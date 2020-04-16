Бывший муж Пелагеи заявил, что вновь стал отцом

За несколько месяцев после разрыва с мужем певица Пелагея так и не устроила личную жизнь: артистка спасается от одиночества музыкой и общением с дочерью - трехлетней Таисией, рожденной от хоккеиста Ивана Телегина. Сам же Телегин, говорят, еще в браке завел отношения с эффектной блондинкой Марий Гончар, у которой собственный туристический бизнес.

Пара живет вместе и, судя по всему, очень счастлива на карантине. В отсутствие работы Гончар и Телегин наслаждаются друг другом в загородном доме спортсмена. В начале февраля влюбленные завели собаку - девочку Фокси японской породы Сиба-ину. Хозяева настолько очаровались этой малышкой, что даже создали ей отдельную страничку в Инстаграме.

- Подписывайтесь и смотрите на мир моими глазами, - указано в ее профиле на английском языке. - Родилась 2 декабря 2019 года. Мама - Мария Гончар, папа - Иван Телегин.

Мама - Мария Гончар, папа - Иван Телегин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Видимо, хоккеист и его любовница, как и многие бездетные пары, не делают различий между ребенком и домашним питомцем. Между тем, у любвеобильного 28-летнего Телегина уже двое детей: сын Марк от Евгении Ноур появился на свет за четыре месяца до его свадьбы с Пелагеей. Этот кульбит певице и припомнили блогеры, когда она сообщила о разводе - мол, не стоило уводить чужого мужа, все вернулось бумерангом.

Между тем, в Инстаграме Фокси появляются не только ее снимки. На днях "родители" опубликовали семейное фото, как говорят в Сети, "на домашке": спортсмен позирует с голым торсом, а Мария Гончар - в пижаме. Это их первый совместный снимок в соцсетях.