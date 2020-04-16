2020-04-16T17:00:55+03:00
Телевизор

Первый канал покажет «Евровидение-2020». Выступят и Little Big

Правда, шоу пройдет без соревновательной составляющей — это будет набор клипов
Константин ГЛЫБА
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Little Big с композицией UNO, клип на которую набрал 70 миллионов просмотров в Youtube, тоже в делеLittle Big с композицией UNO, клип на которую набрал 70 миллионов просмотров в Youtube, тоже в деле
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«Европейский вещательный союз» определился с форматом «Евровидения» в этом году. Традиционного конкурса не будет. Однако это не отменяет красочного и феерического шоу, в котором выступят несостоявшиеся участники песенного соревнования. Что поделать — COVID-19!

— К сожалению, в этом году не будет никакого конкурса песни «Евровидение», — честно признал супервайзер проекта Юн Ула Санн. — Вместо этого мы намерены объединить Европу уникальной телевизионной программой в прайм-тайм 16 мая. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе в 2020 году, а также членов ЕВС в других странах транслировать Europe Shine a Light в духе единства и сплоченности.

Страны и их представители откликнулись. И, конечно, все готовы представить свои песни на спецконцерте Europe Shine a Light («Европа излучает свет»). Куда деваться?

Little Big с композицией UNO, клип на которую набрал 70 миллионов просмотров в Youtube, тоже в деле.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

— Мы хотим сделать шоу, которое покажет не только номера 41 артиста (стран-участниц «Евровидения-2020»), который должен был появиться в Роттердаме, — отметил Ситсе Баккер, исполнительный продюсер EBU. — Но и вдохновит тех, кто дома, и объединит людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена. Конечно, мы также будем вспоминать тех, кто пострадал от кризиса коронавируса, и тех, кто так усердно борется с ним. Давайте сделаем этот момент в истории «Евровидения» незабываемым.

Концерт продлится порядка двух часов — в него войдет и 41 песня, так и не прозвучавшая на каноническом «Евровидении-2020», и особые выступления победителей прошлых лет. Эти артисты запишут свои песни в «культовых местах» Европы.

Кроме того, все вместе, но находясь у себя дома, участники шоу исполнят победную песню «Евровидения-1997» Love Shine a Light («Любовь излучает свет») группы Katrina and the Waves. А еще в эфире покажут клипы фанатов шоу, которые поют песню Джонни Логана What's Another Year? («Что значит еще один год?»), выигравшего «Евровидение-1980» в Гааге.

По сути шоу будет представлять из себя набор клипов, которые были сняты для конкурса в Голландии. Живых выступлений не будет. Из реалити — только приветствия стран-участниц и ведущие. Ими стали актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли (участницу конкурса в 1998 и 2007 годах) и артист Ян Смит.

Каждый из вещателей покажет шоу в прямом эфире 16 мая. У нас это сделает Первый канал — ровно через месяц, в субботу в 22-00. Комментировать трансляцию, скорее всего, будут телеведущая Яна Чурикова и музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта.

Кроме того, посмотреть проект можно будет и в интернете — на официальном ютуб-канале «Евровидения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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