомственных рейдов и 26 тысяч оперативных выездов по сообщениям о горении сухой травы. В ходе надзорно-профилактических мероприятий выявлено свыше 13 тысяч случаев неконтролируемых палов сухой растительности.

Ведется мониторинг ситуации с применением авиации и космического мониторинга. Созданы более 450 временных противопожарных постов и свыше 2 тысяч мобильных маневренных групп, предназначенных для прикрытия наиболее удаленных населенных пунктов. Оперативно-рейдовые группы укомплектованы беспилотной авиацией, автомобилями повышенной проходимости, средствами космического мониторинга.

ИЗ ДОКЛАДА МИНИСТРУ МЧС

«Для установления причин и выявления виновников природных пожаров, увеличена численность органов дознания почти на 380 специалистов. По фактам природных пожаров дознавателями МЧС России на данный момент возбуждено 59 уголовных дел. За допущенные правонарушения к административной ответственности привлечено более 250 юридических лиц и почти 750 должностных лиц органов местного самоуправления, а также более 7 тысяч граждан».

- Ну, и как - помогает?

- Не совсем. Я убежден, что наступает время, когда мы должны переходить от административных наказаний к Уголовному кодексу. Это происходит из года в год, мы вводим дополнительные меры, но пока изменений в лучшую сторону мало, поэтому надо решать вопрос уже радикальными методами.

КСТАТИ

«Я в кабинете не сижу. Такая работа...»

На этот раз интервью с главой МЧС я делал... по телефону, и не мог не задать ему и такой вопрос:

- Товарищ генерал-полковник, это правда, что своим ведомством вы руководите сейчас «по удаленке»?

- Александр, вопрос несколько странный... Полагаю, вам хорошо известно, что я, как сейчас принято уже говорить, и «в мирное время» не сижу в своём кабинете на улице Ватутина. Все время в разъездах - «режим удаленки» - он у меня постоянный.

Кстати, у меня и в самолете, и в машине есть все необходимые средства для оперативной связи с моими коллегами.

- В вашем кабинете я был, все это видел. В самолете и машине - пока нет.

- Что же касается конкретно нынешней ситуации... За последние две недели я встречался и общался с большим количеством людей.

- Это вы о ЧП в Орехово-Зуево?

- В том числе... Ну, да - разумеется, я побывал и на месте, где 4 апреля произошло обрушение жилого дома. А потом заехал и в школу - пункт временного размещения жильцов... Там было не менее человек 150.

Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем своего ближнего круга, а это все руководство МЧС, решил - по совету коллег - перейти на некоторое время на удаленный режим работы.

Сотрудники МЧС РФ во время аварийно-восстановительных работ в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево, 4 апреля 2020 г. Фото Сергей Карпухин/ТАСС

- А с какого числа?

- Да с минувшего понедельника - с 13 апреля.

СПРАВКА «КП»

С начала апреля 2020 года Евгений Зиничев посетил Ростовскую, Астраханскую, Омскую, Тюменскую области и Республику Хакасия, где проверил готовность сил и средств органов МЧС к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду. Параллельно было проведено около 10 совещаний, причём, не только селекторных. Все это позволило ещё более активизировать работу чрезвычайного ведомства,?которое и в обычные дни действует с высоким напряжением.