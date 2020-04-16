Лучше дома: из-за коронавируса сотрудники детского дома в Олонце разобрали сирот в свои семьи

Нет худа без добра. В череде печальных сообщений о разгулявшемся коронавирусе и все новых заболевших, эта новость из Карельского города Олонца заставила по-настоящему улыбнуться. Там в Центре помощи детям №8, в котором живут дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, не осталось ни одного ребенка. Всех разобрали по домам, чтобы уберечь от эпидемии и сделать эти долгие дни самоизоляции для них радостными, полными заботы и участия.

Сделали это сами сотрудники центра – 2 воспитателя, 2 помощника воспитателя, инструктор по физкультуре, кладовщик и его директор Татьяна Васильева. И теперь вместо того, чтобы третью неделю сидеть в четырех стенах казенного учреждения, ребята живут в семьях. Готовят вместе с другими домочадцами обеды и ужины, мастерят поделки, смотрят мультфильмы, но, конечно, не забывают про занятия и уроки.

— В учреждении не осталось ни одного ребенка! 37 детей в семьях! – радуются в администрации Центра помощи детям № 8. — Мы благодарим каждого из сотрудников за принятое решение, дети находятся в состоянии комфорта и семейного уюта. Это актуально в нынешней ситуации. Всем здоровья!

Когда коронавирус в России стал распространяться, и многие регионы ввели различные меры ограничения, на самоизоляцию ушел и детский центр в Олонце. Но как максимально обезопасить детей? Ведь сотрудники по-прежнему приезжали на работу из дома, добирались на транспорте, а значит могли «принести» инфекцию. Да и пережить пандемию в семье намного легче. Поэтому руководство центра часть ребят определило в семейно-воспитательные группы, а других предложили забрать на время к себе домой сотрудникам.

— Когда ребят разобрали по семейно-воспитательным группам, родственникам, осталось 13 детей, которых никто не взял, среди них дети с ДЦП, ментальными нарушениями, со сложным поведением, — рассказала порталу "Открытые НКО" Татьяна Васильева. — Тогда мы провели собрание, поговорили с сотрудниками и предложили взять детей. И они откликнулись. Мы согласовали эту инициативу с министерством социальной защиты Карелии, нас поддержали. В итоге, некоторые сотрудники взяли по два и по три ребенка. Дети чувствуют себя прекрасно, а мы рады, что каждый из них счастлив и находится в безопасности.

Ребята присылают фотографии, как проводят самоизоляцию в семьях сотрудников. Не скучают! Фото: официальная страница Центра помощи детям №8 «Вконтакте»

Учреждение остается без детей, сейчас решаются вопросы по организации дистанционного обучения, обеспечения условий и мер по профилактике коронавирусной инфекции по возвращению подопечных.

— На вопрос о том, как помочь детям, запертым в детских домах, пережить карантин может быть только ОДИН ответ. Так, как это сделали в Центре помощи детям №8 карельского города Олонец, — говорит Диана Машкова, руководитель направления «Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра». — Низкий поклон директору центра Татьяне Сергеевне и всем его сотрудникам! А сама ситуация ещё раз подтверждает — ВСЕХ детей при огромном желании можно устроить в семьи: если не к родственникам, то к профессиональным родителям или специалистам. И не только в условиях пандемии. Была бы на то поддержка руководства. А в идеале — политическая воля!

Сам Центр работу свою не прекращал, но ушел на «удаленку». Его специалисты продолжают давать по телефону консультации семьям в кризисных ситуациях, а также доставляют продуктовые наборы нуждающимся.

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