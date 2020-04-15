Историю дипломатических отношений России и Казахстана можно изучать в он-лайн-музее посольства

Вообще-то музей при посольстве Казахстана в Москве работает уже три года, он был открыт в год 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. А вот онлайн-тур по музею казахстанские дипломаты организовали только сейчас, самоизоляция заставляет по-новому взглянуть на многие вещи. Экспозиции разместили в помещениях бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева при посольстве, где первый президент страны останавливался во время визитов в Москву в 1990-х годах. Здесь а прямом смысле слова творилась история российско-казахстанских отношений. Уже в первые дни после открытия виртуальную прогулку по резиденции посольства совершили более тысячи online-экскурсантов.

От Героев войны до «космических» блюд казахской кухни

Отдельный музейный зал расскажет вам о подвигах выходцев из Казахстана во время Великой Отечественной войны. Здесь представлены фотоматериалы и архивные документы, повествующие о казахстанцах-участниках битвы за Москву, сражений за Ржев, Ленинград, о солдатах, воевавших на полях Сталинградской битвы. По словам гида музея Дарии Имакаевой, экспозиция постоянно обновляется. По последним данным, за время войны звания Героев Советского Союза были присвоены 615 солдатам и офицерам, ушедшим на фронт из Казахстана, 7 из них были удостоены высшей награды дважды.

Другая экспозиция посвящена казахстанско-российскому сотрудничеству в освоении космического пространства, рассказывает о космонавтах Токтаре Аубакирове, Талгате Мусабаеве и Айдыне Аимбетове. Здесь вы найдёте документы и жизнеописания покорителей космоса, выпущенные в честь них монеты и почтовые марки и даже такие экспонаты, как разработанные с участием Академии питания Казахстана тюбики с блюдами казахской кухни, которые космонавты захватили с собой в небо.

Зал истории дипломатии

В Купольном зале нынешнего музея некогда подписывались особо важные документы, касающиеся отношений России и Казахстана, проходили встречи лидера молодого государства с представителями российской политической и деловой элиты, деятелями науки и культуры, с журналистами. Во время визитов первого президента Казахстана в Россию его трудовые будни были напряженными, ежедневно под сводами зала Нурсултан Назарбаев проводил до пяти таких встреч.

Фотогалереи рассказывают о вехах казахстанско-российского сотрудничества с 1991 года, т.е. со времени взаимного признания независимости. Среди фотографий есть и момент подписания двусторонних соглашений между Казахской ССР и РСФСР в 1990 и 1991 годах, а также снимок, запечатлевший заключение исторического Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 25 мая 1992 года. Вскоре после этого Россия и Казахстан подписали протокол об обмене полномочными представителями, положив начало дипломатическим отношениям.

Фото: https://www.kazembassy.ru

Клюшка с автографом Путина и «волшебный» портфель Назарбаева

Виртуальная прогулка по залам музея позволяет заглянуть в рабочий кабинет Нурсултана Назарбаева и комнату отдыха, рассмотреть бережно хранящуюся там теннисную ракетку Бориса Ельцина, серию казахстанских фото из личного архива Дмитрия Медведева, хоккейную клюшку Владимира Путина с его автографом. В рабочем кабинете первого президента Казахстана все предметы замерли на прежних местах, как будто Назарбаев только что вышел. Можно увидеть библиотеку, в которой есть книги об истории, культуре и традициях Казахстана.

«Здесь полностью передана атмосфера тех лет, - рассказывает экскурсовод. – Особую ценность представляют ежедневники Нурсултана Назарбаева, рабочие книги разных лет, записи в которых сделаны его рукой, чаще всего это цифры, экономические выкладки, среди которых мы неожиданно обнаружили афоризм-естелiктеме («напоминание»): «Пропадет не тот, кто устал безмерно, а тот, кто остановился».

В музее в общей сложности 6 залов. В одном из них выставлены награды первого президента Казахстана от России. Не все, естественно. Из 80 официальных российских наград Назарбаева в московском музее хранится 30, включая Орден святого апостола Андрея Первозванного и Орден Александра Невского, которые Нурсултану Назарбаеву вручили Борис Ельцин и Владимир Путин.

По словам гида музея, наибольшей популярностью у посетителей пользуются Зал космонавтики и кабинет Назарбаева. Именно в нем находится «волшебный портфель» первого президента. Посольская легенда гласит: того, кто до него дотронется, ожидает успех в карьере, в бизнесе и даже в личной жизни. Кстати, потрогать портфель можно и в режиме online. Хотите проверить – заходите на сайт музея.