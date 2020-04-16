2020-04-16T18:29:39+03:00
Общество

В России запущена "Горячая линия" для помощи глухим во время коронавируса

Сюда можно отправить смс или видеосообщение на жестовом языке - и волонтеры придут человеку на помощь
Ольга БОРСКАЯ
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Волонтеры приходят к глухим людям и вызывают переводчика с жестового языка по видеосвязи.Волонтеры приходят к глухим людям и вызывают переводчика с жестового языка по видеосвязи.Фото: материалы пресс-служб
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"Мойте руки, сидите дома, берегите здоровье" - эти призывы сегодня слышат многие россияне. Но не все. В спешке, в панике многие забывают о том, что есть люди, которые просто не могут вызвать по телефону врача или позвонить волонтерам.

В настоящей изоляции во время распространения коронавируса оказались глухие и слабослышащие люди. Ведь все горячие линии помощи самоизолированным пенсионерам работают в режиме голосовых звонков.

- Вызов экстренных служб по телефону – это большая проблема для глухих, часто просто невозможно осуществить звонок без посторонней помощи слышащего. Очень много печальных случаев в жизни глухих было по причине того, что не смогли вовремя вызвать врача, полицию. А сейчас, в период пандемии, это тема особенно остро звучит в новых реалиях, - рассказывает Станислав Иванов, член центрального правления Всероссийского общества глухих, начальник управления социальной политики и реабилитации ВОГ, член Совета Всемирной Федерации Глухих.

Обратиться на "горячую линию" можно как по смс, так и с помощью видео на жестовом языке на номер WhatsApp.

Обратиться на "горячую линию" можно как по смс, так и с помощью видео на жестовом языке на номер WhatsApp.

Станислав Иванов выступил с идеей создания специальной «Горячей линии» для помощи инвалидам по слуху по всей стране в период распространения коронавируса. Инициативу поддержали молодежная организация глухих «Успех» и всероссийская молодежная организация «Молодая Гвардия Единой России».

- Активисты выявляют в регионах инвалидов по слуху, тех, кто нуждается в помощи. Происходит это и через обращения в органы исполнительной власти, общественные организации. Нами создается единая база контактов. Проводим анкетирование и мониторинг, - объясняет Станислав Иванов. – Также мы организуем волонтерскую службу из числа инвалидов по слуху и слышащих молодых людей, владеющих жестовым языком.

На «Горячую линию» принимаются все заявки от глухих и слабослышащих людей. Особое внимание в работе уделяется глухим, старше 65 лет. Обратиться сюда можно как по смс, так и с помощью видео на жестовом языке на номер WhatsApp.

В настоящей изоляции во время распространения коронавируса оказались глухие и слабослышащие люди

В настоящей изоляции во время распространения коронавируса оказались глухие и слабослышащие люди

ВАЖНО

Как воспользоваться "Горячей линией" для слабослышащих людей

Написать смс или сообщение в WhatsApp на номер телефона +7964 502 2132 или + 7982 665 8735

Ваше обращение принимают диспетчеры.

Если вы не можете писать, снимите видео на жестовом языке и отправьте в wats up на указанные номера.

Диспетчеры передают информацию в штаб в каждом конкретном городе, откуда поступило обращение.

Штаб посылает волонтера к вам.

Когда волонтеры на месте, они сразу вызывают переводчика жестового языка по видеосвязи.

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