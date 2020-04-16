Глобальную панику вокруг коронавируса раздувают, чтобы загнать человечество в новое Средневековье

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

- Анатолий, вы откровенно намекаете, что бенефициар пандемии COVID-19 – Дональд Трамп и стоящая за ним корпоративная олигархия, желающая разбить мир на зоны. Каюсь, я хотел, как герой Шукшина, «срезать» вас вопросом – «Позвольте, но за океаном тоже бушует инфекция! Америка по числу зараженных на первом месте в мире. Разве можно свой-то народ губить?» Но ответ дал сам Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Напомнив, что, по некоторым прогнозам, количество смертей от коронавируса в стране может достичь 2,2 млн человек, «президент военного времени», как он сам себя теперь называет, сказал: «Если мы сможем снизить данный показатель до 200 тысяч человек, то, хоть это и ужасная цифра, она будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу.»

- На войне, как на войне, без жертв не обойтись. Они - всего лишь статистика. А сейчас реально идет мировая война. Официально – с COVID-19. Но под прикрытием коронавируса схлестнулись две глобальные элиты.

- Как оцениваете новое решение Трампа – в разгар пандемии приостановить финансирование ВОЗ, обвинив ее в распространении дезинформации о китайском вирусе?

- Трамп верен себе - он громит глобалистские структуры. ВОЗ, которая сидит на плотном финансировании разнообразных фондов вроде фонда Билла и Мелинды Гейтс, является одним из проводников интересов глобальной финансовой олигархии.

Бенефициар пандемии COVID-19 – Дональд Трамп и стоящая за ним корпоративная олигархия, желающая разбить мир на зоныФото: REUTERS

Любая война имеет свою политическую цель и задачу: послевоенный мир должен быть лучше довоенного с точки зрения победителя. Мир "до коронавируса" был плох, по мнению правящих глобальных элит, так как концепция "золотого миллиарда" перестала работать. Высокие стандарты потребления и уровень жизни, конечно, мощный двигатель технического прогресса, обеспечивающий высокий платежеспособный спрос. Но пропало главное - ответ на вопрос: «а зачем это?» Раньше ответ был очевиден. Борьба двух несовместимых социальных систем - социализма и капитализма - была самодостаточным фактором, стимулирующим прогресс. Мы упорно лезем вперед и вверх, чтобы обойти противника. Вы же не хотите, чтобы он победил?

После крушения СССР развитие шло по инерции, но у базового стратегического вопроса "зачем?" появился смысл. И в самом деле, зачем?

Стремительное развитие привело к созданию множества новых и неразрешимых противоречий в рамках сегодняшней социальной психики. СССР, кстати, потерпел историческое поражение именно по этой причине - советский социализм, построенный на базе деревенской общинной этики, оказался неспособным ответить на запросы нового городского общества. Запад с его идеей-фикс безбрежной свободы, как высшей ценности, тоже столкнулся с проблемой - а есть ли у свободы границы, и как их совместить с базовым принципом запрета на ее ограничение?

НАЗАД, В БУДУЩЕЕ!!!

- Когда цивилизация сталкивается с неразрешимой проблемой, она решает ее через возврат к прошлому, пусть и на новом уровне, - продолжает Анатолий Несмиян. - Чтобы отрефлексировать проблему и найти механизм решения. После чего - новый старт. Римская империя полторы тысячи лет назад вплотную подошла к мануфактурному способу производства, но не смогла преодолеть противоречие античной психики между коллективным трудом и индивидуальной свободой. Потому решение нашлось в тысяче лет мрачного Средневековья, созданию в его рамках зародыша новой цивилизации - свободных городов с совершенно иной организацией психики их жителей. Затем наступила эпоха Возрождения и начался старт современной цивилизации.

Глобальную панику вокруг коронавируса раздувают, чтобы загнать человечество в новое СредневековьеФото: REUTERS

Сегодня цивилизация исчерпала все источники не только своего роста, но и развития, устойчивости. Наступает время нового Средневековья. Возврата от классового общества свободной продажи своего труда к сословному обществу жесткой стратификации, основанной на идее служения и функциональных обязанностей каждого сословия (или касты).

- Звучит мрачновато, Анатолий, кажется бредом. Если бы не один нюанс… Еще недавно в мире была очень популярна научная фантастика. Наполненная гуманизмом, стремлением к научно-техническому прогрессу, светлому будущему. Азимов, Брэдбери, Ефремов, Кларк, Лем… И вдруг в 90-е, словно по щелчку, грянула мода на антинаучное фэнтези, зовущее человечество назад, в мрачное кровавое средневековье с магами, оборотнями, вампирами, вурдалаками и прочей нежитью-нечистью. Основой движения стал роман Толкина «Властелин колец», впервые опубликованный еще в середине 50-х. Затем началась мощная раскрутка книжек Дж.Роулинг про мальчика-волшебника Гарри Поттера.

- В начале 21 века подключилось важнейшее из искусств – кино. Вершины жанра - кинотрилогия «Властелин Колец» (17 премий «Оскар», сборы – около $3 млрд.); 8 фильмов «Гарри Поттер» ( $9,17 млрд прибыли). Самая популярная телесага ХХ1 века – «Игра престолов» по романам Дж. Мартина. 73 серии, десятки престижнейших наград. В жанре фэнтези ныне работают тысячи литераторов. Дж.Роулинг сегодня – самый высокооплачиваемый писатель мира.

В начале 21 века к пропаганде фэнтези подключилось важнейшее из искусств – кино. Вершины жанра - кинотрилогия «Властелин Колец»

- Фактически идет мощнейшая идеологическая обработка мозгов: «Наше будущее - Средневековье».

- Поиск будущего можно отследить на борьбе двух футуристических концепций, которые нашли свое отражение в огромном массиве кинофильмов, сериалов и книг. Фэнтези с мирами и вселенными разнообразных "Игр престолов" конкурирует с постиндустриальным постапокалипсисом "Бегущих по лезвию", "Бегущих в лабиринте", "Дивиргентов"…

А вот попытка обозначить выход и решение проблемы выглядит крайне неубедительной.

Блокбастер-антиутопия "Голодные игры" смотрится вполне органично до Революции. Но победа сил света над силами тьмы ответ на главный вопрос - и что дальше? - так и не дает.

НЕЙТРОННАЯ БОМБА ХХI века

- И там и там – мрак!

- Экзистенциальный тупик, у которого есть только один выход - назад.

Но чтобы вернуться назад и залечь в привычное и уютное болото, где можно предаться размышлениям о смысле жизни и каком-то еще неясном будущем, нужно уничтожить текущее настоящее. С его свободами, социальными гарантиями, уровнем жизни, демократией и всеобщим равенством (пусть во многом и декларативным). Раньше для глобальной деструкции прежнего мира лучшим инструментом были войны. Но сегодня это не самый лучший выход - неизбирательность и тотальность современных средств уничтожения создает слишком высокие риски, которые невозможно контролировать.

Глобальная эпидемия - та же война. Но вместо термоядерных ударов по городам, испепеляющих живое и неживое, вирус становится своеобразным аналогом нейтронной бомбы, убивающей органику, но оставляющей материальные ценности. Причем, эпидемия не обязательно должна убить столько же людей, сколько нейтронная бомба - достаточно обозначить саму угрозу массовой гибели. И тогда выжившее население само согласится на значительное поражение в правах. Теракт 911, с которого я начал нашу беседу, наглядно продемонстрировал, что даже американцы с их фанатичной приверженностью к свободе прекрасно проглотили ее ущемление после трагедии 11 сентября.

Пандемия позволяет перейти к новому миру без тотальных зачисток, разрушений и тому подобногоФото: REUTERS

- А сейчас уже миллиарды людей на планете находятся в режиме самоизоляции, на карантине. Подчас не обоснованном законодательно. Достаточно указаний местных властей, невнятных инструкций, что можно, что нельзя. От этой невнятицы, неопределенности еще тревожнее на душе. А куда денешься? Пандемия! Тут уж не до закона, выжить бы…

- Люди, скованные страхом и ужасом перед неведомой угрозой, готовы поступиться имевшимися у них свободами и правами в обмен на безопасность, зачастую мифическую. Какие запреты отменят после пандемии, а какие оставят - вопрос. Какие новые технологии контроля введут под предлогом борьбы с новыми пандемиями - тоже вопрос. Цифровые аусвайсы, ограничивающие свободу передвижения далее 100 метров от подъезда или калитки, чипирование, тотальные прививки спецвакцинами, создание цифровых портретов… Да кто его знает? Все для нашего блага, конечно.

Люди, скованные страхом и ужасом перед неведомой угрозой, готовы поступиться имевшимися у них свободами и правами в обмен на безопасность, зачастую мифическуюФото: REUTERS

Пандемия позволяет перейти к новому миру без тотальных зачисток, разрушений и тому подобного. Легкая версия мировой войны. "Золотой миллиард" (а также те, кто мечтал в него попасть) добровольно исчезнет, как субъект мировой цивилизации. На его месте возникнет нечто, из чего можно будет вылепить нового человека нового Средневековья. Сформировать новую кастово-сословную систему, утрясти некоторые нестыковки, избавиться от рудиментов нынешнего мирового устройства и перезапустить проект заново, начав с самого начала. Новое Средневековье, но уже с интернетом.

- Еще в начале года никто и предположить не мог сей Апокалипсис с миллиардами людей взаперти. Поневоле поверишь, Анатолий, что нас сознательно толкают в новое Средневековье.

- Ну, а сколько поколений потребуется для того, чтобы осмыслить новый путь и начать движение в его сторону, кто его знает? Может, три-пять поколений. Может, десять-двадцать. У серьезной проблемы и сроки решения тоже серьезные.

Одна надежда – у организаторов Проекта «Новое Средневековье» не хватит сил для его претворения в жизнь.

Кроме коронавируса, человечество поджидают другие биологические угрозы 00:00 00:00

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