«Грудь на твердую двоечку!»: Юлия Ковальчук посоветовала на карантине укреплять иммунитет сексом

37-летняя певица Юлия Ковальчук и ее муж 39-летний музыкант Алексей Чумаков самоизолировались в своем просторном загородном доме в закрытом коттеджном поселке «Княжье озеро» в Истринском районе. Средняя цена за коттедж здесь 70 млн. руб. В соседях у музыкантов семьи Нагиева, Трухина, Голубкиной и других артистов, которые пережидают коронавирус.

Пара почти месяц в самоизоляции, поэтому сегодня Ковальчук не выдержала и поделилась с подписчиками в инстаграме очень личным: «Тут мне подруга прислала выдержку из статьи одного иммунолога, который советует для поднятия иммунитета почаще заниматься сексом. Что думаете?» Подписчики Юлию поддержали и даже подыграли: «Тем людям, кому не хватило имбиря в магазинах, точно придется этим заниматься!»

Певица, как и большинство, ее коллег теперь публикует архивные фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Есть у Ковальчук еще один проверенный способ: «На нас свалился такой поток информации, что ни один человек не может с этим справиться. Это нормально, мы не роботы. И лучшее, чем мы можем помочь сейчас нашему иммунитету – это хорошее настроение и спокойствие в душе. Спасибо нашим детка, которые безусловно дарят нам основную порцию улыбок, еще мы вечерами делаем онлайн чаты с друзьями: выпиваем, болтаем, поем и жутко смеемся, танцуем, смотрим позитивные фильмы!»

Юлия Ковальчук на пляже в Испании неподалеку от собственных апартаментовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вместе с мужем Ковальчук на днях отметила два с половиной года дочери Амелии. Тоже прекрасный повод поднять настроение. «Многие считают, что это глупости отмечать такие промежуточные даты, но для нас это важно! Сейчас непросто устраивать для малышей праздники в условиях карантина, но шарики мы нашли, а шарлотку испекли сами. Дай Бог здоровья нашим детка, и как говорит мой любимый муж: пусть они будут лучше и счастливее нас.

Певица, как и большинство, ее коллег теперь публикует архивные видео. Много пляжного отдыха и фото в купальниках. Вот здесь раздолье для комментариев поклонников. «Точеная фигурка», «после родов совсем не изменилась», «грудь на твердую двоечку»: хвалят Юлию за натуральную красоту без пластики и ботокса.

Ковальчук повезло и с главой семьи – ее муж Алексей Чумаков артист востребованный, и говорят, что муж верный. У пары есть апартаменты в Испании, неподалеку от Барселоны, где они часто отдыхали по месяцу. Но теперь только платят «коммуналку», наслаждаясь подмосковным воздухом.

Пара самоизолировались в своем просторном загородном доме

Чумаков и отец отличный. Алексей недавно рассказал нам в интервью: «Мы много гуляем, смотрим мультики, обнимаемся, часто завтракаем вместе. Бывает я вырубаюсь - засыпаю, а Амелия ходит по моей спине. Раньше старался сам ее укладывать, но сейчас я отвлекаю ее, поэтому теперь это делает Юля… -Мы с Юлей 12 лет вместе, поэтому нам не нужно ничего друг другу объяснять, уже все давно знаем. Когда я пишу, Юля не отвлекает меня никогда. Она может постучать и сказать или спросить что-то важное или предложить кофе. Но не будет сидеть рядом и разговаривать со мной. Юля сама пишет музыку и понимает, как важно быть наедине с самим собой».

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