2020-04-16T00:18:03+03:00
Общество

Соловьев ответил на оскорбления Уткина: «Больной человек. В нем бродят бесы!»

Телеведущий прокомментировал вызов на баттл
Роман ГОЛОВАНОВ
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Владимир СоловьевВладимир СоловьевФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Скандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным вышел на новый уровень. Уткин вызвал оппонента на рэп-баттл. «КП» дозвонилась Соловьеву, чтобы узнать его ответ.

- Послушайте, чему удивляться? Страстная неделя. В парне бродят бесы. Вы посмотрите на его форму. Человек тяжело болен. Вот все, что он говорит, это, к сожалению, подтверждает. Ему надо лечиться, - сказал «КП» Соловьев. - Его затянувшаяся депрессия, его трагическое одиночество, его страстная жажда славы. Какой баттл? Дуэли возможны между равными. А ни он, ни я не считаем друг друга равными. Я его считаю несчастным больным человеком.

Плюс он, наверное, не знает, что в стране карантин. Поэтому никуда, ни на какие баттлы идти он не может. Я не рэпер. Если бы он хотя бы походил… Слушайте, пусть возьмет билетик и запишется в очередь вслед за «Пельменем». Там какой-то «Человек-Пельмень» меня вызывал. Ну, слушайте, мне его искренне жалко.

Соловьев уверен, что Уткин таким способом пытается хайпануть.

- Это связано: а) с болезнью; б) он проговорился несколько важных вещей, когда он зачем-то стал упоминать Дудя. Затем, по активности ботов в социальных сетях понятно, что эту историю еще кто-то подогревает, - отметил телеведущий. - Поэтому ясно, что Вася сам-то по себе давно никому не интересен. Несчастный больной человечек. Он пытается хайпануть. А этот хайп пытаются подогреть. У нас же обычно как, если где-то Дудь и наезды на меня, ищи тень Ходорковского. Ему надо лечиться. Он очень больной человек. Он выглядит как человек с тяжелыми формами психического расстройства.

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Скандал развернулся между телеведущим Владимиром Соловьевым и комментатором Василием Уткиным. Все произошло из-за видео, которое в сети опубликовал спортивный журналист. Уткин напал на государство, которое, по его мнению, бросило народ в беде. Соловьев осадил блогера. Перепалка переросла в оскорбления. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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