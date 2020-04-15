Вторник - для спорта, среда - для учебы: астролог дала рекомендации по дням недели в режиме самоизоляции

Сутки в самоизоляции похожи друг на друга - у многих из нас все это слилось в один бесконечный день сурка. Но по словам астрологов, каждому дню недели покровительствует определенная планета, которая задает тон на 24 часа. О том, как заручиться поддержкой небесных тел и сделать так, чтобы все шло как по маслу, в прямом эфире "КП" на Фейсбуке рассказала популярный астролог Инна Любимова.

Понедельник

- Это день Луны, поэтому он тяжелый и эмоциональный. Это лучшее время для домашних дел, разговоров с подругами и близкими. Оно подходит для проработки старых обид и очистки эмоций. Также этот день идеален для готовки, перестановки мебели и других занятий по хозяйству.

Вторник

- Это день Марса, люди становятся агрессивнее. Справляйтесь с эмоциями с помощью спорта, хотя не все его любят. Прокачивать Марс можно только спортом. Но если у вас нет сил, прорабатывайте день с помощью цвета. Марсу соответствует красный - окружите себя им.

Среда

- День Меркурия - он отвечает за наше мышление, память и коммуникации. Поэтому самое время читать книги и начинать учиться, например, освоить курсы иностранных языков, вы лучше всего запомните информацию.

Четверг

- Правит Юпитер - он покровительствует путешествиям, финансам, духовному росту. Помечтайте, куда вы отправитесь, когда закончится вся эта ситуация. Также этот день подходит для учебы и расширения кругозора.

Пятница

- Женский день - день Венеры, которая покровительствует любви и красоте. Этот день подходит для проработки личной жизни. Кроме того, это идеальное время для десертов и сладостей. Ухаживайте за собой в пятницу: сделайте маску, макияж, укладку.

Суббота

- День Сатурна - серьезная планета и серьезный день. В этот день хорошо планировать, разбирать завалы. Если вы хотите, чтобы в вашу жизнь пришло новое и позитивное - расчистите пространство. Это шикарный день для генеральной уборки. Кроме того, это время хорошо провести наедине с собой. Прокачивайте Сатурн, чтобы устранить в вашей жизни препятствия.

Воскресенье

- День Солнца. Радуйтесь и пребывайте в хорошем настроении. Это самое время для творческого самовыражения - пойте, танцуйте, ставьте домашние спектакли. Это поможет вам в самоопределении.

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