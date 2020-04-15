Коронавирус - идеальное оружие в схватке мировых элит

Пандемию мы, конечно, переживем. Но мир после нее явно будет другим. Каким? Версий ходит много.

Своими соображениями с «Комсомолкой» поделился известный блогер-аналитик Эль-Мюрид (в миру – Анатолий Несмиян).

- События вокруг COVID-19 все больше напоминают мне глобальный теракт 911. Первые ощущения тогда, 11 сентября 2001 года – смотришь по телевизору очередной жуткий блокбастер. Но это был прямой эфир, реальная трагедия. Крупные планы прыгающих с небоскреба людей, обрушение 110-этажных башен, пыль на пол-Нью-Йорка, запорошенные спасатели, горы мусора, бесконечно повторяющаяся картинка врезающегося в здание самолета. Идут сообщения о попавшем в Пентагон третьем самолете и об упавшем четвертом. В небе истребители ВВС США, тотальный запрет на полеты.

После первого шока начали появляться вопросы. Как все это могло произойти в самой великой стране мира, куда смотрели ФБР, ЦРУ? Но все сомнения пресекла официальная версия невиданной трагедии.

- Через несколько часов руководство США заявило, что это сделала «Аль-Каида», организатор - бен Ладен.

- Усама бен Ладен после первого испуганного отказа и ухода в несознанку вдруг круто меняет свои показания и гордо заявляет, что да - это всё он! Патриотический подъем в Штатах и всеобщее единодушие - искореним заразу международного терроризма! В такой атмосфере любые вопросы и мнения, выходящие за рамки официальной версии, становятся маргинальными, задающих их освистывают и заулюлюкивают. Вы что, против борьбы с мировым злом? Вы - пособник террористов? Аргумент, согласитесь, серьёзный.

Как все это могло произойти в самой великой стране мира, куда смотрели ФБР, ЦРУ?Фото: EAST NEWS

Хотя вопросов, нестыковок было много. Вышел ряд книг с доказательствами, что это была банальная провокация. Но любопытнее другое. Сам момент теракта. Прежний враг Запада – СССР и весь соцлагерь приказали долго жить. Кончилась Холодная война. Россия считалась поверженной, еще не «вставала с колен». Победителю срочно требовалось изобрести нового врага - как «Зло», противостоящее североатлантическому «Добру». Международный исламский терроризм и определили на эту роль. 11 сентября 2001 года началось очередное переформатирование мира, так называемая «война цивилизаций». Под маркой борьбы с исламистским Злом США вторглись в Афганистан, Ирак, затем - «арабская весна», Сирия...

Под маркой борьбы с исламистским Злом США вторглись в АфганистанФото: REUTERS

ПАНДЕМИЯ СТРАХА

- То, что происходит сейчас с COVID-19, не просто напоминает, а полностью конгруэнтно тем событиям.

- Включая страшные кадры по ТВ с гробами в Италии, Испании, ужасом в Нью-Йорке…

- Есть некое мировое Зло - COVID-19. Есть его жертвы. Есть ужас, истерия, паника. Всеобщий психоз вокруг коронавируса создает впечатление, что кроме него на свете больше нет ничего. Цифры заразившихся, умерших и выздоровевших ежедневно публикуются, озвучиваются в СМИ как сводки с линии фронта.

Налицо самая настоящая информационная пандемия страха. Страха иррационального и , на мой взгляд, во многом «наведенного».

У меня чем дальше, тем больше уверенности, что мы все находимся в ситуации масштабной глобальной мистификации с неизвестными целями.

Сразу заявляю – болезнь есть. Болезнь опасная. Как остановить ее распространение - должны выяснить ученые, медики. Пока здесь еще много неизвестного. Но COVID-19 уже стал субъектом мировой политики. Серьезные игроки под маркой пандемии пытаются решить какие-то свои задачи.

Цифры заразившихся, умерших и выздоровевших ежедневно публикуются, озвучиваются в СМИ как сводки с линии фронтаФото: REUTERS

Конечно, людей, что задаются «маргинальными» по отношению к официальной точке зрения вопросами, легко назвать сторонниками теории заговора. Тем более, что среди них действительно есть достаточно большое число тех, кто мало похож на вменяемого. Но есть Заговор, а есть Проектная деятельность. И вообще, вся человеческая цивилизация основана на Проектах - конструктивных или, наоборот, деструктивных. Есть проблема - и есть Проект, который проблему решает. Его можно назвать заговором, можно - многоходовой комбинацией или хитрым планом. Зачастую эти проекты провальны, так как сложность задачи не соответствует ни интеллектуальным возможностям проектировщиков, ни опыту, ни ресурсам. Но это никогда не является препятствием для того, чтобы их задумывали и воплощали.

- Думаю, самым наглядным примером для наших читателей будет Коммунистический Проект. Большевики в подполье, используя правила конспирации, готовили заговор против царской власти. В 1917-м добились своего, даже распространили Проект на полмира. Но у преемников пламенных революционеров в Кремле не хватило интеллекта сохранить его. И в 1991-м Проект накрылся. Зато Китаю коммунистический Проект помог стать второй державой мира.

- В истории с коронавирусом мы столкнулись с чем-то похуже заговора. С тем, что еще не понимаем. История "Терминатора" началась с того, что был изобретен "Скайнет", решивший, что мир без людей выглядит гораздо более привлекательным. Реальный "Скайнет" выглядит иначе. У него нет интеллекта, но квазижизнь огромного конгломерата из информации и неспособности людей упаковывать ее в знание оборачивается периодическими информационными эпидемиями и даже пандемией, как сегодня.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА ГЛОБАЛИЗМА

- Думаю, нет смысла обосновывать, что к концу 2019 года весь мир подошел вплотную к масштабному кризису.

- Умные аналитики, эксперты уже несколько лет предсказывали новую Великую Депрессию, круче экономического кризиса 2008 года. И она, похоже, нагрянула. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила на днях, что мировая экономика практически остановилась. «Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис 2008-2009 года.»

- Экономический в данном случае - лишь производная. Столкновение двух базовых концепций мирового устройства, двух глобальных Проектов двух ключевых олигархических группировок - финансовой, получающей свой доход от продажи денег, и корпоративной, получающей доход от продажи товаров - зашло в тупик.

Белый дом занял представитель корпоративной олигархии ТрампФото: REUTERS

Финансовая олигархия предлагала свой выход из тупика: два суперкластера двух Партнерств - ТТИП (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство - ред.) и ТТП (Транстихоокеанское партнерство - ред.) при существовании единой мировой валюты - доллара, который эмитируется Федеральной резервной системой США. Проект корпоративной олигархии - мир, разбитый на обособленные зоны региональных валют, которые приобретают статус клиринговых. Две принципиально разные концепции, совместить которые невозможно по определению. Столкновение Проектов наглядно видно на примере Америки. Ставленник глобальных финансистов демократ Обама организовал Транстихоокеанское партнерство (ТТП). 4 февраля 2016 г. США, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам подписали этот торговый пакт. На очереди были Индонезия, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Южная Корея. Еще Обама активно пробивал ТТИП. Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство. Крупнейшую в мире зону свободной торговли между Евросоюзом и США. Подписание договора тормозили некоторые силы в Европе. Смени Обаму демократка Клинтон, финансисты дожали бы Евросоюз. Но Белый дом занял представитель корпоративной олигархии Трамп. Одним из первых указов нового президента стал выход США из Транстихоокеанского торгового партнерства. Фактически он разрушил ТТП. Заодно похоронил проект договора ТТИП. О нем уже никто не вспоминает.

Если бы коронавируса не было, его, безусловно, нужно было придумать. И его появление - даже неважно, проектное или природное, стихийное - оказалось крайне вовремя. И в нужном месте.

- Поднебесная – точно нужное место. «Мировая фабрика» была скрепой глобализма. Замкнув на себя большинство производственных, товарных и потребительских цепочек.

-И, как теперь оказалось, стала ахиллесовой пятой глобализма. Карантин, приостановка работы китайских предприятий из-за COVID-19 в январе-феврале сильно ударили по мировой экономике, энергетике, международной торговле, перевозкам, финансовым рынкам... Трудно найти отрасль, которую не затронула вспышка коронавируса в Китае. Разве что производители масок и туалетной бумаги выиграли.

Карантин, приостановка работы китайских предприятий из-за COVID-19 в январе-феврале сильно ударили по мировой экономикеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Да уж, Китай чихнул, весь мир затрясло.

- Пандемия - второй раунд борьбы корпоративной олигархии с финансистами после закрытия проектов ТТП и ТТИП. COVID-19 ускоряет разрушение глобальных структур, создание обособленных друг от друга зон. Чему поспособствовал тот же Трамп. Закрыв Америку сначала для китайцев, а затем и для европейцев, даже не предупредив своих партнеров – лидеров стран Евросоюза.

- Политики Старого Света бьют тревогу, что самоизоляционный «вирус Трампа» станет смертельным для Евросоюза, пережившего наплыв беженцев, Брексит. Попросту развалит ЕС.

- Закрываются целые страны, происходит фрагментация регионального пространства внутри национальных государств. И всё это со святой целью борьбы с инфекцией. Растет ксенофобия. Уже в январе повсюду стали подозрительно, а то и враждебно относиться к китайцам, японцам и азиатам в целом. Как к возможному источнику смертельной заразы. Масла в огонь подливают Трамп, госсекретарь Помпео и другие официальные лица США, демонстративно называя коронавирус «китайским», «уханьским». Дескать, вот откуда пришла беда.

И нету теперь Греты! Ее хозяевам сейчас не до борьбы с глобальным потеплениемФото: GLOBAL LOOK PRESS

ГДЕ ТЫ, ГРЕТА? НЕТ ОТВЕТА

- А вы заметили, как из информационного поля совершенно пропала Грета Тунберг, икона священной борьбы с глобальным потеплением? Парижское соглашение по климату 2015 года, инициированное все тем же Обамой и ратифицированное почти двумя сотнями стран, было очередным Проектом финансистов для сокращения реального производства. Трамп, придя к власти, вскоре демонстративно вышел из Соглашения. Финансисты выставили против него больного подростка. К детям и убогим в народе всегда трепетное отношение. Еще в январе, когда COVID-19 уже гулял по Китаю, главными спикерами на Всемирном экономическом форуме в Давосе были Трамп и …Тунберг. Театр абсурда! Кто-то же очень могущественный выдвигал ее на трибуны Давоса, ООН, Нобелевскую премию мира-2020, устраивал встречи с Генсеком ООН, Папой Римским… И нету теперь Греты! Ее хозяевам сейчас не до борьбы с глобальным потеплением. Эта страшилка исчезла с повестки дня. Возможно, навсегда.

- Глобальный проект финансовой олигархии получил торпеду в борт. Он еще не тонет, но вовсю черпает воду и набирает ее в трюм.

(Продолжение следует)