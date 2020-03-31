2020-03-31T22:23:00+03:00
Звезды

«Евровидение-2020» состоится в Youtube. И, возможно, на Первом канале

Организаторы нашли выход — это не соревнование, а показательные выступления
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме с песней Uno. Фото: Михаил Терещенко/ТАССГруппа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме с песней Uno. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Европейский вещательный союз долгое время совещался и наконец решил, как пройдет «Евровидение-2020», сорванное пандемией коронавируса.

Новый вид шоу назвали Europe Shine A Light («Европа сияет светом»): оно должно будет объединить всех участников «Евровидения» этого года, которым не суждено было выступить в Голландии.

Как это произойдет?

41 стране-участнице конкурса предложили сдать свои песни (а, точнее, клипы) для трансляции в Youtube на официальном канале «Евровидения» в рамках некоего внеконкурсного шоу. Также вещателям — у нас это Первый канал — предлагают показать необычный формат «Евровидения-2020» в эфире. То есть мы можем увидеть это в сетке Первого канала 16 мая в 21.00 по европейскому времени. Вместо Гранд-финала шоу, который был запланирован на эту дату.

- К сожалению, в этом году не будет конкурса песни «Евровидение», - объяснился исполнительный продюсер конкурса Джон Ола Сенд. - Вместо этого мы намерены объединить 16 мая Европу с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Призвать всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе е в этом году, и членов EBU в других странах, чтобы транслировать это шоу для единения.

Кроме того, пригласят выступить и легенд предыдущих выпусков «Евровидения». Для усиления эффекта единства.

Официальных ответов от вещателей пока не было. Но, положа руку на сердце, сложно представить причины, по которым артисты будут отказываться показать свои песни лишний раз в эфире и интернете. Тем более в такие непростые времена.

Провести шоу, если оно состоится, пригласили голландских ведущих «Евровидения» актрису Шанталь Янзен, певицу Эдсилию Ромбли (участницу конкурса в 1998 и 2007 годах) и артиста Яна Смита. Идти оно будет около двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"За 10 лет мы заплатили государству более 60 миллионов": Иосиф Пригожин ответил на ложь о гонорарах артистов и раскрыл налоги Валерии
Только за прошлый год продюсер заплатил около 7,7 миллионов государству, а Валерия - около 5,6. Но почему-то расходы звезд, в отличие от доходов, никто не считает [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Психолог объяснила, почему люди верят фейкам
Актер из "Звездных войн" скончался от коронавируса
Почти две тысячи россиян вернутся на родину 31 марта
Россия отправит в США медтехнику для борьбы с коронавирусом
Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса
В России рассмотрят проект дистанционной регистрации смерти и рождения
Организаторы "Евровидения-2020" проведут концерт вместо конкурса
В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа
"Ювентус" задумался о продаже Роналду из-за коронавируса
Медперсонал больницы в Коммунарке планируют проверить на коронавирус
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус"
Весенний призыв 2020: даты отправки призывников в войска сдвинут из-за COVID-19
Mail.ru Group набирает волонтеров в образовательную программу "Амбассадоры Mail.ru Gruop"
Российские производители мяса: в стране дефицита не будет
Лукашенко прокомментировал смерть актера Дашкевича от коронавируса
Эксперт объяснила, мог ли Гуф помешать своей собаке наброситься на других животных
Глава СПЧ: рэпер Гуф может понести уголовное наказание за собачий бой в прямом эфире
Коронавирус у Дениса Проценко: что известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке
«Изолировался в своем кабинете»: Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что заболел коронавирусом
В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции на 4 тыс. рублей
Самарская область получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом
Распределение призывников по местам службы в России начнется не раньше 20 мая 2020 года
Дмитрий Песков: Все нормально. Путин регулярно делает тест на коронавирус
Эксперт рассказал, как коронавирус отразился на желании россиян оформить кредит
Путин регулярно тестируется на коронавирус