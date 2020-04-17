Коронавирус забрал Александра Радова – яркого обозревателя «Комсомолки» эпохи перестройки

16 апреля 2020 года, после недели тяжелой борьбы с коронавирусной пневмонией скончался Александр Радов, журналист, обозреватель «Комсомольской правды» в годы перестройки, социолог, писатель, телепродюсер, академик Международной Академии телевидения и Радио (МАТР).

Через три месяца ему бы исполнилось 80 лет.

Александр Радов пришел в «Комсомолку» зрелым человеком с солидным научным багажом, будучи кандидатом философских наук, прошедшим социологическую школу новосибирского Академгородка у Татьяны Заславской. Он был творческим человеком, публицистом, писателем, до своего погружения в науку вел мастер-класс для молодых литераторов в журнале «Юность».

Наука была нужна ему, как многим думающим людям эпохи позднего социализма, для понимания реальности, которая все больше деформировалась официальной пропагандой. Думающие люди - вот парадокс того зацензурированного времени - находили в научнообоснованной аналитике ту публицистическую площадку, на которой могли сказать всю обнаженную правду о реальности. Александр Радов пополнил тогда плеяду таких прогрессивных публицистов-ученых, как Николай Шмелев, Леонид Абалкин, Юрий Черниченко. Но это была лишь первая половина его жизни.

Александр Радов.

А потом началась перестройка - и Радов пришел обозревателем в «Комсомольскую правду». Как истинный шестидесятник он был одержим идеей демократизации общества. И предложил газете провести первые выборы директора завода. Весной 1987 года «Комсомолка» провела их в латвийской Елгаве, на заводе микроавтобусов РАФ. Это событие стало поворотным в развитии самой перестройки, своего рода стартом радикальных для советского общества перемен.

Александр Радов оставил яркий след в истории нашей газеты и в печатной журналистике. Потом он ушел на телевидение и там сделал еще один рывок в своей творческой биографии. Был политическим обозревателем Российского телевидения (ВГТРК), руководил студией «Нота бене», стал президентом телекомпании «Всемирное русское телевидение», гендиректором телекомпании «Жизнь», генеральным продюсером Студии «Фишка-фильм». В последние годы сотрудничал с каналом «Культура», где шли его популярные телециклы «Портреты эпохи», «Соблазненные страной Советов», «Авантюристы ХХ века, «Больше, чем любовь».

Радов, всегда будучи интеллектуальным бойцом, оставался в жизни интеллигентным и дружелюбным человеком, прекрасным отзывчивым товарищем. Необыкновенно интересным собеседником, полным идей, творческих замыслов. Он был крепок и физически. Наверное, поэтому не уберегся от коварного вируса, не сразу понял, что стал его жертвой. И сил справиться уже не хватило, хотя многие молились за его здоровье или просто мысленно поддерживали и желали выздоровления.

Саша Радов стал первой нашей потерей в пандемии. Скорбим! Выражаем соболезнование его верной соратнице, сценаристу и любимой жене Ирине Васильевой.

Коллеги по «Комсомольской правде».