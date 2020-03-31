«Евровидение-2020» состоится в Youtube. И, возможно, на Первом канале

Европейский вещательный союз долгое время совещался и наконец решил, как пройдет «Евровидение-2020», сорванное пандемией коронавируса.

Новый вид шоу назвали Europe Shine A Light («Европа сияет светом»): оно должно будет объединить всех участников «Евровидения» этого года, которым не суждено было выступить в Голландии.

Как это произойдет?

41 стране-участнице конкурса предложили сдать свои песни (а, точнее, клипы) для трансляции в Youtube на официальном канале «Евровидения» в рамках некоего внеконкурсного шоу. Также вещателям — у нас это Первый канал — предлагают показать необычный формат «Евровидения-2020» в эфире. То есть мы можем увидеть это в сетке Первого канала 16 мая в 21.00 по европейскому времени. Вместо Гранд-финала шоу, который был запланирован на эту дату.

- К сожалению, в этом году не будет конкурса песни «Евровидение», - объяснился исполнительный продюсер конкурса Джон Ола Сенд. - Вместо этого мы намерены объединить 16 мая Европу с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Призвать всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе е в этом году, и членов EBU в других странах, чтобы транслировать это шоу для единения.

Кроме того, пригласят выступить и легенд предыдущих выпусков «Евровидения». Для усиления эффекта единства.

Официальных ответов от вещателей пока не было. Но, положа руку на сердце, сложно представить причины, по которым артисты будут отказываться показать свои песни лишний раз в эфире и интернете. Тем более в такие непростые времена.

Провести шоу, если оно состоится, пригласили голландских ведущих «Евровидения» актрису Шанталь Янзен, певицу Эдсилию Ромбли (участницу конкурса в 1998 и 2007 годах) и артиста Яна Смита. Идти оно будет около двух часов.