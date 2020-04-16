Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 2-3 миллиона россиян

Съехав из-за пандемии на «удаленку» - из Москвы в деревню, я начал листать, как старые журналы, интернет. И наткнулся на будущее. А именно — свежее исследование Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», в котором зафиксировали начало запуска в России ... деурбанизации. Да, формирование нового уклада жизни. Сельского уклада.

Если бы авторами этого труда были философы-фантасты, я бы не удивился. Но тут — банковские аналитики. А они оперируют фактами, цифрами.

ПОКА РАБОТА ВАЖНЕЙ ПЕЙЗАЖА

На первый взгляд исследование называется скучно: «Топ-5 трендов социально-экономической трансформации на фоне глобальных вызовов». А если вчитаться – дух захватывает от контуров нового мира.

Я тут же разыскал автора доклада - Андрея ДАЛЬНОВА - по телефону, потому что он ... тоже на «удаленке». Мы друг друга быстро поняли. Я-то уже начал возделывать грядку под картошку. Поэтому первые строчки исследования: «В обществе существенно возрастет мотивация к переезду в сельскую местность, где привычный уклад жизни гораздо более устойчив, чем в городе», я воспринял уже как первый свершившийся факт.

- К чему нам готовиться? - спросил я банковского аналитика. - По каким признакам можно судить, что наша жизнь начала меняться?

- Мы выделили пять трендов и четыре из них уже сформированы – это:

1) изменение структуры занятости,

2) инвестиции в передачу данных и надстройки интернета, такие, как виртуальная реальность,

3) изменение структуры потребления продовольствия,

4) ускорение роботизации.

Вот вы же видите, что эти четыре тренда уже есть в нашей жизни?

- Вижу. А деурбанизация, миграция из городов в село?

- Это пятый - не самый очевидный, на первый взгляд, тренд, наиболее четко прослеживается в последнее время. Его трудно обосновать, потому что всю историю человечества мы имели дело с абсолютно противоположным процессом. По статистике Всемирного банка, с 1960-х годов, доля людей, живущих в деревне, сократилась с 66% до 44%. Вообще для исследования мы брали открытые данные: статистику Росстата, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, публикации в деловых и научных изданиях.

- Один мой знакомый демографов уже отследил такое явление, как «недомиграция». Когда горожане вдруг начинают жить на два дома, имея квартиру в мегаполисе и целое хозяйство в деревне. Он связал это с изменением качества жизни, доступностью автомобилей и дорог. Вот у меня дом в 100 километрах от Москвы. Тридцать лет назад, поездка туда была бы целым путешествием, два автобуса, электричка… А сейчас я добираюсь к себе в деревню за час-полтора. Это важный фактор?

- Да, транспортная доступность стала одним из ключевых факторов. Очень заметным. Если в той же Японии пригородный поезд идет со скоростью 200 км/час, то городская агломерация вбирает в себя людей, живущих в радиусе 200 километров. В том числе, и традиционно сельское население. Тренд важный. Развитие транспорта дает возможность работать в городе, формально оставаясь в деревне. И все же в самых развитых странах планеты люди все равно переезжают из деревни в город. Не помогает ни возможность быстро добраться в город до работы, ни красивые пейзажи и тишина. Отток продолжается, и решить эту проблему до сих пор не получалось. Для людей жизнь и работа в городе все-таки более разнообразная, развлечений больше.

Развитие транспорта дает возможность работать в городе, формально оставаясь в деревне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВИРТУАЛЬНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ

- Почему же вы сделали вывод, что все вдруг изменится и люди поедут в село? Что даст толчок?

- Развитие технологий и рост мотивации к переезду в деревню по итогам экономического и эпидемиологического кризисов. Потому что образ жизни в деревне более устойчивый, в отличии от городского. Простой пример. Сейчас в деревне вы можете выйти во двор или в лес, пробежаться или просто погулять. То есть, в кризис, вы можете не менять свои привычки.

Одновременно с развитием технологий продолжается рост возможностей. И географическое положение становится уже не столь важным. Например, технология виртуальной реальности, которая вроде бы развивалась давно, теперь получила новых инвесторов – от силовых ведомств, до университетов и создателей контента «для взрослых». Понятно, что если сейчас уже можно создать иллюзию присутствия в тренажерном зале, то пройдет совсем мало времени, когда можно будет создать достоверный эффект присутствия в офисе. И это будет очень серьезный сдвиг!

- И когда он будет? Когда виртуальный начальник будет отчитывать виртуального подчиненного или жать ему виртуальную руку, не боясь вирусов?

- Признаки сдвига уже есть – видеоконференции. Их давно используют многие российские компании. Но технология дополненной реальности развивается дальше. Если кому-то из менеджеров не хватает контроля за подчиненными – эти проблемы будут сняты. Будет еще меньше проблем с коммуникациями - даже с чувством одиночества, которое часто возникает у сотрудников, работающих вне офиса. Поэтому мы взяли на себя смелость такой тренд обозначить. Технологическая возможность переезда из города все время растет.

ДОСТАВКА РОБОТОМ

- Ваш прогноз - переезд 2-3 миллионов российских горожан в село.

- Да.

- И чем они там будут заниматься? Просто жить, работая на удаленке? Мне почему-то кажется, что возможен синтез работы с высокими технологиями и возни с сельским хозяйством. Я вот, человек городской, работаю виртуально, а между тем, уже проконсультировался со специалистами – что буду сажать.

- Тут мы говорим уже о следующих трендах — они тоже есть в нашем исследовании: это «изменение структуры занятости» и «изменение структуры потребления продовольствия». Вообще откуда взялась эта цифра в 2-3 миллиона потенциальных возвращенцев-горожан? Из статистики переезда селян в города. Но инфраструктура в селах осталась и без особых инвестиций можно обеспечить обратный переезд горожан.

Эксперт уверен, что по итогу всего этого немалая часть офисных работников покинет город насовсем и останется в деревне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как будет меняться занятость? Первая волна – рост интернет-торговли. До пандемии, по статистике, на нее приходилось всего 2%. Но сейчас она стремительно растет и можно ждать, что к Новому году общий по стране показатель будет уже 5%, как сейчас в регионах-лидерах - Москве и Московской области. А в столице и области — уже движение в сторону показателей развитых стран 15-20%, как в Германии и Великобритании. Понятно, что для обслуживания интернет-торговли требуется масса операторов, курьеров и … роботов.

- А вторая волна?

- Это та самая организация работы в офисе. Сейчас идет очень интересный массовый эксперимент по переводу сотрудников на удаленку. Я вот сейчас на ней…

- И у нас – почти вся редакция.

- Думаю, по итогам этого эксперимента многие сотрудники продолжат и дальше работать удаленно. Будет понятно, что производительность труда та же или выше, а издержки для работодателя меньше – не нужно платить за аренду офиса.

Третья волна - это трансформация логистики. Роботизация сбытовой цепочки, в том числе с внедрением дронов, она уже началась.

Наконец, четвертая волна – рост престижа медицинских и социальных работников в том числе в сельской местности. Доступность дистанционного образования и онлайн консультаций от медицинских “светил”.

Уверен, что по итогу всего этого немалая часть офисных работников покинет город насовсем и останется в деревне

ФЕРМЕР С ИНТЕРНЕТОМ ВМЕСТО СУПЕРМАРКЕТА

- Они, условно говоря, «поднимут сельское хозяйство»?

- И этот тренд тоже сформирован. «Американская ассоциация рестораторов» по итогам 2018 года назвала переход на «локальную еду» - важным событием года. Люди устали от стандартной еды. Они понимают, что на доставку продуктов в магазины тратится очень много денег. Чем более далекая страна снабжает вас продуктами, тем выше вероятность, что они к вам просто не доедут.

- Сужу по своей деревне и очень удивляюсь. У нас очень неплохой сетевой супермаркет, в котором никогда не было местных яблок, картошки, капусты! Единственное, удалось каким-то чудом пропихнуть на прилавок сироп из шиповника местного производства по невероятной цене 23 рубля за бутылочку! Конечно, его сразу разобрали! Я сам сразу купил 10 штук и пил с чаем всю зиму. Но это обидное исключение. Всем известно – мелкому фермеру в крупные торговые сети не попасть. Даже крупному сложно. Поэтому в Пскове можно купить голландскую или израильскую картошку. Но не свою.

- По нашим предположениям, оптовая и мелкооптовая торговля утратят большую часть своего влияния. Вы сами найдете интересного вам производителя еды и будете получать ее от него напрямую.

Местная сфера услуг и интернет станут важными каналами распространения продуктов в противовес сетевой рознице.Фото: REUTERS

- Это уже работает. Интернет-агрегаторы подмосковных фермерских хозяйств, продажа продуктов «корзинами», доставка, все что нужно упаковано в вакуум. Я бы на месте сетевиков уже беспокоился…

- Вот видите. А еще есть несетевые рестораны еды из локальных продуктов. Местная сфера услуг и интернет станут важными каналами распространения продуктов в противовес сетевой рознице. А переезд части офисных работников в деревню неминуемо создаст там новые рабочие места - в том числе в сельском хозяйстве.

И, конечно, находясь за городом трудно удержаться от самостоятельного выращивания продуктов. Это какой-то инстинкт, видимо. Я и моя жена - московские офисные работники, но мы держим кур на нашем участке в селе, обеспечиваем себя домашними яйцами круглый год и огурцами, зеленью, ягодами в сезон.

КОНЕЦ ИСТОРИИ ИЛИ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

- В вашем исследовании есть очень жесткий финальный вывод: «Конец истории города, как главного центра современной жизни». Вам не кажется, что конец городов логичен? Что та же Москва достигла пределов роста?

- В мире есть множество городов, более населенных, чем Москва. Москва даже не входит в топ-10 по этому показателю. Поэтому трудно сказать, где пределы роста для каждой агломерации. Мы всего лишь говорим, что сейчас обозначились процессы, которые могут всерьез все изменить. Раньше технологии выводили людей из деревни, теперь мы видим все больше технологий, которые развернут этот процесс в обратном направлении. Давайте смотреть на кризис, который уже пришел, как на катализатор этих перемен.

Мы начинаем жить в новой реальности. Посмотрите, появился какой-то вирус и горожанин мгновенно лишается своего привычного образа жизни. Такие внезапные события, переворачивающие уклад людей, будут возникать все чаще. Стоит об этом задуматься.

МНЕНИЕ

Каждый час просмотра сериала во время удаленки - ступенька к увольнению

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ

А сейчас я побуду злобным капитаном очевидность и испорчу вам праздник от бесплатных онлайн-сервисов. Я с огромным уважением ко всем онлайн кинотеатрам, операм, музеям и обучающим курсам, кто в дни карантина открыл бесплатный доступ для пользователей. И сама на мет.опера онлайн подсела. Но.... (подробности)