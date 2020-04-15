2020-04-15T12:35:13+03:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен: «Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат одобрены только 0,7% предприятий»

Компании протестировали предложенный правительством проект – результаты неутешительные
Дмитрий КОЗУРОВ
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Предприятия сталкиваются с огромными проблемами, когда пытаются получить обещанный властями беспроцентный кредит на выплату зарплат. В рамках «контрольной закупки», проведенной под патронатом аппарата бизнес-омбудсмена страны, только 0,7% фирм смогли получить одобрение от банков.

- Мы провели эксперимент в 29 регионах. 158 компаний под нашим присмотром попытались получить беспроцентный кредит на выплату зарплат в 14 банках. Заявления подавали как в крупные финансовые организации, так и в небольшие, - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. – Итог неутешительный: выдано 6 кредитов, получено еще 5 одобрений, но деньги пока не выданы.

Формально банки страны начали выдавать беспроцентные займы на зарплаты с 8 апреля. Для этого Центральный банк выделил порядка 150 млрд рублей. При этом, даже если удается получить займ, на весь фонд оплаты труда его не хватит: максимальная сумма, которую можно получить, равняется минимальному размеру оплаты труда на 6 месяцев для каждого сотрудника предприятия.

- Самая распространенная причина отказа – отсутствие зарплатного проекта в этом банке. То есть раньше компания сотрудничала с другой финансовой организацией. Это требование абсолютно несправедливо, ведь в постановлении правительства ничего не сказано про зарплатный проект, - уверен Борис Титов.

Как сообщают региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей, которые непосредственно занимались «контрольной закупкой», банки вписывают требование о зарплатном проекте в собственные документы по программе беспроцентного кредитования. Эти нормативы у многих еще только разрабатываются.

Бизнес-омбудсмен пообещал, что информацию о том, что предложенные меры поддержки фактически не работают, он доведет до главы государства.

Почему бизнес получает отказ в кредите

28% - компания платит зарплаты через другой банк

23% - банк посчитал, что вид деятельности компаний не подходит для получения кредита

18% - без объяснения причин

16% - сотрудники банка не знают, как оформить такой кредит

11% - в банках заявили, что не выдают таких кредитов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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