Будьте дома, а кредитную карту оформляйте онлайн

Во время режима самоизоляции на улицу рекомендуют не выходить. По крайней мере, без особой надобности. Но что делать, если нужно не в магазин или аптеку, а в банк? А если давно хотел обновить компьютер для удаленной работы, сделать ремонт дома или просто хочется иметь запасной кошелек на «всякий пожарный»? В интернет-банке и мобильном приложении Почта Банка можно моментально оформить и выпустить любую кредитную карту с лимитом до 100 тысяч рублей.

КАРТА ВИРТУАЛЬНАЯ - ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛЬНЫЕ

Для того, чтобы совершать покупки из дома, физическая пластиковая карта обычно не нужна. Достаточно знать ее номер. Все больше банков выпускают виртуальные карты. Ведь они обладают практически теми же возможностями, что и пластиковые. Их невозможно потерять и легко оформить.

Виртуальную карту можно сразу добавить в одно из приложений бесконтактной оплаты и оплачивать покупки с помощью смартфона, а также в интернете. При этом пластиковую карту вы тоже можете выпустить, если она вам нужно, и потом забрать в отделении».

ПО ШАГАМ

Для выпуска виртуальной кредитной карты необходимо подать заявку в личном кабинете (при условии, что вы уже являетесь клиентом банка):

- В интернет-банке. На главном экране в списке продуктов будет предложение «Кредитная карта до 1,5 млн рублей».

- В мобильном приложении. Витрина продуктов в разделе «Кредитные карты».

Оформить удаленно можно любую кредитную карту Почта Банка: «Элемент 120», «Вездедоход», «Марки», «Пятерочка», «Зеленый мир».

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА...

Огромное преимущество кредитных карт перед другими видами кредитов - это возможность пользоваться заемными деньгами бесплатно в течение длительного периода. У большинства карт льготный период составляет 60 дней. А у некоторых, например, «Элемент 120» он достигает 120 дней.

Суть беспроцентного периода в 120 дней заключается в том, что вы можете совершать покупки в течение этого времени и не платить проценты. Нужно лишь раз в месяц совершать минимальный платеж банку. Если вы сможете погасить всю сумму долга в течение четырех месяцев, то кредит будет полностью бесплатным.

… И ШАНС ВЫИГРАТЬ КЭШБЕК 12%

Кроме того, по карте «Элемент 120» можно выиграть кэшбек до 12% с помощью игровой программы лояльности «Шанс». Расплачивайтесь за покупки смартфоном с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, а также совершайте покупки в интернете этой картой. Потом зайдите в мобильное приложение Почта Банка и нажмите на кубики на главном экран. Укажите одну или несколько операций, выберите желаемый кэшбек от 2% до 12% и бросьте игровые кубики. Сумма на кубиках совпала с выбранным числом? Это есть ваш кэшбэк!

СКАЗАНО

Анастасия Масленникова, член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка:

«В сложившихся условиях мы рекомендуем всем нашим клиентам максимально использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать посещения банковских отделений. Тем более что в Почта Банк Онлайн можно удаленно получить любую услугу и совершить все операции. И если у вас еще нет «кредитки», и сейчас в ней возникла потребность, вы можете моментально оформить ее и начать использовать, не выходя из дома. Даже не являясь клиентом Почта Банка, с помощью Единой биометрической системы вы можете им стать, открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и сервисам банка через дистанционные каналы обслуживания».

СПРАВКА «КП»

Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам 2019 года открыто более 19 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 13,4 млн человек.

В Почта Банк онлайн можно получить практически любую услугу и совершить любую операцию. В мобильном приложении доступно для оплаты более 26 тысяч услуг: можно отправлять переводы, оплачивать ЖКХ, интернет и мобильную связь, открыть вклад, оформить заявку на кредит и получить решение онлайн, узнать остаток задолженности по кредиту, внести платеж и т.д.

АО «Почта Банк», 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8. ОГРН 1023200000010