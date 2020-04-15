Москвичка выбросила с балкона 6 миллионов рублей, чтобы помочь лже-участковому задержать мошенников

Из-за карантина пожилые люди в городах все чаще остаются дома одни, чем и пользуются мошенники. Они придумывают различные схемы, что бы воспользоваться доверчивостью пенсионеров. Новый способ мошенничества просто шокирует своим цинизмом...

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

Помните, еще недавно вам названивали мошенники, которые представлялись сотрудниками службы безопасности московских банков? Они просили сообщить код кредитной карты, чтобы остановить "незаконную транзакцию". Теперь эти негодяи перекочевали из Киева куда-то под Одессу, где оттачивают на москвичах новую мошенническую схему. Они выдают себя за московских участковых, которые ловят мошенников с поличным.

На днях в отдел полиции по району Замоскворечье обратилась 80-летняя жительница столицы, которая сообщила, что на мобильный телефон ей позвонил неизвестный и представился местным участковым. Мужчина просил ее помочь в задержании группы мошенников, которая угрожает пожилым людям, вымогает у них вклады. Он попросил ее быть на чеку.

Пенсионерка была польщена такой просьбой, и даже обратила внимание, что мобильный номер звонившего начинался как у московских участковых с кода "999".

На следующий день в квартире пенсионерки раздался звонок с незнакомого номера. Неизвестные мужчины стали ей угрожать и требовать снять все деньги в банке.

Москвичка сразу вспомнила о звонившем ей "участковом", и решила ему перезвонить, чтобы поймать наглых бандитов.

МЫ ВАС РАЗВЕЛИ

- Он сказал, что все знает, что за мошенниками уже ведется наблюдение. Попросил снять деньги в банке, выйти на балкон, сбросить деньги преступникам, чтобы их можно было взять с поличным, - рассказала Алла Витальевна. - Он сказал, их сразу задержат, а деньги вернут. С готовностью помочь родной полиции, пошла сняла 300 тысяч рублей в банке, сложила их в пакет, который сбросила с балкона неизвестным, на которых мне указали. Они быстро подобрали мои деньги и скрылись на машине.

Через несколько минут Алле Витальевне опять позвонил "участковый", и с радостью сообщил, что банда задержана при пересчете денег. Он заявил, что после задержания главаря всю сумму ей вернут. Тут пенсионерка почувствовала что-то недоброе и набрала "112". Она описала диспетчеру полиции ситуацию и сообщила номер машины на которой к ее дому приезжали мошенники.

- Алла Витальевна, мы вас развели, - заявил ей "участковый" во время следующего разговора, когда понял, что пенсионерка ему не доверяет.

В этом время реальные сотрудники полиции уже работали. Они успели задержать одного из курьеров, которого прислали за пакетом.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Байкальской улице задержали одного из соучастников. Похищенные денежные средства возвращены пожилой москвичке. Следователем ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное "мошенничество", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно "КП" по такой схеме мошенники обзванивают в Москве район за районом. Сейчас такие звонки раздаются в квартирах одиноких стариков в Тушино. По информации правоохранительных органов одна из жительниц столицы успела снять и выбросить в окно 6 миллионов рублей!

- В Москве таксую, подрабатываю на стройке. А тут позвонили неизвестные и попросили подъехать по адресу, сказали где встать, дождаться, когда с балкона женщина скинет пакет. Потом сказали сумму, которую я обнаружу в пакете положить на счет, - объяснил задержанный.

Счет оказался в иностранном банке, а их получатель жителем Одесской области.

В ЭТО ВРЕМЯ

В связи с появлением в медиапространстве публикаций с различными версиями и прогнозными оценками о влиянии эпидемиологической ситуации на уровень и структуру преступности в России МВД России опубликовало анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь – март 2020 года. Он свидетельствует, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой.

Однако, при общем снижении уличной преступности, резко ожила киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа.

- В основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4%. Число мошенничеств возросло на 48,5%, причем мошеннических действий с использованием электронных средств платежа – более чем в два раза. Общее количество зарегистрированных преступлений в марте текущего года превысило показатель марта прошлого года на 4,4%, главным образом за счет роста киберпреступности, - говорится в сообщении МВД России.