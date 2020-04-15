2020-04-15T19:15:00+03:00
Общество

«Мы не должны рисковать жизнями тысяч людей»: ветераны попросили отложить Парад

По их мнению, мероприятие нужно провести позже, когда схлынет пик пандемии коронавируса
Виктор БАРАНЕЦ
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Обращение к главе государства о переносе парада подписали известные и авторитетные люди - генералы, депутаты, сенаторыОбращение к главе государства о переносе парада подписали известные и авторитетные люди - генералы, депутаты, сенаторыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководители целой дюжины российских ветеранских организаций направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением короновируса нормализуется. Обращение к главе государства подписали известные и авторитетные люди - генералы, депутаты, сенаторы и даже бывший член Политбюро ЦК КПСС:

- президент Общероссийской общественной организации "Российская Ассоциация Героев" Владимир ШАМАНОВ,

- председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир ДОЛГИХ,

- президент Клуба военачальников Российской Федерации" Анатолий КУЛИКОВ,

- председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Борис ГРОМОВ,

- Председатель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" Валерий ВОСТРОТИН и другие.

Говоря об огромном значении Парада Победы, ветераны отметили, что его проведение ни в коем случае не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей.

«В связи с этим, - говорится в обращении, - от лица всего ветеранского сообщества, просим Вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного Парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников.

По нашему мнению, это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!»

«КП» связалась по телефону с одним из «подписантов» обращения - генерал-полковником, Героем Советского Союза Борисом ГРОМОВЫМ. Вот что он сказал:

- Совершенно понятно, что ситуация, к великому сожалению, требует именно такого подхода. Даже в самую священную для всех россиян дату мы не должны рисковать жизнями тысяч людей. А Парад Победы обязательно будет! Но позже. Возможно, 24 июня - в день проведения первого Парада Победы в 1945 году.

- Предложение ветеранских организаций будет рассмотрено, - уже пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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