«Сам виноват»: Эдгар Запашный рассказал, как его кинули на деньги

Знаменитый дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный стал жертвой мошенников. У себя в Инстаграм он выставил видео, на котором рассказал, как его обманули. Человек в соцсетях представился известным бойцом Алексеем Олейником, и Эдгар ему поверил.

Запашный большой поклонник смешанных единоборств, не раз бывал на самых крупных турнирах и лично знаком со многими спортсменами. Эдгар даже был секундантом Федора Емельяненко и несколько раз ездил на его поединки, в том числе и в Америку.

Вот что рассказал Запашный:

— Я решил это рассказать не потому что я жалуюсь. Просто брат мне сказал, чтобы я сделал пост, чтобы другие не попались. Меня только что развели на деньги, развели телефонные мошенники. Мне написал известный боец UFC Алексей Олейник, написал по WhatsApp, с номера, которого у меня нет. «Эдгар, привет, как дела…» Стиль общения очень сильно похож на Олейника, он употреблял слова, которые свойственны ему. Он написал: «Помоги мне пожалуйста, можешь денег одолжить?». У меня первая мысль: сколько он попросит – 200, 300 тысяч? Спросил: «Леш, сколько тебе надо?». Он ответил: «Да мне 50 тысяч всего, сестре надо перевести. Ты знаешь, я за границей. Я тебе буквально на днях через друзей отдам долларами». Я подумал: «50 тысяч — не самая большая сумма денег, чтобы помочь товарищу». Спросил его, почему он не пишет со своего номера. Он ответил: «Так это мой второй номер» и присылает тот номер, который у меня есть. Я, честно говоря, без задней мысли отправил деньги и забыл. Написал ему. Он мне ответил, поблагодарил. Прошло 20 минут, и я подумал: «По-моему, меня обманули». Написал настоящему Олейнику, спросил, не писал ли он мне. Он ответил, что нет.

Смотрите как они работают, создают легенду, находят двух людей – известного и с деньгами, прикрепляют фотографию…

Первое, что подумал — обидно, ведь эти твари разводят на деньги людей, для которых 50 тысяч рублей, — серьезная сумма, рассказал Запашный.

А потом знаменитый артист с сожалением рассказал, что мог бы отправить эти деньги на благотворительность.

«В течении года я и мой брат @askoldzap переводим очень серьёзные деньги на благотворительность! Каждый раз, помогая кому-то, мы знаем, что эти деньги для этого человека (почти всегда это ребёнок) гораздо важнее, чем для нас сейчас!

Потеряв сумму сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл», - написал Эдгар Запашный.