2020-03-21T10:04:27+03:00
Общество

Каждый час просмотра сериала во время удаленки - ступенька к увольнению

Руководитель лаборатории карьеры Алена Владимирская рассказала о том, как правильно вести себя во время карантина из-за коронавируса
Алёна ВЛАДИМИРСКАЯхедхантер, карьерный консультант, основатель агентства «PRUFFI» и онлайн-курсов «Антирабство»
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Во время удаленной работы из-за коронавируса следует работать эффективно, не отвлекаясь на что-либо лишнее.Во время удаленной работы из-за коронавируса следует работать эффективно, не отвлекаясь на что-либо лишнее.Фото: REUTERS
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А сейчас я побуду злобным капитаном очевидность и испорчу вам праздник от бесплатных онлайн-сервисов. Я с огромным уважением ко всем онлайн кинотеатрам, операм, музеям и обучающим курсам, кто в дни карантина открыл бесплатный доступ для пользователей. И сама на мет.опера онлайн подсела. Но....

У удаленной работы есть такая фишка - сначала вы очень концентрируетесь из-за непривычных условий труда, а на 3-5 день начинаете расслабляться (я не про жизнь,я про работу)

И тут две крайности.

Первая - постепенно на работу забиваем. Никто ж не видит что я делаю. Дай сериальчик посмотрю днем. Дай посплю до 12. И понеслось...

Вторая крайность - бескрайняя работа. Я не умею на удаленке выключаться из рабочего процесса (нет тумблера - я встал и поехал домой и тем закончил рабочий день), поэтому я первые 3-5 дней хреначу по 12-15 часов,а потом устаю так, что видеть ничего не могу и на три дня уходу в «итальянскую забастовку» - на скайп коллах сижу, а в остальное время пырюсь в онлайн развлекалки, создавая видимость труда.

Вся суть в том, что к нам парой с вирусом заходит тяжеленный экономический кризис. И точно сокращения массовые будут в большинстве индустрий. Их пик придется на сентябрь.

Но что происходит сейчас? Сейчас вас всех впервые за долгие годы всерьез оценивает ваше руководство. «Вот вывели мы его на удаленку. Вот смотрим что и как. А вообще за что и почему мы ему платили и зачем брали? В чем его экономический эффект?».

Почему эти вопросы появились сейчас? Да потому что сбилась привычная парадигма. Я его больше лицом к лицу не вижу. У меня больше нет с ним личных отношений. Только работа. И от этого факт оценки эффективности стал основным (раньше об эффективности много говорили,но только в кризисы ее реально всерьез считают)

А поскольку нам на удаленке эффективно работать всем сложнее (и процессы сбиты, и близкие отвлекают), то и оценки все не в вашу пользу.

Поэтому КАЖДЫЙ из мира найма сейчас под домокловым мечом переоценки своей роли в компании. Причем, повторюсь, фактор личной симпатии работать перестает (а он очень влиял).

Поэтому, когда вы днем захотите попыриться в сериальчик (благо бесплатный и никто не видит), утром дольше поспать, позаниматься английским с репетитором в дневное время (а другие бесплатные часы давно разобраны), вы помните: каждый такой час - это ступенька к вашему увольнению.

Извините,что испортила всю красоту момента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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