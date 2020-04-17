Московские рестораторы: Да, мы на грани разорения. Но будем бесплатно кормить врачей!

«КАК ДЕТИ — ВЫГЛЯДЫВАЮТ В ОКНА, МАШУТ РУКАМИ...»

Еда — одно из главных удовольствий в жизни. Люди, которые это удовольствие умеют хорошо приготовить и подать, видимо, сами счастливы от того, что могут вкусно накормить других. Это их тоже питает и делает жизнь осмысленной. Иначе как объяснить такой феномен — в самых разных концах Москвы владельцы больших и маленьких едален, которые и сами-то на грани разорения из-за пандемии, в едином порыве начали готовить и развозить бесплатные обеды по больницам.

- Вы знаете, когда я представляю, что врач в свой пятиминутный перерыв сядет, съест наш фирменный гуляш, выпьет хороший кофе с домашней булочкой (мы все сами печем у себя в ресторане) и ему станет легче, то я просто счастлив. Ведь он получит пусть и 5 минут, но настоящего удовольствия в такое непростое время. Я до последнего буду готовить и возить еду в больницы. Да, я это делаю себе в убыток! И да, мой ресторан закрыт, выручки упали катастрофически. Но надо же как-то действовать? Просто тоже хочу приложить руку к борьбе с этим вирусом.

Заведение Александра - очень известный в Москве ресторан национальной кухни. Но название он просил не упоминать.

- Не надо, не хочу сейчас. Вот когда все это кончится, может расскажу в открытую. Мы уже 2 недели возим по 55 обедов в «Коммунарку». И еще 30 - в другую больницу. Продукты оплачивает один мой постоянный клиент, бизнесмен средней руки. Я - все остальное: одноразовую упаковку, расходы на аренду, на коммунальные платежи и все прочее. Хотим взять на себя еще и «Склиф», уже связались с врачами, они сказали: да, есть необходимость как минимум в 30 горячих обедах для тех, кто на самой передовой сейчас, в «грязной» инфекционной зоне. Ищем партнера, кто поможет с деньгами на закупку продуктов для них. Сам я не могу себе этого сейчас, к сожалению, позволить финансово. Но, чтобы вы понимали, польза для моего ресторана все же есть от этого - хоть что-то происходит, сотрудники при деле и чувствуют свою нужность. Хотя для нас 50 обедов по-сути, пшик. До карантина мы в день кормили 1000 человек.

Владельцы кафе и ресторанов Москвы, не сговариваясь, стали возить бесплатные обеды в инфекционные больницы

- Врачи уже привыкли к вашей кухне?

- Тут дело же не в еде, а в том, что мы вместе в такой момент. И поддерживаем друг-друга. Ой, вы не представляете, как они радуются моему приезду каждый день. Я же сам лично все привожу. Как дети, знаете, выглядывают в окошки. Машут руками. Говорю вот вам, а у самого мурашки. Это так трогательно. Мы никогда лично не общались, в больницу же не пускают. Но врачи как-то меня опознали и нашли в соцсетях. Со многими мы подружились онлайн. Кто-то уже теперь сам пациент своего же отделения, подхватил вирус. Им там тяжело сейчас, конечно. Хуже чем многим нам в самоизоляции. Так что я буду готовить и возить им еду до конца этой эпидемии однозначно.

ВЕСЬ РАЙОН РЕШИЛ КОРМИТЬ «СКОРУЮ»

Я сама здесь живу — в зеленом московском районе за МКАДом. У нас тут, в Куркино, как большая деревня, все друг-друга знают. Ресторанов и кафе не так много. И они уже домашние, родные. Ты приходишь туда, как в гости. Владельцы не меняются годами, посетители не меняются годами. Свои. Ресторанчик «Барбошко» - один из таких. Владеет и управляет всем семья Бобошко — супруги Катя и Александр, и их дочь Дарья.

Ресторанчик «Барбошко» кормит обедами местную "скорую"

- Мы прикинули, что за счет заведения можем себе позволить в пасхальные выходные накормить вкусной едой врачей нашей районной «Скорой». Им тяжело, в Куркино много инфицированных. Плюс они же не только нас обслуживают. Решили с семьей, что на три дня наших финансовых сил хватит. Сами знаете, какое сейчас время, выручки упали. Катастрофа. Я в цифры даже не смотрю, чтобы не расплакаться. Написала об этом у себя в соцсети, предложила поучаствовать всем желающим. И люди тут же откликнулись! Говорят - а давай прям сейчас и начнем кормить, чего праздников ждать. И стали скидываться. В итоге мы собрали столько, что хватит на обеды нашей «Скорой» до конца карантина. И не дожидаясь Пасхи начали врачей кормить.

Теперь каждое утро Катя звонит на станцию, ей сообщают сколько сегодня в смене человек. На них она делает вкусные обеды

Теперь каждое утро Катя звонит на станцию, ей сообщают сколько сегодня в смене человек. На них она делает вкусные обеды, с десертами и заварным кофе. А вечером вешает подробный отчет (в то числе и финансовый) у себя на страничке.

- На «Скорой» я всегда говорю, это от всех нас, жителей Куркино. Медики очень растроганы, что мы помним о них и поддерживаем. Я вообще не знаю, что там у них обычно с едой, есть столовая, нет. Нравится это начальству или нет. Да и все равно! Мы хотим быть вместе в этой борьбе за жизнь. У нас в Куркино очень хорошие люди живут. И сейчас мы еще как-то ближе что ли стали из-за этого вируса. Недавно переболела COVID—19 целая семья. Мы все их поддерживали, переписывались, помощь предлагали. Я так рада, что у нас складывается такая районная комьюнити.

- А что с рестораном? Держитесь?

- Да. Держимся. Главное, чтобы работа не останавливалась, потому что это просто страшно. Берем все-все заказы, даже с другого конца города. Лепим пельмени, вареники. Куличи печем. Остановить ресторан, а потом снова запуститься — это все равно, что заново открыть. К сожалению, многие заведения просто не переживут этот кризис. Помощи от государства ждать не приходится, нам, например, даже отсрочку по кредитам не дали. Ну ничего, переживем. Надо просто перетерпеть.

От жителей Куркино врачам скорой

ПИРОЖКИ ОТ ВСЕХ

А про Дашу Соникину, владелицу пекарни «Дашины пирожки», нам сами врачи рассказали. Тихо и без пиара, но с помощью своих постоянных клиентов, Даша вот уже три недели возит обеды в Первую Градскую и Третий госпиталь ветеранов войны.

- Случайно все получилось, - говорит она. - Началось с того, что моя родственница прислала 5000 рублей и попросила что-нибудь приготовить для врачей инфекционки. Я сделала написала об этом у себя в фейсбуке, не как призыв, а как о факте. Тут же посыпались комментарии: «мы тоже хотим помогать». Вот так все это и переросло в большое и хорошее дело. У нас на сайте любой может оформить «подвешенный заказ» с пометкой, что врачам. Мы готовим обеды, нормальные, сбалансированные, а не только пирожки, как многие думают. 80 порций супа, 60 салатов, 60 горячих блюд, выпечка конечно. Спасибо нашим клиентам, если бы не они, мы бы сами не справились. А так у нас - работа, у докторов - еда, у клиентов - удовлетворение. Всем хорошо.

Но настоящий «ветеран» кормления больниц — Максим Дорофеев, владелец ресторана «Замес». Он развозит обеды с начала марта.

- Примерно 250 обедов каждый день, рассказывает он. - Сначала в «Коммунарку», но сейчас коллеги подключились, там теперь есть кому кормить. У нас уже целая группа образовалась, кооперируется, чтобы как можно больше больниц охватит. Мы взяли на себя ГКБ №52 и центры по борьбе с вирусом при поликлиниках. С 5 мая вернемся в «Коммунарку». Мы свои обеды никак не брендируем, хотим для врачей оставаться без имени, это не важно в данном случае. Вкусно, всем нравится, вот и отлично.

Настоящий «ветеран» кормления больниц — Максим Дорофеев, владелец ресторана «Замес». Он развозит обеды с начала марта

- Не устали? И так же тяжело сейчас.

- Нет, пока силы есть будем делать. Очень много людей откликнулись, сейчас вот крупная фирма на нас вышла, готова помогать продуктами. Так что, все хорошо.

И таких рестораторов - не один, ни два. Много. Не только в Москве, а по всей России. Про всех не напишешь.

Но всем им великое спасибо.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Герои лихого времени

У нас почему-то считается, что «хорошими делами прославиться нельзя». Не понимает наш народ часто - с чего вдруг такая щедрость, сразу видит подвох. И многие считают что владельцы кафе просто пиарятся. Я вот уверена, что найдутся и под этой статьей на на нашем сайте kp.ru такие комментаторы - мол, добрые дела делаются в тишине.

Мы все любим рассуждать - когда же в нашей «немытой России», в этой «жирной Москве», которая слезам не верит, сможет возникнуть мощное гражданской общество. А оно — вот же! Рождается

Только вот скажите мне, зачем им пиариться сейчас, когда вообще не ясно выживет их заведение или нет? Экономика рушится, деньги от вынужденных каникул у людей заканчиваются, народу не до кафе и ресторанов даже близко. Многих героев этой статьи я — вот честно - уговорила раскрыть свое имя и название заведения. А другие и под уговорами не раскрылись. Но когда кругом одни печальные новости, про добро надо не просто тихо говорить, про него надо кричать. И, пообщавшись с полдюжиной рестораторов я поняла их мотив — не пиар это вовсе, просто люди любят свое дело, и не могут сидеть сложа руки. Это их хлеб, и это их жизнь. Теперь — и наша общая жизнь.

Потому что герои в этой истории — не только врачи и владельцы кафе. Те, кто скидывается на эти обеды для больниц — не афиширующие себя бизнесмены и обычные горожане (может, мои и ваши соседи через стенку или через улицу) — они все-все тоже герои нашего времени.

Знаете, мы все любим рассуждать - когда же в нашей «немытой России», в этой «жирной Москве», которая слезам не верит, сможет возникнуть мощное гражданской общество. Как в Европе. Лет через сто? Или двести?

А оно — вот же! Рождается.

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