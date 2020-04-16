2020-04-16T18:55:13+03:00
Экономика

Масок и перчаток не хватает даже врачам. Но государство хранит неприкосновенный запас на случай войны

Разбираемся с экспертами, почему в больницах нет необходимых средств защиты
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Все чаще из регионов появляется информация о нехватке средств защиты для врачейВсе чаще из регионов появляется информация о нехватке средств защиты для врачейФото: Андрей АБРАМОВ
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РАБОТАЙТЕ ЗА 10 КОПЕЕК

Недавно «Комсомолка» в очередной раз писала об отсутствии масок в аптеках. Причины две — во-первых, этих изделий не хватает, и они идут, прежде всего, в клиники и в организации, где работники напрямую контактируют с населением - полицию, торговые сети. А во-вторых, маски здорово подскочили в цене, и покупать их втридорога владельцы аптек не хотят.

Для того, чтобы победить спекулянтов, правительство выпустило постановление о госрегулировании цен. На каждом шаге, от производителя к оптовому закупщику и далее, разрешалось накручивать к своим затратам только 10%. А на последнем этапе, когда товар попадает на аптечный прилавок, к цене маски или перчаток фармацевты могли накинуть только 10 копеек. Копеек!

Несколько раз, не веря глазам своим, я вчитывался в этот пункт, не опечатка ли. Нет, не опечатка, а видно, что-то другое: неужели в правительстве всерьез решили, что аптеки и впрямь будут за 10 копеек возиться с оформление товара, да еще с возможностью влететь на штрафы? Когда можно на том же парацетамоле делать кассу.

- Очень оторванное от жизни постановление, - сказал «КП» президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты (АСИЗ) Владимир Котов. - Оно абсолютно не согласуется с тем, как работает реальный бизнес.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕЛАЕТ — БИЗНЕС НЕ ВИДИТ

Неудивительно, что реальный бизнес это странное постановление просто проигнорировал.

- Ну вот смотрите: я, производитель, заключил договор с крупным покупателем на поставку нескольких миллионов одноразовых масок, - обрисовал «КП» ситуацию гендиректор группы компаний «Феникс» Евгений Фридман, у него два предприятия, выпускающих по 5 млн масок в месяц. - На новой китайской линии себестоимость одной маски 15 рублей. По постановлению надо продавать их с наценкой 10% — получается, 16 с полтиной. Таких цен сейчас нет. Если кто-то продает по 20 рублей за штуку, то ему спасибо скажут и в ножки поклонятся. В такой ситуации выгоднее регулярно платить штрафы, но не работать за 10 процентов.

Еще одна проблема, решения которой постановление не предусмотрело, — как быть с уже заключенными контрактами. Вот есть у крупного оптовика договор с заводом на отгрузку партии масок по 20 руб за штуку. А тут постановление. Что, он спокойно может потребовать пересмотра цены с учетом ограничительных 10 процентов? Не пойдет на это изготовитель — он кредит взял, линию в Китае закупил, ее отбивать надо, да еще и с банком расплачиваться.

Даже если маска нужна каждому пятому — это 30 млн человек, по одной маске в день - получится миллиард в месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Даже если маска нужна каждому пятому — это 30 млн человек, по одной маске в день - получится миллиард в месяцФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рулить всей «масочной» промышленностью поставили одного оператора — Росхимзащиту

- Даже если маска нужна каждому пятому — это 30 млн человек, по одной маске в день - получится миллиард в месяц, - быстро прикинул Фридман. - Ну невозможно одному оператору справиться с такими объемами.

В итоге это странное постановление продержалось 10 дней, и то только на бумаге. Правительство само же его и отменило (в официальной формулировке — приостановило), отдав проблему на откуп регионам: как смогут, пусть так и снабжают свои аптеки и больницы.

Что мы видим в итоге? Маски в аптеках не появились. Более того, дефицит распространяется подобно эпидемии: сейчас все чаще говорят и о нехватке необходимых средств защиты уже в больницах. У медиков нет в достаточном количестве респираторов, перчаток, защитных костюмов. А эта проблема опаснее, чем отсутствие масок в аптеках. Народ-то может и дома посидеть. А медик заболеет — это мало того, что сам рискует, так еще и коллег перезаражает. Например, в пермской краевой инфекционной больнице так и произошло: один заразился, начальство вовремя не выявило больного (по другим данным, утаило информацию), и сейчас уже 5 официально подтвержденных случаев заболевания врачей.

ПОКУПАЙТЕ РЕСПИРАТОРЫ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

Где же медикам заражаться, если по телевизору показывают, как они упакованы сверху донизу — ни один вирус не проскочит. Оказывается, такая картина далеко не везде. Все чаще из регионов появляется информация о нехватке средств защиты для врачей.

- В Москве еще нормально с экипировкой, - рассказал «КП» врач «Скорой помощи» Михаил Коневский. - А созванивался я на днях с подмосковными коллегами из разных городов, тоже на «скорой» работают, рассказывают, что много чего не хватает. Одноразовые комбинезоны, в которых надо выезжать к зараженным вирусом, у них не медицинские, а строительные — с более низким уровнем защиты. Трудно сказать, почему: может, недодумали, а может, и коррупционная составляющая — строительная экипировка значительно дешевле. Врачам вообще предлагают приобретать средства защиты за свой счет — и непонятно, компенсируют затраты или нет...

Маски в аптеках не появились Фото: Олег УКЛАДОВ

Маски в аптеках не появилисьФото: Олег УКЛАДОВ

С респираторами и комбинезонами для медиков все произошло по тому же сценарию, что и с масками для населения. Внезапно возник гигантский спрос, предприятия не были к этому готовы и не смогли быстро нарастить мощности.

- Есть и другая проблема, - говорит президент АСИЗ Котов. - Противовирусная экипировка формально не является медицинскими средствами. Поэтому главврачи, особенно на начальном этапе эпидемии, даже опасались брать себе на баланс респираторы, очки, костюмы — если строго по закону, то их могли и наказать. Уже потом на это стали закрывать глаза, потому что врачи начали отказываться выходить на работу без защиты.

350 РУБЛЕЙ ЗА КАЖДЫЙ «ЛЕПЕСТОК»

Пока с коронавирусными больными работали специализированные инфекционные клиники, экипировки хватало. Но когда заболевших стало столько, что для их приема понадобилась перепрофилировать другие больницы, система снабжения если и не рухнула, то основательно зашаталась. Из многих регионов понеслись крики о помощи.

- С конца марта к нам стали обращаться главврачи с просьбой помочь приобрести перчатки, защитные маски, противочумные комбинезоны, высокие бахилы, - пояснила «КП» директор по связям с общественностью благотворительного фонда «Православие и мир» Анна Ломагина. - Самые дефицитные позиции — это респираторы и противочумные халаты первого типа, наиболее защищенные. Сейчас у нас в работе 49 обращений из 21 региона — Удмуртия, Московская, Кемеровская и Оренбургская области, Башкирия, Северная Осетия. За три недели работы по этому направлению мы собрали более 14 млн рублей, 94% из них — от простых граждан.

Вот такой у нас дефицит. Вроде бы ничего нет. Но чудо - стоит достать очень большую «котлету» денег, как нужная экипировка тут же находится.

- Цены очень выросли, - жалуется Ломагина. - Если раньше респиратор FFP3 стоил 50 рублей, то сейчас уже 450. А респиратор 3М с 300 рублей подорожал до 3000 за штуку. Даже отечественный «Лепесток» взлетел с 16 рублей до 350…

На сайте — имена жертвователей и суммы: в основном, по 300-500 рублей, но есть взносы и по 3 тысячи.

ГЛАВВРАЧ ВЫНУЖДЕН НАРУШАТЬ

«Правмир» - не единственный фонд, помогающий в снабжении клиник. Но почему этим занимаются добровольные дарители, а не региональные власти, или структуры Минздрава, которым государство выделило для этого деньги?

- Медучреждениям нужно время для оформления закупок, а у нас есть возможность сделать это быстрее, - поясняет Ломагина. - Продукцию покупаем только с сертификатами, есть у нас и медики-консультанты, которые оценивают, насколько будет удобно пользоваться этими изделиями, надежно ли они защищают от вируса.

Наша собеседница дипломатично недоговаривает, но есть тут тонкий момент. Клиники не имеют права принимать оборудование и средства защиты, на которые нет медицинского регистрационного удостоверения. Получить его — затяжка времени. Потратить на маски без медудостоверения государственные деньги — это для главврача чревато большими неприятностями. Принять их в дар от благотворительного фонда — тоже по большому счету нарушение, но не такое тяжелое. Руководители клиник идут на это, чтобы обеспечить своих врачей необходимыми средствами защиты и спасти им здоровье, а может быть, и жизни. Правда, очень просят их не указывать — боятся неприятностей.

- Ситуация абсолютно нелепая, - комментирует Котов. - Респираторы FFP2 и более высокого уровня защиты модель FFP3 вместе с плотными очками — это надежные средства защиты, они реально предохраняют от непосредственного попадания вируса на слизистую оболочку. Сертификационные требования к ним значительно выше, чем те, что предъявляются к медицинским изделиям. Поэтому мы предлагаем автоматически выдавать на сертифицированные средства индивидуальной защиты медицинские удостоверения — это позволит оперативнее доставлять их в клиники.

ВРЕМЯ РЕЗЕРВА ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО?

Всем миром поможем — это наша старая песня о трудовом энтузиазме, когда официальные органы не справляются. А почему бы, например, не распечатать Росрезерв — самое время.

Направил запрос — окутанное гостайной ведомство пока молчит.

- В Росрезерве должны быть респираторы У-2К или их аналоги, - срывает покровы Котов. — Во время трагедии на Чернобыльской АЭС их применяли для защиты от радиационной пыли. Можно их распределить по регионам и сбить ажиотаж. А вот масок или респираторов FFP2 и FFP3 в Росрезерве, насколько я знаю, нет. У нас за последнее 10-летие были пожары, птичий и свиной грипп — всегда говорилось о нехватке защитных средств для органов дыхания, но ничего не менялось. Наша ассоциация неоднократно поднимала вопрос о необходимости иметь в стране резерв на случай подобных ситуаций.

Уточним: решение распечатывать закрома принимает не сам Росрезерв, а правительство. К тому же в перечне задач, для чего предназначен энзэ государственной важности, на первом месте стоят «мобилизационные нужды» (проще говоря, война) и только на последнем, шестом — борьба с эпидемиями. Тем не менее, аппараты для искусственной вентиляции легких были же недавно извлечены из Росрезерва и доставлены в клиники страны. Может, и маски с противочумными балахонами пора доставать - а то как бы поздно не было.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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