Чулпан Хаматова: «Для меня Михаил Горбачев – абсолютный герой, подаривший мне свободу. Я его люблю»

Театры сейчас по известным причинам не работают, но это не значит, что жизнь в них совсем замерла. Актеры продолжают репетировать, в формате видеоконференции устраивают встречи со зрителями, делятся творческими планами и отвечают на вопросы в режиме онлайн.

Каждый день через Zoom репетируют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Вместе с латышским режиссером Алвисом Херманисом они готовят новый спектакль с лаконичным названием «Горбачев». Спектакль выйдет на сцене Театра Наций. Михаила Сергеевича репетирует Миронов. Его жену Раису Максимовну – Хаматова. На сайте театра в прямом эфире они провели открытую репетицию.

Михаил Сергеевич – фигура в российской истории неоднозначная. Немудрено, что этот проект Театра Наций вызвал бурное обсуждение в соцсетях. От восторженных до критических, мол, при всём уважении к актерам, неужели не нашлось более достойной темы и политической фигуры для творческого осмысления?

После этого Чулпан Хаматова решила объяснить свое отношение и к Горбачеву, и к начатой им перестройке.

- С Раисой Максимовной я не встречалась. Но очень нежно отношусь к Михаилу Сергеевичу, - призналась Чулпан Хаматова. - Я с ним дружу. Это человек, который подарил мне свободу, возможность по-другому взглянуть на мир. Я общаюсь с его дочкой Ириной, знакома с его внучками. Но самую важную информацию рассказывает он сам.

Актрисе часто задают вопрос, сложно ли репетировать спектакль о нашем недавнем прошлом? Тем более, когда у каждого - свой взгляд на эпоху Горбачева. Кто-то посмеивался над его простоватой манерой говорить, над затеянным им «сухим законом», над привычкой брать жену на все мероприятия. Но больше всего его ругают за то, что «развалил» Советский Союз.

- Для меня Горбачев – абсолютный герой, я пристрастна, я его люблю, - ответила актриса критикам своего кумира. - Я ему благодарна за мое подростковое становление. Именно в то время страна повернула на путь демократии, гласности и гуманизма. Очень много было сделано для очернения личности Михаила Сергеевича. Но для того, чтобы его понять, нужно прочитать его книги, его мемуары. Да, он совершал ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Он говорит о своих ошибках честно и объясняет, можно ли было их избежать.

Если бы наша страна пошла по тому курсу, который предлагал Михаил Сергеевич (а был он у власти всего 6 лет), сейчас мы жили бы в другой стране. Не в той, в которой живем сегодня. Очень жаль, что получилось так, как получилось…

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