Любовница переехала жить к бывшему мужу Пелагеи

Расставание певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным стало громом среди ясного неба для поклонников пары. Фанаты до сих пор надеются, что супругам удастся преодолеть все разногласия и вновь быть вместе. Но, похоже, надежды обывателей так и останутся надеждами.

27-летний Иван Телегин и 33-летняя Пелагея в конце 2019 года сообщили поклонникам о своем разрыве. Более того, появилась информация о том, что хоккеист ЦСКА давно нашел жене замену в лице яркой бизнесвумен Марии Гончар.

Красавица-блондинка переехала к спортсмену. В настоящее время любовница поддерживает милого в трудный для него период. "Иван и Мария официально вместе живут. В данный момент они находятся на операции в Мюнхене", - цитирует "СтарХита" представителя в окружении пары.

В первых числах 2020 года Телегин получил серьезную травму. Представители ЦСКА выступили с официальным заявлением. Они сообщили, что бывшему супругу певицы Пелагеи предстоит тяжелая операция. "Дальнейшее понимание того, насколько вероятно его возвращение на лед в этом сезоне, будет уже после операции", - заявил президент клуба ЦСКА Игорь Есмантович.

Лечиться спортсмен поехал в Германию. Вместе с возлюбленным полетела и Мария. Пара публикует снимки с одинаковыми видами города.

mari_gonchar Мария Гончар

Напомним, Пелагея заявила, что разводится с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. после слухов об измене мужа. Позже и сам спортсмен сообщил, что их история любви с певицей подошла к концу. По его словам, в распаде их семьи нет вины посторонних людей, обстоятельств или событий. "У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!", - резюмировал спортсмен.

Меж тем коллега Телегина заверил, что инициатором расставания был Иван. 27-летний хоккеист оставил жену и дочь в их загородном доме, а сам съехал.

Стоит отметить, что в окружении пары говорят о законе бумеранга. Ведь несколько лет назад Телегин ради Пелагеи оставил свою беременную возлюбленную. Сама певица все инсинуации отвергала, заверив, что к моменту ее романа избранник был свободен.

Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина три года назад. Мускулистый красавец и певица отправились в загс после окончания чемпионата мира 2016 года. 21 января 2017 года артистка родила дочь Таисию. Ради своего Ивана пышная Пелагея превратилась в худышку и стала посещать салоны красоты. Но это не помогло спасти брак.